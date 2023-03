René van Eck übernimmt Job in Holland

FUSSBALL Van Eck jetzt Trainer in Holland - Jacobacci verliert zum Start mit 1860 München Zwei ehemalige Trainer des SC Kriens mit unterschiedlichen Jobs: René van Eck ist von Belgien zurück in seiner Heimat; Maurizio Jacobacci erlebt mit seinem neuen Verein, dem deutschen Kultclub 1860 München, einen Fehlstart. Turi Bucher Jetzt kommentieren 06.03.2023, 14.21 Uhr

René van Eck vor rund einem Jahr auf der Trainerbank des SC Kriens. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (19. 2. 2022)

Im Sommer 2022 musste der ehemalige FCL-Profi und FCL-Trainer René van Eck nach etwas mehr als einer halben Saison als Trainer des SC Kriens gehen, er konnte den Abstieg des SCK nicht verhindern. Der 57-jährige Rotterdamer wechselte danach als Assistenztrainer in die zweite belgische Liga nach Deinze. Im Januar verlor Van Eck seine Mutter Antonia, die im Alter von 96 Jahren verstarb. Seit Anfang dieses Jahres ist der Niederländer zurück in seiner Heimat und trainiert dort den VV Capelle in der fünfthöchsten Liga, nur rund sieben Kilometer von Rotterdam entfernt. «Aushilfsweise», erklärt Van Eck, «weil der aktuelle Coach gerade seine Trainerlizenz erwirbt.» Vom «Blick» wurde Van-Eck am Wochenende sogar als Nachfolger von Fabio Celestini beim FC Sion aufs Trainerkarussell gesetzt.