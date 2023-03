Volley Luzern schrammt knapp am NLB-Titel vorbei

Volleyball Vizemeisterinnen in der NLB: Luzernerinnen bleiben ohne Pokal Das NLB-Frauenteam von Volley Luzern verliert im Kampf um den Titel in der zweithöchsten Liga gegen Glaronia mit 2:3. Theres Bühlmann 27.03.2023, 12.32 Uhr

Volley Luzern mit Sandrine Giroud (rechts) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. 3. 2023)

Nachdem die erste Finalpartie von den Zentralschweizerinnen mit 3:0 gewonnen wurde und die zweite mit dem gleichen Resultat an die Glarnerinnen ging, musste das Spiel am Sonntag in Glarus die Entscheidung bringen.

In Satz 1 und 2 behielt Luzern mit 25:23 die Oberhand, dann kam Durchgang Nummer 3, in dem den Gästen die Felle davon schwammen: 11:25 lautete das harte Verdikt. «Wir mussten mental durchatmen, die beiden ersten Sätze haben viel Energie gekostet», sagte Trainer Philipp Joller. Das vierte Set war wieder eine Angelegenheit auf Augenhöhe, Luzern vergab einen Matchball, Glaronia setzte sich mit 27:25 durch, somit musste der letzte Satz die Entscheidung bringen. Dieser ging mit 16:142 an die Gastgeberinnen. «Das Glück stand uns nicht zur Seite», sagte Trainer Joller.

Mit Platz 3 in der Qualifikation, den zwei gewonnenen Spielen gegen Köniz im Halbfinal und dem Erreichen des Finals kann Luzern auf eine starke Saison zurückblicken und ist NLB-Vize-Meister. «Was die Spielerinnen geleistet haben, ist sensationell. Das junge Team darf stolz auf das Erreichte sein», sagte der Trainer. Philipp Joller bleibt der Mannschaft in der nächsten Saison erhalten, das Kader erfährt durch Rücktritte und Abgänge einige Änderungen. Eigene Talente werden nachrücken, denn Volley Luzern legt den Fokus stark auf die Ausbildung des Nachwuchses.