SC Buochs: Alois Barmettler sorgt seit Jahren für die Fitness

Zu Besuch Seine Skizzen sind legendär: Der Buochser Konditionstrainer Wisi Barmettler setzt auf spezielle Methoden Alois Barmettler sorgt seit einem Jahrzehnt für die Fitness beim SC Buochs. An Auswärtsspiele fährt er mit dem Velo. Stephan Santschi 30.09.2022, 05.00 Uhr

Alois «Wisi» Barmettler (62) gilt als fantasievoller und verbissener Konditionstrainer. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 29. September 2022)

Die Mannschaft und das Trainerduo sind neu bestellt, der SC Buochs befindet sich nach dem Abstieg in die 2. Liga inter im Umbruch. Einer, der dem Verein treu geblieben ist, heisst Alois «Wisi» Barmettler. «Ich bin keiner, der ein sinkendes Schiff verlässt», betont der 62-jährige Stanser.

Seit rund zehn Jahren sorgt der Konditionstrainer für die Fitness der Buochser, erlebte Highlights wie den Aufstieg in die 1. Liga und die Cup-Sensation gegen YB, aber auch Tiefpunkte wie kürzlich die Relegation.

Wer ein Spiel des SCB besucht, findet ihn auf der Tribüne. Dort sitzt Barmettler mit Schreibblock und zwei Stoppuhren, mitunter unterstützt von einem verletzten Akteur. Jeder Sprint über mehr als zwei Meter wird mit einem Strich vermerkt. Die eine Stoppuhr betätigt er nur, wenn das Spiel unterbrochen ist, damit er am Ende die effektive Spielzeit kennt. Die andere widmet er einem ausgewählten Spieler; sobald dieser mindestens Jogging-Tempo erreicht, läuft die Zeit.

Vom Metzger zum Sportlehrer

Die Frage sei erlaubt: Sind diese Methoden zur Erfassung der Laufleistung in Zeiten moderner Technologien nicht veraltet? Barmettler schmunzelt und sagt: «Es gab Trainer, die dachten, dass meine Werte ungenau seien.» Der Vergleich mit dem einzigen Akteur im Team, der eine Laufweste trägt, zeige aber nur eine Differenz von 250 bis 500 Metern.

«Auf unserem Niveau mit eher kleinen Kadern würden sich die 4000 bis 5000 Franken für Laufwesten nicht lohnen.»

Sportaffin war Wisi Barmettler, der mit der früheren Weltcup-Skifahrerin Zoë Haas verheiratet war, schon immer. Ursprünglich war er Handballer, jahrelang spielte er beim BSV Stans, später fungierte er dort als Assistenztrainer in der NLA.

Später fand der gelernte Metzger auch beruflich zum Sport, nun arbeitet er als Sportlehrer. Eher zufällig kam er durch persönliche Kontakte zum Fussball, wo es Startschwierigkeiten gab:

«Als ich meine Hürden aufstellte, sahen mich alle komisch an. Ich wusste nicht, dass ich solche Übungen nicht mitten auf dem Hauptplatz machen darf.»

Guter Kontakt zu Gerardo Seoane

In der Vorbereitung übernimmt Barmettler dreimal pro Woche bis zu einer Stunde die Einheit. Auch während der Saison führt er zwei Trainings à 40 Minuten – vom Aufwärmen über die Athletik bis hin zu Passübungen. «Manchmal wurden die Trainer ungeduldig, weil sie nur zuschauen konnten», erzählt er. Einer, der ihn schätzte, war David Andreoli:

«Wisi ist mir als verbissener, fantasievoller und sehr umgänglicher Konditionstrainer in Erinnerung. Zuweilen übernahm er die halbe Einheit, diese stand ihm aufgrund seines Fachwissens auch zu.»

Nur die Skizzen, mit denen er seine Schwerpunkte erläuterte, stiessen auf wenig Gegenliebe. «Für uns waren das Hieroglyphen. Wir baten Wisi jeweils um mündliche Erklärungen», verrät Andreoli. Um die speziellen Bedürfnisse der Fussballer zu verstehen, studierte Barmettler die entsprechende Lektüre und machte sich vor Ort bei Profiklubs ein Bild:

«Ich habe mindestens 100 Trainings des FC Luzern gesehen.»

Über den ehemaligen SCB-Spieler Christophe Lambert hat er einen guten Kontakt zu Gerardo Seoane, ihm durfte er auch bei YB über die Schultern schauen.

Mit Ski, Rennvelo und Bike unterwegs

Dass Wisi Barmettler selbst Sport treibt, sieht man ihm an, der Vater von zwei Töchtern ist in ausgezeichneter Verfassung. Die Kniearthrose lässt Strassenläufe zwar nicht mehr zu, dafür ist er auf den Ski, mit dem Rennvelo oder dem Bike unterwegs. «Ich fahre an jedes Auswärtsspiel mit dem Velo, auch über den Gotthard, wenn es das Wetter zulässt», erzählt Barmettler. Und lachend hält er fest: «So werde ich wach für die Striche, die ich während des Spiels machen muss.» Zum nächsten Mal morgen Samstag zu Hause gegen Emmen. Dann will das physisch fitte Buochs auch resultatmässig überzeugen.

