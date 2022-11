Fussball Wieder Sichtkontakt mit dem Mittelfeld: Der FC Littau gewinnt wichtiges Spiel Zweitligist Littau meldet sich zurück mit einer 6:1-Galavorstellung über ein enttäuschendes Sarnen. Michael Wyss 07.11.2022, 17.37 Uhr

Der Littauer Verteidiger Colin Bächler (links) versucht, den Sarner Stürmer Daniel Rohrer abzudrängen. Bild: Dominik Wunderli (Littau, 5. November 2022)

«Dass ich gleich drei Treffer zum Sieg beisteuern konnte, ist natürlich ein schönes Gefühl. Der Sieg war enorm wichtig. Wir gehen nun mit einem guten Gefühl in die Winterpause», so Janis Wyss, der im offensiven Mittelfeld für Akzente sorgte und eine überragende Partie spielte. Das 19-jährige Littauer-Eigengewächs sagt weiter: «Wir müssen uns in der Rückrunde steigern und hart arbeiten, dann finden wir aus dem Tabellenkeller heraus. Unser Glück ist, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und wir wieder Sichtkontakt zum Mittelfeld haben.» Die Littauer holten im 13. Pflichtspiel den ersten Heimsieg. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und acht Niederlagen, stehen die Littauer auf dem letzten Rang mit 13 Punkten. Die Hypothek auf die Konkurrenten ist klein, denn beispielsweise Ägeri (9. Rang) hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Littaus Trainer David Andreoli zur Vorrunde: «Die Tabellenlage ist nicht erfreulich. Doch sie lügt bekanntlich auch nicht. Wir müssen uns auch an der eigenen Nase nehmen. Die Präsenz war teils mangelhaft. Meine Spieler haben nicht alles dem Fussball untergeordnet. Ich erwarte von einem Spieler, der beim FC Littau in der 2. Liga spielt, mehr Professionalität und eine andere Einstellung. Ich hatte Absenzen in den Trainings und an den Spielen, die sich nun auf die Tabelle negativ auswirken.» Andreoli zeigt sich aber optimistisch:

«Wir haben gegen Sarnen gezeigt, zu was wir fähig sind. Es war ein Spiel, das wir einfach siegreich gestalten mussten. Mental waren wir bereit für diese Aufgabe. Die Mannschaft hat mich beeindruckt mit offensivem und beherztem Fussball.»

Die halbe Liga muss um den Abstieg fürchten

Zuversichtlich für die zweite Meisterschaftshälfte ist auch Reto Amrein (45), Littaus Präsident: «Wir mussten in der Vorrunde den einen oder anderen Verletzten beklagen. Wir machen unseren Weg und werden auch in der Liga bleiben. Wir haben viele junge und talentierte Spieler im Team, der Trainerstaff macht einen sehr guten Job und trägt unsere Vereinsphilosophie, mit eigenen Nachwuchsspielern zu arbeiten, 1:1 um. Da nehmen wir auch die eine oder andere Niederlage in Kauf. Die Entwicklung stimmt, wir befinden uns im Reifeprozess. Ich bin überzeugt, dass wir im Frühling in der Tabelle einen Schritt nach oben machen werden.»

Nicht erfreut war Sarnens Spielertrainer Cyril Gasser mit dem Vorrundenabschluss. «Nach zuletzt erfolgreichen Auftritten war das ein Dämpfer. Wir haben es verpasst, weitere wichtige Punkte zu holen. Das Resultat und die Leistung waren enttäuschend. Sarnen zeigte diesmal nicht sein wahres Gesicht.» Sein Team ist jung mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren. Der 30-jährige Gasser, einst Profi und der Routinier in der Mannschaft sagt: «Es fehlt nicht viel, wir haben nur zwei Mal deutlich verloren. In Hochdorf 1:4 und gegen Littau 1:6. Die restlichen fünf Niederlagen waren eine knappe Angelegenheit, mit jeweils einem Tor Differenz. Das zeigt, was in dieser Liga möglich ist.» Die Obwaldner (8. Rang) müssen sich im Frühling in einem ersten Schritt nach hinten orientieren. Die beiden unter dem Strich klassierten Teams (Obergeissenstein und Littau) haben nur drei Punkte Rückstand auf Sarnen. «Die Meisterschaft wird bis zum Schluss spannend bleiben», ist Gasser überzeugt. Gut möglich, denn die halbe Liga ist in den Abstiegskampf involviert. Je nach Anzahl Absteiger in die 3. Liga könnte die 2. Liga Meisterschaft zu einem wahren Krimi werden.

