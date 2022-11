Zu Besuch Viel Improvisation, keine Tore: Beim FC Kickers Luzern gibt es noch Luft nach oben Kickers Luzern und Eschenbach trennen sich mit einem 0:0-Unentschieden, das keinem nützt. Hoffnung auf Besserung haben aber beide. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eschenbacher Luca Rinaldo (links) kann den Kickers-Luzern-Spieler Granit Palushi (rechts) nicht am Torschuss hindern. Patrick Hürlimann (Luzern, 12. November 2022)

1 Das Spiel

Ein schwer bespielbarer Platz und zwei 2.-Liga-inter-Teams in Abstiegsnöten: Auf Tribschen war nicht Fussball, sondern sportlicher Überlebenskampf angesagt. Erstaunlich gut war deshalb, was der FC Kickers Luzern zuweilen aufführte. Mit technisch feiner Klinge trotzte er den Bedingungen und erspielte sich einige Topchancen, sündigte aber im Abschluss. Bestes Beispiel: Der schnelle Konter in der 29. Minute. Wessley De Jesus spielt einen herrlichen Pass auf Mac Pouomo, dieser nimmt den Ball technisch hochwertig mit, schiebt ihn kurz danach aber freistehend neben das gegnerische Tor.

Nach dem Seitenwechsel hält Kickers, das mit David Tschupp über einen liechtensteinischen U21-Internationalen verfügt, die Überlegenheit aufrecht, findet aber seltener den Weg in vielversprechende Abschlussposition. Der sehr defensiv eingestellte Gast aus Eschenbach wehrt sich mit Händen und Füssen, wobei vor allem die Hände von Torhüter Elias Lehmann matchentscheidend sind. Er sichert dem abgeschlagenen Tabellenletzten den erst zweiten Punktgewinn in dieser Saison und verhindert den Pflichtsieg der Kickers.

2 Die Figur

«Gut, die Fans unkonzentrieren den Goalie des Gegners.» Der Kickers-Jungspund freute sich vor dem Spiel in nicht ganz astreinem Deutsch über den Support der rund zwei Dutzend Kinder, die hinter dem Tor für Stimmung sorgten. Wie erhofft aus dem Tritt brachten sie Eschenbachs Torhüter aber nicht, Elias Lehmann avancierte zum Mann des Spiels. Der 18-jährige Newcomer parierte alles, was auf sein Gehäuse kam, mit blitzsauberer Technik. «Mir fehlt noch die Erfahrung, bis jetzt mache ich meine Sache aber gut», befand der Landwirt aus Ballwil, der aus der Jugend des «Team Seetal» in den Aktivfussball emporgestiegen ist. Es war sein zweiter Shutout in dieser Saison.

3 Die Stimmen

Faras Hayavi, Trainer Kickers: «Es war ein sehr einseitiges Spiel, doch wir machten die Tore nicht. Uns fehlt es an Effektivität, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir stecken in einer schwierigen Situation, doch wir bleiben dran. Der Charakter und die Qualität der Mannschaft stimmen, wir müssen positiv und geduldig bleiben.»

Dominic Schilling, Trainer Eschenbach: «Uns fehlt die Erfahrung, ein Spieler, der Ruhe reinbringt. In unserer Situation sind wir aber froh um jeden Punkt, der ist wichtig für die Moral. Ich bin zu sehr Fussballer und zu ehrgeizig, um die Hoffnung auf den Ligaerhalt bereits aufzugeben. Ascona hat es vorgemacht, wie schnell man mit einer Siegesserie nach vorne stossen kann.»

4 Die Stimmung

Die Yogi-Kurve gibt alles. Bild: Patrick Hürlimann

Die Tribschen-Tribüne ist gut besucht. Die zügigen Kickers-Angriffe in Halbzeit eins werden aufmerksam verfolgt, die vergebenen Chancen mit einem bedauernden Raunen quittiert. Hinter dem Tor stehen zwei Dutzend Kickers-Junioren, die sogenannte Yogi-Kurve, und feiern ihre Helden mit Bannern und Fahnen. Als die Schlussphase anbricht, wechseln sie auf die andere Seite zum Strafraum der Eschenbacher und hoffen singend und hüpfend auf den Lucky-Punch. Vergeblich, der letzte Angriff verpufft und hinterlässt beim Anhang enttäuschte Gesichter.

5 Das Stadion

Auf diesen Sesseln lässt es sich bequem das Spiel anschauen. Bild: Patrick Hürlimann

Die imposante Tribschen-Tribüne verkörpert Geschichte, erlebte grosse Momente, wie gut besuchte Spiele des FC Luzern oder tragische Ereignisse wie Überschwemmungen. 1965 wurde die Anlage erstellt, 2012 für 2,3 Millionen Franken saniert, aus architekturhistorischen Gründen gilt sie als schützenswert. Stilvoll ist das Klubrestaurant mit Stühlen und Sesseln in den Vereinsfarben rotschwarz, die von der benachbarten Confiserie Bachmann verschenkt wurden. Dass der wachsende Klub infrastrukturell aus den Nähten platzt, ist aber ebenso ersichtlich. Die Fläche entlang des Platzes ist unaufgeräumt, wirkt wie eine erweiterte Gerümpelkammer. Neben dem Parkplatz für Kickboards werden Bänke, Tische, Klappstühle, Mülltonnen, Besen, Barhocker, Wassereimer und KunststoffSchirmständer gelagert.

6 Die Bratwurst

Wurst- und Hamburgerstand. Bild: Patrick Hürlimann

Der kleine Grill wird dominiert. Nicht von der Bratwurst, sondern von Hamburgern, die der Kunde am Buffet gleich selbst mit Gurken, Zwiebeln, Tomaten und Salat garnieren kann. Dazwischen brutzelt die eine oder andere Bratwurst (6 Franken), und wer sie probiert, stellt fest: Sie hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.

7 Auch das noch

(Zu)

vieles hängt bei Kickers an Präsident Emanuel Willi und Vize Robert Laurent. Auch am Samstag sind die ehrenamtlichen Funktionäre im Element. Der Speaker ist zu spät? Kein Problem, Laurent springt ein. Der Bedarf nach Bier in der Pause steigt? Alles klar, Willi rollt den Zapfhahn in Position und schenkt aus. Wie auf dem schwer bespielbaren Rasen ist Improvisation gefragt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen