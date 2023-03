Fussball «Wollen im Cup für Furore sorgen»: Der FC Sarnen nimmt sich für die Rückrunde einiges vor Der FC Sarnen (2. Liga regional) steigt gut vorbereitet in die knallharte Rückrunde. Ruedi Vollenwyder 06.03.2023, 17.07 Uhr

Wie gut ist der FC Sarnen mit Livio Wirz in der Rückrunde im Schuss?

Mit der Auswärtspartie gegen den FC Hochdorf (Samstag, 17 Uhr, Arena) beginnt für den FC Sarnen eine knallharte Rückrunde. Eine Rückrunde, die es in sich hat. Denn nach dem Umbau in der 2.-Liga-Inter-Klasse müssen eventuell bis zu sechs 2.-Liga-Teams in den «sauren Abstiegsapfel» beissen. Und der FC Sarnen steckt nach der Vorrunde mittendrin. Die Obwaldner (8. Rang) liegen mit eroberten 16 Punkten nur drei Zähler vor dem Tabellenletzten FC Littau. Ein Horrorszenario, aus dem sich der FC Sarnen heraushalten will. Spielertrainer Cyrill Gasser versprüht in einem Gespräch viel Optimismus, dass diese Vorgabe gelingt.

Cyrill Gasser, was sind die Gründe für ihren grossen Optimismus? Liegt es an der guten Vorbereitung?

Cyrill Gasser: Unter anderem. Die Vorbereitungsphase verlief gut. Bis auf wenige Einheiten auf dem Schnee konnte wie geplant gearbeitet werden. Die Spieler machten vom ersten Training an motiviert mit. Und die Bedingungen im fünftägigen Trainingslager in Estepona/Marbella waren hervorragend. Erfreuliches Fazit von der Verletztenfront: Alle Spieler sind, bis auf kleinere Blessuren, gesund und an Bord.

Auf was haben Sie den Fokus in der Vorbereitungsphase gelegt?

Nach der langen Winterpause galt es zuerst an der Physis, genauer gesagt an der Ermüdungsresistenz, zu arbeiten. Umso näher der Saisonstart kam, ging es mehr in die Einzel- und Gruppentaktik sowie die Spritzigkeit. Mit dem Skiweekend und Trainingslager wurde auch der Zusammenhalt und unsere Mentalität gestärkt.

Was sind die primären Vorgaben an ihr Team und das sportliche Ziel in der Rückrunde?

Ruhig, demütig und mit voller Leidenschaft unseren Werten bis zum letzten Spiel treu bleiben. Das sportliche Ziel ist der Ligaerhalt. Im IFV-Cup (Viertelfinal im April gegen den FC Gunzwil aus der 3. Liga) wollen wir weiter für Furore sorgen.

Rückrundenstart in der 2. Liga Ab kommendem Samstag erfolgt der Startschuss zur Frühjahrsrunde in der 2. Liga inter und regional. Diese Rückrunde hat es in sich: Weil die 2. Liga inter weiter reduziert wird, hat das Auswirkungen auf mögliche Auf- und Absteiger. Die beiden Bestplatzierten der 2. Liga regional steigen nicht mehr automatisch in die 2. Liga inter auf. Der regionale Meister spielt eine Barrage gegen den Sieger Region Zürich (Gruppe 1), der Zweitplatzierte gegen den Sieger des Verbandsgebietes Aargau. Die Hinspiele finden am 17./18. Juni, die Rückspiele am 24./25 Juni statt. Falls niemand aus dem IFV aufsteigt und im schlimmsten Fall vier Teams aus der 2. Liga inter absteigen (drei gelten derzeit als sicher), sind in der 2. Liga regional bis zu sechs Teams abstiegsgefährdet. In Sicherheit wiegen kann sich nur das Trio Schattdorf, Goldau und Willisau (siehe Tabelle rechte Spalte).

Der ebenfalls akut abstiegsgefährdete SC Obergeissenstein vermeldete vor wenigen Tagen einen Trainerwechsel: Ab kommender Saison übernimmt Manuel Haussener, der bisherige Assistent von Marco Häfliger, die erste Mannschaft. Häfliger war die letzten vier Jahre Trainer des regionalen Zweitligisten. (reb)

Mit den Brüdern Nino (24, Torhüter), Stürmer Mauro (23) und dem 20-jährigen Defensivspieler und RS-Rückkehrer Livio Fanger ist eine geballte Ladung einheimisches Schaffen in ihrem Kader. Wie erleben Sie dieses Familientrio?

Alle drei tragen mit ihren Eigenschaften sehr viel zur positiven Mannschafts-Dynamik bei. Sie haben das Herz am rechten Fleck und leben unsere Werte von A bis Z vor. Jeder auf seine eigene Art. Dazu kommt noch, dass sie richtige Teamplayer sind.

Mit Nicola (26) und Luca Baumann (29), den Söhnen von Ex-FCL-Profi Herbert Baumann, ist auf die Rückrunde hin neu ein weiteres Brüderpaar unter ihren Fittichen. Echte Verstärkungen?

Beide bringen eine grosse Portion Erfahrung und Winner-Mentalität mit. Sie sind absolute Vollblut-Fussballer und der Fussball geniesst bei ihnen einen hohen Stellenwert. Bereits nach kurzer Zeit haben sie sich, auf und neben dem Platz, hervorragend in die Mannschaft integriert.

Was erwarten Sie von ihrer Mannschaft im wichtigen Startmatch auswärts beim FC Hochdorf (Vorrunde 1:4)?

Mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation ist praktisch jeder Match ein Sechs-Punkte-Spiel. Und das wird auch nach dem Startmatch gegen Hochdorf so bleiben. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie sich von Spiel zu Spiel aufs Neue fokussiert und die jeweils vorgegebenen Matchpläne konsequent durchzieht. Die Hauptprobe ist mit dem 5:1-Sieg gegen den FC Hitzkirch (3. Liga) resultatmässig geglückt.

Zuzüge

Nicola Baumann, Luca Baumann (beide SC Emmen), Simon Brun (FC Schötz). RS-Rückkehrer: Livio Fanger und Dario Ruckli.

Abgänge

Jan Wallimann (Studium), Nedal Ahmad (SK Root), Davide Stifani, Veimar Andres Sinisterra.

Testspiele

Hergiswil 0:1, Erstfeld 2:2, Eschenbach 4:2, Cham II 1:2, Hitzkirch 5:1.