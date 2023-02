WM-Selektion der Ski Freestyler und Snowboard in Bakuriani

WM-Selektion Swiss-Ski Direktor: «Nur die Athleten können Medaillen gewinnen, das kann ich nicht übernehmen» In Georgien kämpfen vom 19. Februar bis 5. März die Ski-Freestyler und Snowboarderinnen um die WM-Medaillen. Swiss-Ski Direktor Sacha Giger muss bei der WM-Selektion schwierige Entscheidungen treffen, doch die Topfavoriten auf dem Weltmeistertitel sind in Bakuriani natürlich dabei. Interview: Jule Seifert Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Sacha Giger ist Direktor Ski Freestyle, Snowboard und Telemark. Der 48-Jährige ist verantwortlich für die Schweizer Delegation bei der WM in Bakuriani. Der Glarner entscheidet mit zwei Disziplinenchefs, welche Ski-Freestyler und Snowboarderinnen in Georgien an den Start gehen.

Sind die Entscheidungen über die WM-Startplätze immer rational?

Sacha Giger: Im Idealfall sind die Resultate das entscheidende Kriterium. Falls mehrere Athleten die Kriterien erfüllen, dann gibt es zusätzliche Punkte, die zur Entscheidung beitragen. Zum Beispiel die Formkurve oder das Potenzial eines Medaillengewinns. Bei ganz jungen Athleten gelten teilweise extra Regeln. Sie haben vielleicht nicht alles erfüllt, dürfen aber mit, um Erfahrungen sammeln. Auch im Hinblick auf die Heim-WM 2025 und Olympia 2026.

Sacha Giger führt die Schweizer Delegation in Georgien an. Bild: PD

Zentralschweizer Athletinnen und Athleten in Bakuriani Insgesamt wurden 47 Schweizer Athletinnen und Athleten für die WM in Bakuriani nominiert. Darunter Alpin-Snowboarderin Jessica Keiser aus Oberdorf NW, Freeskier Fabian Bösch aus Engelberg und Aerial-Springer Noé Roth aus Baar. Ebenfalls dabei sind die in Wangen SZ wohnhaften Ladina Jenny und Dario Caviezel (Snowboard Alpin). Bei den Freestyle-Snowboardern ist Ariane Burri aus Eschenbach nominiert. Der Schwyzer Jonas Bösiger hat sich am Sprunggelenk verletzt und fällt sechs Wochen aus.

Gab es auch schwierige Entscheidungen?

Es gibt teilweise schon enttäuschte Athletinnen und Athleten. Das Ziel jedes Athleten ist es, bei den Weltmeisterschaften zu starten. Im Snowboard Alpin haben wir fünf Frauen, die die Kriterien erfüllt haben, aber nur vier dürfen an die WM. Es war klar, dass die Athletin mit den «schwächsten Resultaten» nicht mitfährt. Das ist auch für die Athletin nachvollziehbar, sie weiss ja, was die anderen gemacht haben. In der Regel ist es im Skicross am schwierigsten, dort waren wir in der Vergangenheit am breitesten aufgestellt, vor allem bei den Männern. In dieser Saison ist durch die Verletzungsmisere der Kampf um die WM-Tickets weniger gross, als es auch schon war.

Wie übermitteln Sie einen negativen Bescheid?

Man überbringt natürlich lieber die positiven als die negativen Entschlüsse. Es ist aber selten, dass es zu Überreaktionen kommt. In der Regel werden schon im Vorfeld Gespräche geführt und es zeichnet sich ab. Schlussendlich ist dann Feingefühl gefragt, um verständlich zu machen, warum eine andere oder ein anderer gehen darf.

30 Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm: 16 beim Freestyle und Freeski und 14 Entscheidungen beim Snowboard. Gibt es einen Medaillenspiegel, der erreicht werden soll?

Nein. Aber das Ziel ist schon, dass wir nicht ohne Medaille zurückkommen.

In welchen Disziplinen sehen Sie die grössten Chancen?

