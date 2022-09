Volleyball «Schock» für Spieler und den Verein: Volley Luzern stellt Trainer frei Knall bei Volley Luzern: Kurz vor dem NLA-Saisonstart muss Trainer Marco Fölmli gehen. Aus finanziellen Gründen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.01 Uhr

Marco Fölmli ist das Opfer finanzieller Probleme. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. September 2021)

Die Mannschaft ist vollzählig, alle trainieren hart, rüsten sich für die neue NLA-Saison, die am Wochenende mit einem Doppeleinsatz beginnt. Am Samstag gastiert Meister Amriswil in der Luzerner Bahnhofhalle (18 Uhr), am Sonntag geht es nach Schönenwerd. Nur einer fehlt: Marco Fölmli.

Der Cheftrainer, der seit einem Jahr im Amt ist, wurde Anfang Woche freigestellt und durch seinen Assistenten Ignacio Verdi ersetzt. Fachliche Mängel? Probleme im Team? Ärger mit dem Vorstand? Nichts von alledem. «Ausschlaggebend sind finanzielle Gründe», bemerkt Sportchef Jörg Gautschi, derweil Fölmli keine Auskunft geben will.

Volley Luzern steckt in wirtschaftlichen Nöten, wie immer eigentlich – Spitzenvolleyball ist in der Zentralschweiz angesichts der sportlichen Konkurrenz und den Nachwirkungen der Coronamassnahmen schwer finanzierbar.

Volley Luzern gründet Donatorenvereinigung

«Bereits letzte Saison summierte sich ein Minus, das zu hoch war. Wir hofften im Sommer auf Besserung, doch vieles wird teurer und Sponsoren, mit deren Zusagen wir rechneten, sagten ab», erklärt Gautschi und er hält fest:

«Rund ein Drittel des Budgets ist nicht gedeckt. Wir mussten reagieren, wenn wir nicht jeden Monat wegen der Gefahr des Saisonabbruchs zittern wollen.»

Das effektivste Mittel aus Sicht des knapp bestückten NLA-Vorstands, dem Gautschi, CEO Richard Gehrlach und Finanzchef Philipp Odermatt angehören, war die Reduktion des Trainer-staffs. Weshalb musste nicht der vor kurzem verpflichtete Assistent gehen? «Weil er in einer externen Bildungsinstitution Unterricht gibt und vor allem dort bezahlt wird. Für uns hätte sich in finanzieller Hinsicht nichts geändert, wenn wir ihn freigestellt hätten», erklärt Gautschi.

Gerettet ist die NLA-Abteilung von Volley Luzern damit nicht, mit dem unkonventionellen Vorgehen hat sie sich lediglich etwas Luft verschafft. «Wir haben weitere Massnahmen, die jetzt greifen müssen», betont Gautschi und nennt die Auslagerung der Sponsorensuche und Medienarbeit an die Firma «apimedia» von Alex Piazza.

Dessen erstes Projekt ist die Gründung der Donatorenvereinigung «Friends Volley Luzern», deren Mitglieder pro Saison 1000 Franken entrichten. Darüber hinaus übernehmen die Vorstandsmitglieder bis aus Weiteres eine Deckungsgarantie.

Ziel bleibt ein Platz in den Playoffs

Die Luzerner werden damit bereits vor dem ersten Saisonspiel kräftig durchgeschüttelt. «Uns schmerzt die Trennung von Marco, für die Spieler war es ein Schock», gesteht Jörg Gautschi. Wie sich diese Veränderung auf die Leistungsfähigkeit der Mannschaft auswirkt, weiss er nicht. Vom Kader ist er allerdings überzeugt:

«Wir hatten eine top Vorbereitung, sind physisch fit und etwas breiter aufgestellt als letzte Saison.»

Auch der kurzfristig zum Chef beförderte Verdi, ein argentinisch-italienischer Doppelbürger, sei der Aufgabe gewachsen: «Er führte das Team bereits während der Nationalmannschafts-Absenz von Marco Fölmli für ein paar Tage.»

Mit Amriswil und Schönenwerd warten zum Auftakt zwei grosse Kaliber, dem ist sich Jörg Gautschi, der weiterhin als Libero fungiert, bewusst. Luzern ist nicht der Favorit, «uns muss man aber zuerst schlagen». Die Zielsetzung bleibt derweil unverändert hoch: Nach zwei enttäuschenden, siebten Plätzen will Luzern, das immerhin vier Schweizer Nationalspieler in seinen Reihen weiss, in die Playoffs der besten vier Teams zurückkehren.

