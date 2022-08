WM-Teilnahme «Wir können uns blind vertrauen»: Die besondere Beziehung von Springreiterin Elin Ott und ihrem Pferd Die Springreiterin Elin Ott aus Gisikon ist für die WM in Dänemark nominiert. Vom 10. bis 14. August unterstützt die 23-Jährige das Schweizer Nationalteam als Reservereiterin. Jule Seifert Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Wenn die Glocke läutet, dann schiesst das Adrenalin durch Elin Otts Körper. Es ist das Zeichen, dass sie sich dem schwierigen Parcours stellen muss. Nun gilt ihr Fokus ihrem Pferd Nanu II und den 13 Hindernissen, die sie fehlerfrei überwinden will. Nanu II galoppiert an, und beide springen über die ersten 1,60 Meter hohen Sprünge. Die nächsten anderthalb Minuten müssen sich Ross und Reiterin konzentrieren und ein perfektes Team bilden, nur dann gelingt die erhoffte Nullrunde.

Elin Ott und die Stute Nanu II kennen sich «in- und auswendig». Bild: Alexandra Wey (Mettmenstetten, 4. August 2022)

Elin Ott wächst in einer pferdebegeisterten Familie auf. Seit sie laufen kann, reitet sie. Auch den Turniersport hat sie seit ihrer Kindheit vorgelebt bekommen. Ihr Vater ist selbst halbprofessioneller Springreiter und betreibt eine Pferdeaufzucht. Als 7-Jährige bestreitet Ott ihr erstes Turnier, mit 14 Jahren nimmt sie bereits an ihren ersten Europameisterschaften teil.

Der Sprung vom Nachwuchs in die Elite ist geschafft

14 Turnierpferde stehen im Stall in Mettmenstetten, sechs davon reitet Ott auf Turnieren. Doch mit einer Stute hat sie eine besondere Beziehung. Nanu II gehört ihrem Grossvater und Ott kennt das Pferd seit vielen Jahren. Ott sagt:

«Wir können uns blind vertrauen.»

Durch die tägliche Interaktion kennt sie die 15-jährige Stute «in- und auswendig». Und das zahlt sich aus: Schon in ihrer ersten gemeinsamen Saison vor drei Jahren wird sie mit Nanu II Schweizer Meisterin und belegt Rang 7 an der EM.

Auch der Sprung vom Nachwuchs in die Elite-Kategorie ist Ott gelungen. Bei ihrem bisher grössten Turnier konnte sie mit den Weltbesten mithalten. Im Dezember klassierte sie sich beim Rolex Grand Prix in Genf als Zwölfte. Beim Nations-Cup in Mannheim gewann sie mit dem Schweizer Team die Goldmedaille.

Nun ist die Springreiterin aus Gisikon mit Nanu II für die Team-WM in Dänemark als Reservereiterin nominiert. Eine weitere Auszeichnung in ihrer jungen Karriere. Die Resultate waren da, trotzdem war das Aufgebot für das Schweizer Nationalteam eine Überraschung für die 23-Jährige. Es sei aussergewöhnlich, schon in so jungen Jahren das Vertrauen des Equipen-Chefs zu bekommen, doch dieses hat sich Ott durch ihre Erfolge mit dem Team und im Einzel verdient.

Die 15-jährige Stute Nanu II vertraut Elin Ott im Stall und im Hindernisparcour. Bild: Alexandra Wey (Mettmenstetten, 4. August 2022)

Auch beim Einzelsport ist Teamarbeit gefragt

Um Profireiterin zu werden, verzichtete Ott während ihrer Lehre zur Kauffrau auf Ferien und Freizeit. Jede freie Minute trainiert sie und verbringt viel Zeit auf Turnieren. «Das spielt keine Rolle, wenn man etwas gern macht», sagt sie. Heute arbeitet sie 50 Prozent im Ingenieurbüro ihres Vaters, lernt für die Eidgenössische Prüfung als Marketingfachfrau und bildet Nachwuchspferde aus. «Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeiten», sagt sie. Der Sport ist ihr Ausgleich zur Bürotätigkeit.

Ott ist routiniert mit den Pferden und in Turniersituationen. Sie sei so stark im Wettkampf, weil sie schon als Mädchen gelernt hat, mit stressigen Situationen umzugehen. «Meine Talente sind meine Ruhe und Gelassenheit», sagt Ott. So behält sie die Übersicht im Parcours und bildet mit ihrem Pferd eine Einheit.

Ott hat früh gelernt, selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Auch die Nominierung als Ersatzreiterin bei der WM nimmt sie ernst – bei einem Ausfall ist sie parat. Im sonst reinen Männerteam fühlt sie sich auch als junge Frau akzeptiert. «Die Männer sind zuvorkommend», sagt sie.

«Bei guten Leistungen freuen wir uns miteinander.»

Ott weiss, um Erfolge feiern zu können, müssen viele Faktoren stimmen. «Es ist zwar ein Einzelsport, doch ohne mein Team geht es nicht», sagt Ott. Neben ihrer eigenen Trainerin, dem Vater, der sie mit seinem Wissen unterstützt und dem Betreuer, der ihr auf den Turnieren den Rücken freihält, braucht es Tierarzt, Sattler und Hufschmied, damit sich das Pferd wohlfühlt. Sie sagt: «Nanu II hat Freude am Springen und geniesst die Abwechslung auf den Weiden und im Gelände.»

Die Nominierung für die WM ist eine grosse Auszeichnung für die 23-Jährige. Bild: Alexandra Wey (Mettmenstetten, 4. August 2022)

