Wintersport: Das Fluor-Verbot sorgt im Ski-OL für mächtig Ärger

Wintersport Fluor-Verbot im Ski-OL: Premieren-Saison sorgt für Wachs-Ärger! Zwischen den Nationen im Ski-Orientierungslauf kracht es in diesem Winter mehrfach. Schuld daran? Das eingeführte Fluor-Verbot im Wachsbereich. Auch die Schweiz zieht ein vernichtendes Fazit. Nicola Abt Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Swiss Ski bereitet sich auf das Fluor-Verbot vor. Seit drei Jahren sucht eine Arbeitsgruppe nach Alternativen. Bild: «Luzerner Zeitung»

(9. 11. 2017)

Im vergangenen Oktober traf der Orientierungslauf-Verband eine bemerkenswerte Entscheidung. Die Verantwortlichen beschlossen das Verbot von fluorhaltigem Wachs beim Ski-OL. Ein Meilenstein. Der internationale Ski-Verband (FIS) schiebt das ganzheitliche Verbot des umweltschädlichen Materials seit drei Jahren vor sich her. Immer wieder heisst es: «Wir brauchen noch zusätzliche Zeit für Abklärungen.»

Vor wenigen Wochen endete die erste Saison der Wachs-Pioniere. Das Schweizer Fazit? Vernichtend. Die kaum vorhandenen Kontrollen sorgten für ein Klima des Misstrauens. «Die Nationen warfen sich gegenseitig vor, das Verbot zu ignorieren», erzählt Gion Schnyder, der Schweizer Cheftrainer, der auch als aktiver Athlet am Start stand.

Einfache Ausrede bei Fluor-Fund

Die hitzigen Diskussionen überraschten den 37-Jährigen nicht. «Bei diesen Alibikontrollen war das absehbar.» Stichprobenartig wurden Wachskisten nach Fluor-Produkten durchsucht. Das Problem: «Sie kontrollierten nur die Etiketten.»

Ähnliches Bild bei den Skitests. Einen Fluor-Fund auf dem Belag konnten die Athleten mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen. Sie hatten die perfekte Ausrede parat: «Die Läufer erwähnten, dass sie diesen Ski bereits in der vergangenen Saison benutzt hatten und es sich wohl um Fluor-Überreste handle.» Ein kompletter Materialwechsel nach dem Verbot war aus finanziellen Gründen nicht durchsetzbar.

Nationen schmettern Fairplay-Vorschlag ab

Der Verband suchte verzweifelt nach Lösungen für mehr Fairness und präsentierte folgende Idee: Der Veranstalter stellt ein neutrales Wachsteam zusammen. Dieses präpariert alle Ski. Die Reaktion darauf? Heftig. Die Athleten wollten ihre Ski nicht hergeben und die Serviceleute fürchteten um ihren Job. Letztlich kapitulierte der Verband.

Kann die Schweiz auch nach dem Fluor-Verbot mit den Besten mithalten? Ohne Topmaterial ist Langläufer Cyril Fähndrich chancenlos. Bild: Modica/Freshfocus

(Planica, 1. 3. 2023)

Den Wachs-Ärger im Ski-OL dürfte auch die FIS zur Kenntnis genommen haben. Auf Anfrage dieser Zeitung hält sie sich bedeckt und schreibt: «Neue Informationen werden erst nach den technischen Sitzungen im Frühjahr kommuniziert.» Swiss Ski hofft auf einen baldigen Entscheid. «Wir müssen planen. Die Ski reinigen, Produkte entfernen, Lastwagen putzen. In den letzten Jahren fielen die Entscheidungen erst im Herbst – viel zu spät!», so Andrej Neff, der das seit drei Jahren laufende Projekt «Non-Fluor» bei Swiss Ski leitet.

Skiabgabe: 30 Minuten vor dem Start

Der Verband steht dem Fluor-Verbot positiv gegenüber. Unter einer Bedingung: «Das Kontrollsystem muss funktionieren.» Erste Geräte zur Fluor-Überwachung konnte Neff testen. Sein Fazit? «Die Messqualität genügt noch nicht.» Kommt eine Nation mit dem Fluor-Missbrauch durch, ist sie beinahe unschlagbar. Je nach Bedingungen macht das Wachsmittel den Athleten auf zehn Kilometer bis zu einer Minute schneller. Besonders effektiv ist das wasserabweisende Fluor bei nassem und feuchtem Schnee.

Das Kontrollverfahren der FIS dürfte gemäss Neff in etwa so aussehen: 30 Minuten vor dem Start erfolgt die Abgabe der Ski. Dann durchlaufen sie das Prüfungsprozedere. Sofern sie sauber sind, landen sie in der Wartezone. Wenige Minuten vor dem Rennen erhält der Athlet sein Arbeitsgerät. Nach dem Rennen folgt eine weitere Kontrolle.

Fluor-Verbot schlecht für den Sport?

Was in der Theorie plausibel tönt, dürfte in der Praxis Probleme bereiten. Insbesondere bei den Alpinen. «Auf dem Berg ist für die zwei bis sechs Kontrollgeräte nicht viel Platz», merkt Neff an.

Während das Fluor-Verbot der Umwelt hilft, könnte es dem Sport schaden, so Neffs Meinung: «Die Schere zwischen den Topnationen und dem Rest dürfte weiter aufgehen.» Ob die Schweiz vorne dabei ist? «Die Suche nach Alternativprodukten ist schwierig.» Und die Konkurrenz schläft nicht.