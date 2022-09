Volleyball Flückiger neuer Trainer in Sursee NLB-Aufsteiger Sursee wird neu von Martin Flückiger trainiert, der die Nachfolge von Thomas Helbling übernimmt. 20.09.2022, 05.00 Uhr

Flückiger verfügt im Volleyballsport über viel Erfahrung, so spielte er einst beim damaligen NLA-Verein Sursee, übernahm auch das Amt des Co-Trainers, war Teamverantwortlicher bei der einstigen NLA-Frauenequipe des FC Luzern und stand beim NLB-Frauenteam von Volley Luzern an der Seitenlinie.

Sursee gewann im März den Playoff-Final gegen Aarau beim Final-Four-Turnier der 1. Liga in Baden. Weil Aarberg, der Sieger des Final-Four-Turniers in Colombier, auf den Aufstieg verzichtete und sich das NLB-Team Volley Uni Bern Oberdiessbach in die 1. Liga zurückzog, musste Sursee die Auf-/Abstiegsrunde NLB/1. Liga nicht mehr bestreiten und stieg direkt in die NLB auf. Sursee bestreitet sein erstes NLB-Spiel am Samstag gegen Amriswil. (T.B.)