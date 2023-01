Volley Luzern ist nahe dran an Playoff-Plätzen

Volleyball Volley Luzern zeigt grosse Moral und gewinnt gegen den Tabellenletzten der NLA Zum Auftakt ins Jahr gelingt dem Team von Trainer Ignacio Verdi ein 3:1-Sieg gegen Jona. Aber Topskorer Valdas Listanskis fällt verletzt aus. 08.01.2023, 21.35 Uhr

Alex Lengweiler (weisses Dress) ist mit seiner Polyvalenz sehr wichtig für Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2023)

Der Chef ist nicht einfach zufrieden, er ist begeistert. Natürlich gibt es Punkte, die er kritisch aufarbeiten wird. Aber am Ende überwiegt der Stolz auf seine Spieler, weil sie heikle Momente in dieser Partie so bewältigt haben, dass Ignacio Verdi sagen kann: «Das ist eine echte Mannschaft. Ich bin stolz auf sie.»

Volley Luzern löst die Aufgabe zum Start ins neue Jahr gegen den Tabellenletzten aus Jona erfolgreich: Nach dem 3:1-Sieg beträgt der Rückstand auf einen Playoff-Platz in der NLA nur noch einen Punkt.

Der verhängnisvolle Misstritt von Listanskis

Die Zentralschweizer demonstrieren anfänglich Entschlossenheit und verdienen sich den Gewinn des ersten Satzes. Seinen Beitrag zu diesem 25:18 leistet auch Valdas Listanskis, der Topskorer aus Litauen ist mit seiner Wucht unentbehrlich für das Team. Aber für den 25-Jährigen endet das Spiel vorzeitig. Nach einem Misstritt muss er sich auswechseln lassen und fortan zuschauen. Die Verletzung fällt in eine Phase, in der die St. Galler ohnehin schon erheblichen Widerstand leisten. Und Listanskis’ Ausfall geht nicht spurlos an den Kollegen vorbei. Ihnen unterlaufen mehr Fehler als zuvor, der Verlust des zweiten Satzes ist folglich kein Zufall.

Die Luzerner brauchen eine Weile, bis sie die Unsicherheit abgelegt haben. 4:8 steht es zwischenzeitlich im dritten Satz, aber dann reagieren sie. Wobei sich einer immer wieder bemerkbar macht und das Team antreibt: Jörg Gautschi. Der 38-jährige Libero jubelt besonders laut über jeden Punktgewinn – und sorgt mit seinen Einlagen auch für Unterhaltung beim Publikum. Die Einheimischen finden wieder zu alter Stabilität, zeigen grosse Moral, führen deshalb nicht zufällig 2:1 nach Sätzen – und machen dann den Schritt zum Sieg.

Ein Sonderlob für Alex Lengweiler

Teilweise gelingen spektakuläre Punkte, und am Ende sorgt Bruno Jukic mit einem starken Block für die Entscheidung. Nach dem 25:17 und dem ersten Erfolg des Jahres erheben sich die Leute in der Halle von ihren Sitzen – und die Spieler eilen zu Valdas Listanskis, um mit ihm zu feiern. «Wir mussten zwar leiden», sagt Ignacio Verdi, «aber ich zweifelte keine Sekunde. Weil ich Vertrauen in diese Mannschaft habe.» Als bester Luzerner des Abends wird Captain Peer Harksen ausgezeichnet. Aber ein Sonderlob des Trainers erhält ein anderer Spieler. «Alex Lengweiler hat seine Sache hervorragend gemacht», sagt Verdi, «mit seiner Polyvalenz ist er für uns extrem wichtig.»

Sechs Runden verbleiben noch, und dieses 3:1 stimmt den Coach zuversichtlich, dass es mit der Qualifikation für die Playoffs klappt. Am kommenden Samstag bietet sich die Gelegenheit, einen Konkurrenten zu überholen. In ihrer Halle empfangen die Luzerner die zweitplatzierten Amriswiler. (peb.)

Luzern – Jona 3:1

Bahnhofhalle. – 230 Zuschauende. – Spieldauer: 100 Minuten. – Sätze: 25:18, 22:25, 25:16. 25:17. – Luzern: Harksen, Lengweiler, Jukic, Müller, Fall, Gautschi (Libero), Listanskis; Broch, Charpilloz, Alessandrini.