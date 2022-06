Wrestling Claudio Castagnoli wechselt zur WWE-Konkurrenz Claudio Castagnoli, besser bekannt als Wrestler Cesaro, war seit einigen Monaten arbeitslos. Jetzt steigt er wieder in den Ring. Federico Gagliano 29.06.2022, 05.00 Uhr

Cladio Castagnoli bei seinem Auftritt am Sonntagabend. Bild: PD

Der bekannteste Schweizer Wrestling-Star, Claudio «Cesaro» Castagnoli, hat einen neuen Arbeitgeber: Seit gestern ist bekannt, dass er sich All Elite Wrestling (AEW) angeschlossen hat, einem Rivalen des Platzhirschen World Wrestling Entertainment (WWE), wo der 41-Jährige aus Meggen seit 2011 unter Vertrag war. Mit dem neuen Arbeitgeber wechselt auch sein Name: Künftig verzichtet er auf seinen Künstlernamen Cesaro und wird nur noch unter seinem echten Namen auftreten.

Castagnoli ist nicht der erste WWE-Wrestler, der die Seiten wechselt. An einer Pressekonferenz nach seinem Debüt begründete er auch damit seinen Schritt: Er fühle sich unter den zahlreichen alten Weggefährten bei AEW wie daheim, der Wechsel «passe perfekt». Castagnoli schien schon längere Zeit unzufrieden bei der WWE zu sein, denn trotz seiner grossen Beliebtheit bei den Fans blieben ihm grosse Titel verwehrt. Er sehe hier mehr Entfaltungsmöglichkeiten, denn: «Hier bei AEW kann alles passieren - hier werden die Leute gehört.»

Diese neu gewonnene Freiheit bewies er gleich bei seinem Auftritt am Sonntagabend vor 14'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Chicago: Seinen ersten Kampf beendete er mit seiner «Ricola Bomb», einer Attacke, die noch aus der Zeit vor der WWE stammt. Sein nächster Kampf findet am Mittwoch statt.