Am Sonntagabend werden an den traditionellen Sports Awards in Zürich die Schweizer Sportlerin und der Schweizer Sportler des Jahres gesucht. Gesucht werden die Nachfolger von Belinda Bencic und Marco Odermatt – wobei sich der Nidwaldner gleich selbst beerben könnte.

11.12.2022, 19.30 Uhr