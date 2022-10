«Zäme meh as 52%»

Beim FC Luzern rumort es derzeit gewaltig. Am 3. November plant FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den aktuellen Verwaltungsrat auszutauschen. Dagegen lancierten FCL-Sympathisanten am Mittwoch die Aktion «Zäme meh as 52%». Das sagen Fans gegenüber PilatusToday zur Petition.