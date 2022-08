Claudio Castagnoli ist der erste Schweizer Wrestling-Weltmeister

Wrestling Claudio Castagnoli: «Ich möchte Wrestling als Kunstform weiterbringen» Nach 22 Jahren im Ring hat Claudio Castagnoli den Traum eines Weltmeistertitels erfüllt. Im Interview spricht er über den Wechsel in eine neue Liga und seine Wünsche für die Zukunft. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.30 Uhr

Claudio Castagnoli nach seinem Sieg am «Ring of Honor». Bild: PD/All Elite Wrestling (Lowell, 23. Juli 2022)

Claudio «Cesaro» Castagnoli hat es geschafft: Nach 22 Jahren im Ring hat der Wrestler einen Weltmeistertitel ergattert. Im Eröffnungskampf der «Ring of Honor» (ROH) besiegte der Megger den US-Amerikaner Jonathan Gresham und ist damit erst der zweite deutschsprachige World Champion in den Vereinigten Staaten.

Dies, nachdem er sich Anfang Jahr nicht für eine Vertragsverlängerung mit dem weltgrössten Wrestling-Imperium, der World Wrestling Entertainment Inc. (WWE), einigen konnte. Inzwischen tritt er unter seinem echten Namen auf und hat bei der Konkurrenz ein neues Zuhause gefunden: All Elite Wrestling (AEW). Am Samstagabend wird er seinen frischen Titel gegen den Japaner Konosuke Takeshita verteidigen. Wir haben mit dem 41-Jährigen über seine Karriere gesprochen.

Was bedeutet dieser Titel für Sie?

Claudio Castagnoli: Für mich bedeutet es, dass sich harte Arbeit auszahlt. Manchmal ist es schwer, einen neuen Schritt zu wagen, aber man muss seinem Instinkt vertrauen. Ich bin sehr stolz auf den Titel, aber ich weiss auch, dass es jetzt nicht leichter wird. Jedes Mal, wenn man ein Ziel erreicht, hat man zwei Möglichkeiten. Man ruht sich auf den Lorbeeren aus oder man legt sich umso mehr ins Zeug. Meine Wahl war immer das zweite.

Wie war der Wechsel in die neue Liga?

Ich denke, es ist für jede Person ein grosser Wechsel, wenn man nach zehn Jahren in einem Unternehmen zur Konkurrenz wechselt. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Für mich ist es aber auch eine fantastische Herausforderung. Es fühlte sich schon nach kurzer Zeit so an, als sei ich schon jahrelang dabei. Ich kenne viele Leute bereits aus meiner bisherigen Karriere, ich habe mich deshalb sofort wohlgefühlt.

Sie sind nicht der erste WWE-Wrestler, der zu AEW wechselt. Woran liegt das?

Je mehr Wrestling-Ligen es gibt und je mehr die Beliebtheit von Wrestling wächst, desto besser geht es uns allen in diesem Job. Dass nun eine andere Liga da ist, die in diesem Ausmass sich präsentieren kann, einen Fernsehdeal hat und international auftritt, ist eine grosse Sache, die viele Möglichkeiten bietet.

Und was waren Ihre Gründe?

Der Wechsel hatte sich schon eine Zeitlang abgezeichnet. Ich hatte Anfang Jahr nun eine vier Monate lange Pause, bei der ich nicht wusste, was als Nächstes kommt, ob ich zurückkehre oder aufhöre. Ich wusste aber, wohin ich wollte, ich bin deshalb froh, hat nun alles geklappt.

Ist die AEW auf sie zugekommen oder umgekehrt?

Ich habe einen Schritt auf sie zugemacht, dann ging alles sehr schnell. Ich hätte Ende Juli beginnen sollen, CEO Tony Khan rief mich dann aber an und fragte, ob ich nicht schon loslegen wollte. Zum Glück hatte ich weitertrainiert (lacht).

Claudio Castagnoli bei seinem ersten Auftritt bei All Elite Wrestling. Bild: PD/All Elite Wrestling

Wie haben Sie die Karrierepause verbracht?

Trainieren gehört zu meinem Leben, das wird immer Teil meines Alltags sein. Es hat mir auch während der Pandemie geholfen, ein gewisses Mass an Normalität zu bewahren. Ich habe aber auch Powerlifting ausprobiert, was andere Übungen erfordert als mein bisheriges Training. Ich hatte auch schon etwas Gewicht zugelegt, doch dann musste ich schnell wieder zur alten Form finden, als der Anruf der AEW kam (lacht).

Wie viel trainieren Sie als Wrestler?

Viermal die Woche normales Gewichtheben, ein- bis zweimal Ausdauertraining. Einen Tag nehme ich mir immer frei, das ist mir sehr wichtig. Der Körper braucht Zeit, um sich zu erholen. Ich bin ja auch schon etwas älter, dann hört man eher auf seinen Körper und legt eine Pause ein oder passt das Training an.

Was sind jetzt Ihre Zukunftspläne?

Es gibt viele Leute, die ich herausfordern will, junge und alte. Besonders bei den Jungen ist eine Energie dabei, die einen mitreisst. Das hilft mir, mich weiterzuentwickeln, aber auch ich kann ihnen helfen, sich zu verbessern. Ich möchte es auch ausländischen Wrestlern erleichtern, hier Fuss zu fassen. Der Kulturschock ist gross, wenn man hier anfängt. Ich möchte Wrestling als Kunstform weiterbringen und für die nächsten Generationen noch besser machen, das liegt mir am Herzen.

Sie leben nun schon 18 Jahre in Florida. Gibt es Dinge, an die Sie sich immer noch nicht gewöhnen können?

Es ist ein komisches Gefühl. Ich war schon so lange nicht mehr in der Schweiz, dass ich mich da wohl nicht mehr zu Hause fühlen würde. Aber auch hier bin ich immer noch nicht ganz angekommen, weil manche Dinge so anders sind. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man so oft auswärts essen kann. Lieber koche ich mal selber etwas. Und die Distanzen sind gewaltig, das kann man sich in der Schweiz gar nicht richtig vorstellen.

Die meisten Wrestler hören im Alter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wann Schluss ist?

Meine Frist ist kein bestimmtes Alter, sondern wenn ich im Ring nicht mehr die gleiche Leistung erbringen kann. Man sieht auch in anderen Sportarten Beispiele von Leuten, die zu lange aktiv bleiben und ihr Körper darunter leidet, das will ich nicht. Wenn ich fit in den Ruhestand kann, bin ich zufrieden, egal, in welchem Alter.

Claudio Castagnoli im Ring. Bild: PD/All Elite Wrestling

Wrestling ist internationaler geworden. Haben Ausländer nun mehr Chancen?

Ja, es ist alles etwas offener geworden. Es wird mehr Wert auf die Leistung im Ring gelegt, auf die Show und die Charaktere. Man sieht eine viel grössere Vielfalt, das macht mir sehr grosse Freude.

Schweizer gelten im Ausland eher als verschlossen. Wie haben Sie das Publikum mit Ihrem Charakter erobert?

Es wurde am Anfang kritisiert, dass ich ruhiger als andere Wrestler bin. Ich bin nicht der Typ, der im Ring herumschreit. Aber diese Authentizität ist wohl das, was die Fans schätzen. Schweizer Qualität halt (lacht).

