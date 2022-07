Wrestler Claudio Castagnoli sorgt für eine Premiere

Wrestling Claudio Castagnoli sorgt für eine Premiere Der 42-jährige Megger Wrestler gewinnt erstmals einen «World Champion»-Titel. Als erster Schweizer krönt er sich zum Meister der amerikanischen ROH-League. 26.07.2022, 18.39 Uhr

Claudio Castagnoli, besser bekannt als Wrestler Cesaro. PD

Der Schweizer Wrestler Claudio Castagnoli gewinnt als erster Schweizer und überhaupt als erst zweiter deutschsprachiger Kämpfer die Ring-of-Honor-League (ROH). Bis letzten Februar stand der für die WWE unter Vertrag und kämpfte in deren Liga, nun ist er im Juni zur AEW gewechselt und hat gleich seinen ersten Championship-Titel gewonnen. An der Medienkonferenz nach dem Kampf meinte der Megger: «Es ist definitiv ein grossartiger Moment. Und ich glaube, im Leben und Wrestling dreht sich alles um Momente.» Es ist sein bisher grösster Erfolg in seiner Karriere. (gme)