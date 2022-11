Handball Vom Niemand zum Leistungsträger: Nun liebäugelt Nicola Siegrist mit der höchsten Liga Nicola Sigrist ist der Topskorer bei Erstligist Kriens und hat nicht minder grosse Handball-Träume wie sein prominenter Bruder Luca. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Der bald 19-jährige Nicola Sigrist erhält viel Verantwortung. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 25. November 2022)

Am Samstag standen sie wieder einmal im gleichen Aufgebot, die Brüder Nicola (18) und Luca Sigrist (17) aus Hochdorf. Beide traten mit dem Handball-Erstligisten Kriens gegen Suhr Aarau II an, am Ende resultierte ein lockerer 33:18-Sieg. Wenn der eine auf den Platz kam, wurde der andere aber ausgewechselt, gemeinsame Spielzeit gab es diesmal nicht. «Schade», sagt Nicola.

«Ich spiele sehr gerne mit Luca zusammen, wir verstehen uns sehr gut. Auch wenn wir Dinge nicht trainiert haben, funktionieren sie, wir finden uns auf dem Feld praktisch blind.»

Während der 17-jährige Luca in dieser Saison bereits in der QHL beim HC Kriens-Luzern debütiert hat, ist der um knapp zwei Jahre ältere Nicola Stammspieler bei Kriens in der 1. Liga und kommt zu Teileinsätzen bei B-Ligist Emmen. Und so reiste er unmittelbar nach dem klaren Sieg gegen Suhr Aarau II in die Emmer Rossmooshalle und stand auch bei der unglücklichen 40:41-Heimniederlage gegen Gossau für rund zehn Minuten auf der Platte. «Solche Doppeleinsätze bin ich mich aus den letzten Jahren gewohnt, sie machen mir nichts aus», erklärt Nicola Sigrist.

Im Gegensatz zu Luca figuriert Nicola nicht im Kader von Kriens-Luzern. Neidisch ist er deshalb nicht, im Gegenteil: «Ich bin sehr stolz auf Luca, er hat sich das hart erkämpft.» Doch Nicola Sigrist verheimlicht nicht, dass seine Ambitionen nicht minder gross sind: «Die QHL ist mein Ziel», sagt der bald 19-Jährige, «die Bundesliga mein Traum.»

An Weihnachten gab es Schmid-Trikots

Die Brüder Sigrist haben zu Weihnachten von den Eltern jeweils Trikots der Rhein-Neckar Löwen erhalten – jener Klub, wo ihr grosses Idol Andy Schmid während eines Jahrzehnts für Furore sorgte, ehe er im letzten Sommer in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Wie Schmid sind die Sigrists Spielmacher. Mit rund 1,85 Metern sind beide etwa gleich gross, und doch finden sich auf dem Platz auch markante Unterschiede. «Luca ist intuitiver als ich. Er nimmt das Spiel so, wie es kommt, und ist weniger der Kopfmensch. Ich hingegen mache mir mehr Gedanken über die Taktik, gehe mit einem Grundplan in den Angriff», erklärt der aufgeschlossen wirkende Nicola Sigrist. Wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, agiert der etwas wurf- und sprungkräftigere Luca im linken Aufbau, während Nicola als klassischer Regisseur auftritt.

Ganz nach Wunsch liefen die Spiele am Wochenende nicht. Mit Kriens agierte Nicola Sigrist zu wenig konsequent im Abschluss, blieb mit zwei Toren für einmal eher unauffällig. Mit Emmen resultierte in der Schlussminute gar eine schmerzhafte Niederlage. Bei Kriens erhält er in dieser Saison viel Verantwortung, mittlerweile ist er der Topskorer des Teams und massgeblich daran beteiligt, dass die Chance auf das Erreichen der 1.-Liga-Finalrunde zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation intakt ist. In Emmen wird er derweil kontinuierlich an das höhere Niveau herangeführt.

Unspektakuläre Juniorenzeit

Eine erstaunliche Entwicklung für einen Akteur, der etwas im Schatten seines jüngeren Bruders steht und der seine Juniorenzeit bei der SG Pilatus als unspektakulär beschreibt, ja sogar sagt, dass er als Junior ein Niemand gewesen sei.

«Der Jahrgang 2003 war nicht hoch angesehen, auch weil wir etwas wenig Spieler in diesem Alter waren.»

Meistertitel wie Luca mit dem Jahrgang 2005 (Gold in der U17) hat er nicht vorzuweisen, die Cupfinal-Teilnahme mit der U19-Auswahl der SG Pilatus in der letzten Saison hat allerdings gezeigt: Nicola Sigrist und Co. sollte man nicht abschreiben.

