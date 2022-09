3. Liga: Der FC Dagmersellen träumt von den Aufstiegsspielen

Fussball Wiggertaler Siegesserie geht weiter: Drittligist Dagmersellen träumt von den Aufstiegsspielen Der FC Dagmersellen besiegt in der 3. Liga Escholzmatt-Marbach gleich mit 6:1 und hievt sich auf den zweiten Tabellenplatz. Der Dagmersellen-Trainer sagt dennoch: «Wir müssen uns steigern.» Michael Wyss Jetzt kommentieren 19.09.2022, 14.16 Uhr

Roger Stammbach, der Trainer des FC Dagmersellen. Bild: mw

Die Zufriedenheit bei Dagmersellens Trainer Roger Stammbach war verhalten. «Die Niederlage in Zell schmerzt noch immer», sagte er. Trotzdem: Seit dem jüngsten 6:1-Kantersieg gegen Escholzmatt-Marbach grüssen die Wiggertaler von Rang 2 in der Tabelle. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage ist die Bilanz. «Nach dem Remis gegen Buttisholz und der erwähnten Niederlage in Zell, zeigte das Team eine Reaktion. Mit drei Siegen in Serie haben wir eine deutliche Reaktion zeigen können», so Stammbach. Mit klaren Siegen gegen Ruswil (5:0) und Escholzmatt-Marbach (6:1) sowie dem Derbysieg in Reiden (2:1) katapultierten sich die Dagmerseller nach oben.

Sie träumen von den Aufstiegsspielen

Noch ist der Zenit nicht erreicht. Stammbach sagt: «Wir müssen uns steigern, sicher ist auch die Effizienz verbesserungsfähig und die Passgenauigkeit in der Angriffsauslösung muss besser werden.» Erfreulich sei auch die Entwicklung der eigenen Junioren, die in der 1. Mannschaft zum Einsatz kommen. «Sie sind ein Versprechen für die Zukunft und machen ihren Job sehr gut.»

Dagmersellens Captain Raphael Taudien (zentrales Mittelfeld) will mit der Mannschaft, welcher er seit Sommer 2014 angehört, eine Top-4 Rangierung bis Ende Saison erreichen. «Wir träumen von den Aufstiegsspielen. Das wäre schön für uns Spieler und den Verein, wenn wir dies wieder einmal bei uns auf der Chrüzmatt erleben dürften», sagte der 25-jährige Wikoner.

Was spricht dafür, dass dieses Team um den Aufstieg spielen kann? Taudien meint: «Wir sind eingespielt, viele Spieler sind schon länger im Kader. Die Automatismen funktionieren, wir kennen unsere Stärken und Schwächen. Das ist sicher ein Vorteil.» Am kommenden Samstag (18.00 Uhr) reisen die Wiggertaler ans Emmenknie nach Wolhusen. Am 27. September steht der IFV-Cup 1/16-Final bei Giswil (4.) auf dem Programm.

Die defensive Anfälligkeit von Escholzmatt-Marbach

Konsternation herrschte derweil bei Marco Blasucci, dem Trainer von Escholzmatt-Marbach: «Die Tabelle präsentiert kein gutes Bild. Dessen bin ich mir bewusst. Wir benötigen ein Erfolgserlebnis und das sehr schnell.» Dass es keine einfache Meisterschafft werde, habe er gewusst, sagte Blasucci. «Nach dem Abgang einiger routinierter Spieler und der Verjüngung der Mannschaft, ist das Ziel Ligaerhalt eine grosse Herausforderung».

Blasucci, der zuletzt erfolgreiche Arbeit in Grosswangen-Ettiswil (3.) und bei Buochs (3.) leistete, ist sieglos, aber nicht hoffnungslos: «Wir trainieren gut, auch die Präsenz stimmt. Der Wille ist da. Ich bin optimistisch, dass uns bald der erste Sieg gelingt.» Wer weiss, vielleicht am Samstag (18.00, Ebnet) wenn Nottwil zu Gast ist. Besser werden muss die Defensive beim Schlusslicht. Zuletzt kassierte man in drei Partien 15 (!) Gegentreffer.

