Weltelite am Rotsee: «Es ist der beste Ort für Ruder-Rennen»

Dieses Wochenende treffen sich am Weltcup-Rennen am Rotsee die besten Ruderer und Ruderinnen. Gäste aus der ganzen Welt sind angereist, um ihre Landsleute anzufeuern. Diese schätzen an Luzern nicht nur das Rennen, sondern auch die netten Menschen und das Bier.