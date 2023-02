Schiessen Sie hat ganz starke Nerven unter Beweis gestellt: Weltcup-Sieg für Nina Christen Nina Christen, die Olympiasiegerin von 2020 in Tokio, siegte in einem hoch spannenden Duell gegen die Norwegerin Jeanette Duestad und gewann Gold am ISSF-Weltcup in Kairo im Dreistellungswettkampf Gewehr 50 m. 27.02.2023, 19.00 Uhr

Nina Christen freut sich gemeinsam mit Headcoach Daniel Burger über ihren Erfolg in Kairo.

Bereits die Qualifikation war eine ganz enge Kiste: Auf dem Niveau eines ISSF-Weltcups sind die Schützinnen und Schützen heutzutage gerade nach der Halbierung der Schusszahl (3×20 statt 3×40) bei einem Fehler subito weg vom Fenster.

Die Nidwaldnerin Christen lag nach dem Kniend-Programm auf Kurs, in der ersten Passe stehend schoss sie 95, was die Teilnahme am Rankingmatch wieder unsicher machte. Ihre ganze Klasse demonstrierte die 29-Jährige dann mit den sensationellen 13 Zehnern in den letzten 14 Schüssen. Das Total von 588 Punkten sorgte für Rang 6 und den Sprung in den Rankingmatch. Hier klassierte sich Christen auf Rang 2.

«Sensationelle Leistung»

Der Entscheid über Gold und Silber fand im anschliessenden Gold-Medal-Match gegen die starke Norwegerin Jeanette Due­stad statt. Es kam der Moment, als Christen mit 5:11 in Rückstand geriet. Es sah nicht gut aus für die Zentralschweizerin. Nach einem Time-out mit Headcoach Daniel Burger legte die Topschützin aus Wolfenschiessen jedoch wie in der Qualifikation eine bärenstarke Aufholjagd hin und besiegte Due­stad am Ende mit 17:13.

Nach dem Gewinn von Silber mit dem Luftgewehr vom vergangenen Dienstag darf sich Christen so bereits über die zweite Medaille am Weltcup in Kairo freuen – und dies erst noch in der Königsdisziplin.

«Das war ein mega Tag», freute sich Daniel Burger, Leiter Spitzensport. Nina Christen sei immer wieder zurückgekehrt, habe ein Comeback nach dem nächsten hingelegt. «Dass sie den 5:11-Rückstand im Gold-Medal-Match noch in einen 17:13-Sieg umwandeln konnte, ist schlicht eine sensationelle Leistung», sagte Burger. (pd/ars)

Resultate der weiteren Schweizerinnen: 31. Muriel Züger 582 Punkte. 37. Sarina Hitz 581. 51. Chiara Leone 578. 53. Franziska Stark 578.