Wir hüten uns immer, Prognosen abzugeben. Aber es gibt sicher Disziplinen, in denen wir grössere Chancen haben. Intakte Medaillenchancen gibt es im Freeski Slopestyle und Big Air der Frauen und Männer, im Aerial der Männer wie auch im Team-Event und im Skicross und Snowboard Alpin der Frauen. In anderen Disziplinen, zum Beispiel bei Moguls, ist eine Medaille nicht unbedingt zu erwarten, auch beim Snowboardcross Männer wäre eine Medaille eine Überraschung.

Gibt es auch Topfavoriten für den Weltmeistertitel?

Wenn man Andri Ragettli oder Mathilde Gremaud im Freeski nicht zu den Topfavoriten zählen würde, wäre das sicher auch etwas gelogen. Oft haben aber Weltmeisterschaften ihre eigenen Gesetze und es kommt zu Überraschungen.

Die Selektionskriterien Die WM findet vom 19. Februar bis 5. März in Bakuriani in Georgien statt. Um die Medaillen kämpfen die Ski Freestyler in den Disziplinen Freeski (Big Air, Slopestyle und Halfpipe), Moguls, Aerials und Skicross und die Snowboarder in den Disziplinen Freestyle (Big Air, Slopestyle und Halfpipe), Cross und Alpin (Parallel-Slalom und -Riesenslalom). Pro Nation gibt es maximal 36 Startplätze, pro Geschlecht maximal 20 und pro Event maximal 4 pro Geschlecht. Die Kriterien sind bei den Männern eine Top-8 oder zwei Top-20-Platzierungen im Weltcup, bei den Frauen einmal Top 8 oder zweimal Top 16. In einer Disziplin können maximal vier Athleten starten. Im Slopestyle und Big Air steht der Schweiz wegen Weltmeister Andri Ragettli ein zusätzlicher Startplatz zu.

Bakuriani gilt als Georgiens Wintersport-Hauptstadt. Wie sieht es momentan im Skigebiet im Kleinen Kaukasus aus?

Es gab diesen Winter sehr wenig Naturschnee, sie konnten jetzt aber viel beschneien. Je nachdem werden die Kurssetzungen nicht ganz so gross sein, wie man das in den Weltcups gewohnt ist. In den Ort wurde sehr viel investiert. Wir sind zuversichtlich, dass sie es im Griff haben und es eine tolle WM in Georgien wird.

Was erwartet die Athletinnen und Athleten in Bakuriani?

Etwas besonders ist, dass die einzelnen Sportarten und nicht die Nationen zusammen auf verschiedene Hotels aufgeteilt sind. Aber die Distanzen sind in Bakuriani nicht so weit, es ist kein Problem, trotzdem zusammenzukommen. Massenweise Schweizer Fans werden nicht vor Ort sein, aber sicher Familien, Freunde und einige Fanklubs.

Was sind Ihre Aufgaben vor Ort?

Die Vorbereitungszeit ist intensiv: Ich trage die Verantwortung, dass alles gut geplant ist. Vor Ort führe ich die Gesamtdelegation an und behalte den Überblick. Mit allen Athleten und Staff werden wir um die hundert Personen sein. Ausserdem habe ich Kontakt mit der Schweizer Botschaft und weiss, wo die richtigen Spitäler sind. Wir sind auf alles vorbereitet und versuchen, die Coaches und die Athletinnen und Athleten möglichst gut zu unterstützen, damit sie sich auf ihren Job fokussieren können. Doch im Endeffekt können nur die Athleten die Medaillen gewinnen, das kann ich nicht übernehmen.

Was bedeutet Ihnen die WM?

Ich finde es schön, dass alle Sportarten von unseren Ski-Freestyle- und Snowboard-Disziplinen zusammen sind und dass die WM allen die gleiche Bühne gibt, um Bestleistungen zu zeigen. Auch die Athletinnen und Athleten schätzen das, wenn alle auf einem Fleck sind. Es ist immer schön, wenn Athleten unterschiedlicher Disziplinen auch mal einen anderen Event schauen können und dabei die Schweizer Athleten anfeuern können. Das motiviert sie auch für ihre eigenen Wettkämpfe.