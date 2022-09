Segeln Junge ukrainische Seglerin trainiert in der Zentralschweiz und wird unter schwierigen Umständen Weltmeisterin Die ukrainische Seglerin Alina Shapovalova (15) lebt und trainiert derzeit in der Zentralschweiz. Mit ihren Erfolgen will sie der Heimat helfen. Walter Rudin Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Talent Alina Shapovalova mit dem neuen Boot auf dem Urnersee. Bild: Walter Rudin

Es ist eine dieser Geschichten, die uns an eine bessere Welt glauben lassen. Sie hört sich an wie ein modernes Märchen, eines, das in krisengeschüttelten Zeiten Wirklichkeit werden konnte: Alina Shapovalova lebte bis zum Beginn des Krieges in Odessa am Schwarzen Meer, wo sie mit neun Jahren auf der Optimisten-Jolle zu segeln begonnen hatte und schnell erfolgreich war. Sie wurde Mitglied der ukrainischen Nationalmannschaft und reiste zu den wichtigsten internationalen Regatten in ganz Europa.

So auch am 23. Februar 2022. Mit ihrem Vater flog sie von Odessa nach Frankreich, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Am nächsten Morgen erfuhren sie, dass in der Ukraine der Krieg begonnen hatte. An Segeln war nicht mehr zu denken.

Obwohl alle Flüge in und aus der Ukraine gestrichen wurden, kehrte ihr Vater in die Heimat zurück, um die Familie zu holen. Alina wartete bei Freunden in Wien. Sie erinnert sich nicht gerne an diese Zeit: «Es war für mich eine sehr schwierige Situation. Ich wusste nicht, wann ich meine Familie wiedersehen würde.»

Zwischenhalt am Gardasee

Die Flucht gelang, im März holte die Familie Alina ab und dislozierte an den Gardasee. Beim italienischen Verein Fraglia Vela Riva konnte sie trainieren. Am Garda Meeting Optimist wurde sie bei mehr als tausend Teilnehmenden bestes Mädchen und holte den 7. Platz im Gesamtklassement.

Damit war ihre Karriere mit dem Kinderboot aber beendet. Denn mit 15 Jahren wechseln die Jugendlichen von der Optimisten-Jolle in eine andere Bootsklasse. Das war auch bei Alina der Fall – und auch da bot man ihr Hilfe in Italien an. Sie bekam ein Boot der ILCA-4-Klasse zur Verfügung gestellt. Die junge Athletin erklärt:

«Die Umstellung war nicht einfach, es braucht ein ganz anderes Bootsgefühl, die ILCA-Jollen sind viel dynamischer, haben mehr Segelfläche und sind viel schneller.»

Doch sie konnte auch in der neuen Bootsklasse unerwartet schnell an die früheren Erfolge anschliessen.

Die Odyssee der Shapovalovas ging aber weiter – und hier kommt Carmen Casco-Canepa aus Hünenberg ins Spiel. Sie kannte durch ihre Funktion im Vorstand von World Optimist Alina Shapovalova schon länger und traf sie auch am Gardasee. Dort konnte sie die Familie überreden, in die Schweiz zu kommen, um dem Mädchen optimale Bedingungen zu bieten.

Dank ihrer Vernetzung in Seglerkreisen fand sie im Mai auch ein passendes Domizil für die ukrainischen Flüchtlinge. Die Monnins in Immensee boten nicht nur Unterschlupf, Vater und Söhne sind selber passionierte Segler. «Unser jüngster Sohn war ausgezogen und wir hatten einen ganzen Hausteil frei», sagt Luc Monnin.

«Natürlich ist es schwierig für sie, mit all den Gedanken an die Heimat fertig zu werden, aber immerhin können wir ihnen genügend Platz zur Verfügung stellen, um ihre Privatsphäre zu wahren.»

Alina Shapovalova konnte sich zum Training dem Dirt-Regattaclub Sisikon (DRCS) anschliessen. Auch das war für sie eine grosse Umstellung: «In Odessa habe ich auf dem Meer trainiert – bei grossen Wellen, mit stabilerem Wind und Strömungen. Das ist etwas ganz anderes als das Training auf den Schweizer Seen. Hier herrschen taktisch schwierigere Bedingungen, der Wind wechselt häufiger und das Gelände hat starken Einfluss auf den Wind. Aber am Urnersee trainiere ich mit den besten Trainern der Welt.»

Als die WM in Portugal bevorstand, beschloss man, das ukrainische Talent mitzunehmen. Der portugiesische Lagos Sailing Club stellte Shapovalova ein Boot zur Verfügung. «Wir in Portugal werden eine ukrainische Seglerin nicht im Stich lassen», twitterte der Club.

Titel für die Heimat

Den Rest der Geschichte hat die junge Ukrainerin selber geschrieben. Sie holte sich überlegen den WM-Titel bei den U16. Fast hätte es sogar zur Gesamtführung bei den ILCA-4-Frauen gereich, nur eine 17-jährige Italienerin war vor ihr klassiert. Wie konnte Shapovalova unter all diesen Umständen einen klaren Kopf behalten? «Das ist keine leichte Frage», meint sie.

«Ich vermisse meine Heimat und meine Freunde und versuche, mich bei den Wettkämpfen darauf zu konzentrieren, gute Ergebnisse zu erzielen. Denn mit guten Resultaten helfe ich mit, dass die Ukraine nicht vergessen wird und wir stolz auf unser Land sein können.»

Seit einigen Tagen ist die Weltmeisterin zurück in der Schweiz, hat hier ein ganz neues Boot erhalten und trainiert weiterhin mit dem DRCS. Am nächsten Wochenende findet bereits der nächste Wettkampf in Ascona statt, die ILCA-Schweizer-Meisterschaft, die international ausgeschrieben ist. Eine gute Gelegenheit für die Ukrainerin, mit einem weiteren Titel mitzuhelfen, dass ihre Heimat auch bei uns in Erinnerung bleibt.

