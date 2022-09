Ringen: Der Willisauer Start ist misslungen

Ringen Der Meister verliert: Willisauer Start ist misslungen Der Start in die NLA-Teammeisterschaft ist den Willisau Lions gegen Einsiedeln deutlich missglückt. Sie mussten allerdings auf die vier besten Athleten verzichten. Simon Gerber 04.09.2022, 18.32 Uhr

An Willisaus Jonas Bossert (unten) liegts nicht, dass die Begegnung schliesslich verloren geht. Bild: Roger Grütter

Stefan Reichmuth, Samuel Scherrer und Tobias Portmann bereiten sich in Aserbaidschan auf die WM vor. Zudem verletzte sich Michael Portmann im Training am Fuss. «Wir wussten zwar, dass es für uns sehr eng werden wird. Trotzdem kalkulierten wir mit einem Sieg. Ich bin stinksauer, dass es nicht geklappt hat. Es wurden in mindestens vier Duellen völlig unnötige Punkte verschenkt. Dazu kam eine unerwartet schnelle Schulterniederlage», resümierte Philipp Rohrer, der Greco-Cheftrainer der Luzerner.