Erste Niederlage für Volley Luzern

Volleyball Rückschlag für Volley Luzern: Erste Niederlage nach schwächster Saisonleistung Erfolgsserie gestoppt: In Genf unterliegt Concordia Volley Luzern Chênois mit 0:3. Alex Piazza 16.10.2022, 14.49 Uhr

Erfolgsserie gestoppt: In Genf unterliegt Concordia Volley Luzern Chênois mit 0:3. Bild: apimedia

Jetzt ist es passiert. Nach drei Siegen in Folge gegen die Spitzenteams aus Amriswil, Schönenwerd und Lausanne, musste sich Concordia Volley Luzern zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Beim Aussenseiter Chênois Genève setzte es für die Verdi-Truppe am Samstag eine deftige 0:3-Klatsche ab. Lag es an der langen Anreise oder daran, dass man den Gegner unbewusst doch etwas unterschätzte? Die Blauweissen fanden jedenfalls in keiner Phase der Partie zu ihrem gewohnten Spiel, sündigten sowohl im Abwehr - als vor allem auch im Angriffsspiel mit zahlreichen Eigenfehlern. Da konnte auch der lettische Topskorer Valdas Listanskis nichts daran ändern, obwohl er mit 12 Punkten (im letzten Spiel 23) wiederum bester Luzerner Angreifer war, knapp vor Bruno Jukic mit 11 Punkten.

Fehlende Kaltblütigkeit

Überraschend war vor allem, dass den Luzernern in Genf das nicht mehr gelang, was sie in den letzten drei Spielen ausgezeichnet hatte: Bei knappem Spielstand kurz vor Satzende Ruhe zu bewahren und eiskalt zuzuschlagen. Symptomatisch dafür war der zweite Satz, den man beim Stand von 24:24 mit einem Aufschlag- und anschliessenden einfachem Angriffsfehler praktisch kampflos abgab. Das war wohl der Knackpunkt in einem Spiel, das die Luzerner nie richtig in den Griff bekamen. Auch wenn die einzelnen Satzergebnisse mit 21:25, 24:26 und 23:25 durchaus knapp ausfielen: Chênois hat die drei Punkte keineswegs gestohlen.

Näfels nächster Gegner

Das sah auch Luzern-Trainer Ignacio Verdi so, der diesmal – im Gegensatz zum Schönenwerd-Spiel – voll auf das Stamm-Sextett vertraute und auch in der Schlussphase keine frischen Kräfte zum Einsatz kommen liess. Der Italo-Argentinier, der seiner Mannschaft von Saisonbeginn weg sofort eine klare Handschrift aufgedrückt hatte, wird sich etwas einfallen lassen müssen, damit sein Team in zwei Wochen beim Heimspiel gegen Näfels wieder auf die Erfolgstrasse zurückkehrt.