Volleyball Trotz überstandenem Playout: Das Obwaldner Zittern um den Ligaerhalt geht weiter Volleya Obwalden wendet den direkten Abstieg aus der Nationalliga B ab: Jetzt geht es gegen die besten 1.-Liga-Teams. Ruedi Vollenwyder 27.03.2023, 16.00 Uhr

Wollen den Fall in die 1. Liga verhindern: die Obwaldnerinnen Not Koutroumpi, Giannelou Zacharoula und Chiara Thoma (von links). Bild: Eveline Beerkircher

Die NLB-Volleyballerinnen von Volleya Obwalden kommen auf dem Weg zum Saisonziel Ligaerhalt nur mit kleinsten Schritten näher. Nach der ersten mit 1:2 verlorenen Playout-Serie gegen den BTV Aarau (0:3, 3:0, 1:3) und der völlig überraschenden 0:3-Auswärtspleite im ersten Spiel der zweiten Playout-Serie gegen den sich aus der NLB zurückziehenden VBC Val-de-Travers ging es bei den Obwaldnerinnen in den beiden anstehenden Heimpartien in erster Linie darum, mit zwei Siegen den direkten Abstieg zu verhindern. Die Frauen um die beiden Trainer Filipe Carrasco Soares und Marco Fölmli behielten die Nerven. Mit zwei diskussionslosen 3:0-Siegen wurde die Vorgabe erfüllt. Doch der Nervenkitzel um den NLB-Ligaerhalt geht bei Volleya Obwalden weiter. Die Obwaldner Frauen, welche seit der Saison 2017/18 in der zweithöchsten Liga spielen, bekommen noch weitere Chancen, um auch in der nächsten Saison in der zweitobersten Spielklasse spielen zu können. In einer «Barrage» (je vier Partien) trifft das Team um Trainer Filipe Carrasco Soares auf die beiden 1.-Liga-Finalgewinner VBC Servette Star-Onex und den VBC Züri Unterland. Danach wird abgerechnet: Zwei der drei Teams können sich für die Saison 2023/24 einen Platz in der NLB sichern.

Um die Talente zu halten, ist der Ligaerhalt enorm wichtig

Für Volleya-Sportchef Roger Amstad kommt der Fall in die Playouts nicht ohne Vorwarnung. «Wir mussten auf die neue Saison hin bestandene NLB-Spielerinnen ziehen lassen. Diese vollwertig mit eigenen jungen Talenten zu ersetzen, ist uns nicht gelungen.» Amstad weiter: «Um in Zukunft solche Abgänge zu verhindern, ist es sportlich wünschenswert, wenn wir weiter NLB-Volleyball anbieten können. So bleiben unsere Talente bei uns.» Präsidentin und Spielerin Dalia Küchler antwortete vor den Playouts auf die Frage, ob Volleya Obwalden überhaupt ein Platz in der NLB zusteht, bestimmt: «Sicher, wir haben die Qualität, um in dieser Liga mitspielen zu können.» Diese Aussage stützt der Sportchef: «In der ersten Playout-Serie gegen den BTV Aarau hat das junge Team mit dem souveränen 3:0-Auswärtssieg bewiesen, dass die Qualität da ist.» Diese gilt es nun in den vier sicher nervigen Barrage-Spielen gegen die starken 1.-Liga-Teams auch in Punkte umzusetzen. Ironie des Volleya-Playout-Schicksals: Beim letzten Aufstieg in die NLB in der Saison 2017/18 trafen die Obwaldnerinnen ebenfalls auf die in Kloten beheimateten Züri-Unterland-Frauen. Mit dem besseren Ende für Volleya. Ein gutes Omen? Die Obwaldnerinnen starten am Mittwoch, 5. April, auswärts in die Barrage.

Vereinshalle Sarnen. – 100 Zuschauende. – SR Nguyen/Becker. – Spieldauer: 55 Minuten. – Sätze: 25:16, 25:16, 25:14.

Volleya Obwalden – Val-de-Travers 3:0

Vereinshalle Sarnen. – 80 Zuschauende. – SR Siegrist/Schemeth. – Spieldauer: 65 Minuten. – Sätze: 25:21, 25:19, 25:17. – Volleya Obwalden spielte mit: Burch, Küchler, Koutroumpi, Thoma, Giannelou, Portmann, Wirz, Schwab, Lustenberger (Libera), Elisa Zemp, Rohrer, Sophia Zemp, Buschor, Besmer (Libera).