Weltcup Adelboden «Es braucht auch ein wenig Glück»: Wie die Adelbodner trotz Schneemangel eine Weltcup-Piste hinzaubern Der Schnee fehlt, die Temperaturen sind zu warm. Trotzdem soll der Ski-Weltcup von Adelboden stattfinden. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Klassiker am Chuenisbärgli. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Der Blick auf die Weltcup-Piste am Chuenisbärgli am 28. Dezember. Bild: Anthony Anex/EPA

Können die Weltcuprennen in Adelboden an diesem Wochenende ausgetragen werden?

Es sieht ganz danach aus. Die Situation sei nicht dramatisch, aber schwierig, sagt Pistenchef Toni Hari. Seit dem 18. Dezember ist der Schnee den Adelbodnern «unter den Fingern weggeschmolzen», wie es Hari formuliert. Mitte Dezember hatte man noch Topverhältnisse. Im Hinblick auf das Wochenende ist er dennoch voller Zuversicht. «Wenn das Wetter uns nicht noch ein Lausbuben-Trickli spielt, werden die Weltcuprennen stattfinden. Aber es braucht auch ein wenig Glück.» Am Samstag steht ein Riesenslalom auf dem Programm, am Sonntag ein Slalom.

Woher kommt der Schnee für die Weltcuppiste?

Für Kunstschnee ist es derzeit zu warm. Der Schnee stammt aus Schneedepots von Adelboden. Auf auswärtigen Schnee musste nicht zurückgegriffen werden. Wie viel Schnee für Piste und Sturzräume benötigt wird, wird jeweils mittels GPS-System berechnet. Dennoch sagt Hari: «Es ist nie vorauszusehen, wie viel Schnee wir tatsächlich brauchen.» Die Reserven haben in diesem Jahr aber gereicht. Mit der Verteilung des Schnees sei man am Mittwoch fertig geworden.

Wäre die Piste im Moment rennbereit?

Nein. Stand Mittwoch wäre ein Rennen nicht durchführbar. Der obere Streckenteil sei gemäss Hari zu 80 Prozent bereit für ein Weltcuprennen. «Jetzt müssen wir noch den Zielhang hinkriegen», sagt er.

Wie sind die Prognosen für die nächsten Tage?

Am Donnerstag ist Regen vorausgesagt, allerdings nur zwei bis vier Millimeter. «Auch diesen Regen werden wir hinnehmen», sagt der Pistenchef. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei 8 Grad. Aufs Wochenende dürfte es etwas kühler werden. Vor allem die Aussicht auf klare und kalte Nächte gibt den Verantwortlichen Hoffnung. Denn dadurch könnte die Piste aushärten. Noch am Dienstag war der obere Streckenteil so weich, dass man nicht einmal draufstehen konnte, ohne dass die Piste brach.

Was können die Verantwortlichen tun, um eine kompakte Schneeschicht hinzubekommen?

Bei sehr hohen Temperaturen und weichen Verhältnissen wird mit Salz gearbeitet. In Adelboden musste bislang allerdings noch nicht grossflächig Salz eingesetzt werden. Dafür kam bereits der Injektionsbalken im oberen Streckenteil zum Einsatz. Mit diesem wird im Abstand von 10 Zentimetern Wasser in die Piste gespritzt. Das Wasser entzieht dem Schnee Wärme und lässt ihn gefrieren. Es entsteht nicht nur eine harte Oberfläche, sondern eine kompakte Unterlage. Laut den Veranstaltern werden jährlich bis zu drei Millionen Liter Wasser in die Piste gepumpt.

Werden die Bedingungen für die Athleten fair sein?

In den beiden Rennen starten je um die 60 Fahrer. Es ist angesichts der schwierigen Verhältnisse anzunehmen, dass der Vorteil der frühen Startnummern noch mehr ins Gewicht fallen dürfte. Toni Hari sagt dazu: «Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Wir setzen natürlich alles daran, dass alle die gleichen Bedingungen antreffen werden.»

Schweizer Herrlichkeit in Adelboden: Marco Odermatt bei seinem Triumph 2022. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Wann mussten die Rennen von Adelboden zuletzt abgesagt werden?

In der Vergangenheit haben die Adelbodner schon öfters gezaubert und eine Weltcuppiste hergerichtet, obwohl die Verhältnisse schlecht waren. 2016 wurden sie letztmals vom Wetter in die Knie gezwungen. Am Tag des Riesenslaloms regnete es und die Sichtverhältnisse waren miserabel. Die Organisatoren mussten das Rennen kurzfristig absagen. Der Slalom am Tag danach konnte jedoch durchgeführt werden.

Wer sind die Favoriten beim Riesenslalom-Klassiker vom Samstag und beim Slalom vom Sonntag?

Aus Schweizer Sicht sieht es gewohnt gut aus für den Riesenslalom. Topfavorit ist Marco Odermatt. Der Gesamtweltcupsieger aus Nidwalden gewann in diesem Winter drei von vier Riesenslaloms. Ausserdem ist er Titelverteidiger in Adelboden, im Januar 2022 gewann erst zum ersten Mal am Chuenisbärgli. Seine Herausforderer sind die Norweger Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen. Zum Favoritenkreis zählen auch der Slowene Zan Kranjec oder der Österreicher Manuel Feller. Kristoffersen, Braathen und Feller gehören auch im Slalom zu den Podestanwärtern. Grösste Schweizer Hoffnung ist am Sonntag Daniel Yule, der Adelboden-Sieger von 2020.

Gibt es noch Tickets?

Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilen, sind für den Riesenslalom vom Samstag keine Tickets mehr verfügbar, sämtliche Kategorien seien ausverkauft. Vor Ort gibt es auch keine Tageskasse mit restlichen Tickets. Die Veranstalter bitten deshalb, nur mit gültigem Ticket nach Adelboden zu reisen. Erwartet werden am Samstag 24'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Sonntag ist generell schwächer besucht, da besteht die Chance auf ein Billett nach wie vor.

