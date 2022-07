Zermatt-Marathon «Im Alltag bin ich nie müde»: Bergläufer Markus Rösch will stets die eigenen Grenzen ausloten Markus Rösch aus Horw ist begeisterter Bergläufer. Am Zermatt-Marathon zahlte es sich aus, dass der 50-Jährige vieles seinem Hobby unterordnet. Peter Birrer Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.46 Uhr

Ein paar hundert Meter sind es nur noch bis zum Ziel, aber sie sind hart und unendlich lang. Die Oberschenkel schmerzen, der Schweiss tropft, der Energietank ist praktisch leer. Ein letztes Mal auf die Zähne beissen – dann ist es geschafft. Markus Rösch aus Horw ist einer von rund 2200 Teilnehmenden am Zermatt-Marathon, der von St.Niklaus auf den Riffelberg führt.

Markus Rösch aus Horw posiert nach dem Marathon mit seiner Finisher-Medaille. Bild: Peter Birrer (Zermatt, 2. Juli 2022)

Nach 42,195 Kilometern und 1944 überwundenen Höhenmetern steht der 50-Jährige im Ziel und sieht doch nicht aus, als hätte ihm die Anstrengung zugesetzt. 4:36.26 Stunden hat er benötigt, das reicht in seiner Kategorie zum 8. Rang. Und sorgt für Glücksgefühle: «Ich bin megazufrieden.»

Er ist stark gelaufen, die halbe Strecke in 1:46.44 Stunden und damit sechs Minuten schneller als geplant. Rösch wird im steilen Gelände, das ihm zusagt, gefordert. Oben ist er ausgepumpt, aber am Sonntag kann er gleichwohl nicht die Beine hochlagern. Er verbringt ihn als Zuschauer am Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen.

Der Steigerungslauf von Markus Rösch

Markus Rösch befindet sich in einer Art Steigerungslauf. 2007 fängt diese Reise an, als er an einer Infoveranstaltung alles über die Premiere des Luzerner Marathons erfährt. Das Projekt findet er so faszinierend, dass er sich sagt: «Ich möchte als Aktiver dabei sein.»

Er trainiert, mehr nach Gefühl als nach Plan, und bringt die 42,195 Kilometer in 4:13 Stunden hinter sich. Ein paar Monate später ist er in Zürich fast eine halbe Stunde schneller als in Luzern. Aber er tut sich nicht so leicht mit flachen Strecken auf Asphalt. Er entdeckt den Reiz der Berge. Wenn er in der Pilatus-Region trainiert, bewältigt er mit Genuss unzählige Höhenmeter. So ist es ihm auch am liebsten, wenn er auf dem Rennvelo unterwegs ist: Rauf und runter – die Abwechslung macht es aus. Er sagt:

«Es darf einfach nicht monoton sein.»

Aber erst Ende Juli 2021 erlebt er seine wettkampfmässige Berglauf-Premiere. Kurz vor seinem 50. Geburtstag bestreitet er den Swiss Alpine in Davos über 43 Kilometer. Und im September meistert er den Jungfrau-Marathon in gut viereinhalb Stunden.

Dank Boxtraining zu mehr Kraft

Die langen Distanzen und das steile Gelände wirken auf ihn nicht abschreckend, sondern anziehend. Rösch investiert viel, täglich rennt der Erwachsenenbildner mindestens eine Stunde. Je nach Agenda bricht er um 6 Uhr auf. Oder geht spät am Abend noch aus dem Haus. Bis zu zwölf Stunden Sport pro Woche werden Normalität. «Die Disziplin ist massgebend», sagt er.

Zur Ausdauer kommt auch der Faktor Kraft: Rösch verbessert sich diesbezüglich mit Boxtraining. Und mittlerweile legt er auch grossen Wert auf gesunde Ernährung, seit 2020 verzichtet er zudem auf Alkohol.

Lange Ruhephasen will er sich keine gönnen. Er hat den Ehrgeiz, sich für noch anspruchsvollere Aufgaben in Form zu bringen. Weil er zum Beispiel in der Lage sein möchte, dreimal innert zwei Monaten einen Berg-Marathon zu absolvieren. Nach Zermatt steht am 6. August jener in Bivio auf dem Programm, am 10. September folgt der Jungfrau-Marathon. Und dazwischen radelt Rösch jede Menge. Demnächst fährt er mit dem Velo unter anderem auf die Alpe d’Huez.

Er will mit dem Velo über fünf Pässe

Die Intensität, mit der sich Rösch sportlich betätigt, hat für ihn angenehme Konsequenzen. Er erklärt:

«Im Alltag bin ich nie müde. Der Sport sorgt dafür, dass ich über viel Energie verfüge.»

Natürlich möchte er, dass sich seine Fortschritte anhand der Zeiten ablesen lassen. Aber eines ist ihm genauso wichtig: dass die Strapazen nicht zu einer Qual werden. «Die Schmerzen sollten sich am Tag nach einem Wettkampf in Grenzen halten», sagt er.

Gleichwohl ist da diese Lust, die eigenen Grenzen ständig zu verschieben und seinen Steigerungslauf fortzusetzen. Er schmiedet bereits die nächsten Pläne. Er denkt daran, an den X-Trails in Davos die Strecke über 68 Kilometer in Angriff zu nehmen, «obwohl ich weiss, dass ich dafür noch eine Schippe drauflegen muss».

Und als passionierter Velofahrer, der nicht genug bekommen kann von Passfahrten, hat er das Alpenbrevet im Visier. Die Platintour beinhaltet die Überquerung von Susten, Grimsel, Nufenen, Lukmanier und Oberalp. In Zahlen: 268 Kilometer, knapp 7000 Höhenmeter.

Im Kopf hat Markus Rösch noch viel mehr. Er möchte auch einmal vom Umbrailpass nach Livigno laufen, ganz allein. Und wer weiss, was noch alles dazukommt. Eines ist sicher: An der Energie mangelt es dem Horwer ganz bestimmt nicht.

