Leichtathletik Zurück im Weitenjagdmodus: Cyrill Amhof kommt wieder an seine Bestleistungen heran Das Luzerner Wurftalent Cyrill Amhof tankte beim Nachmittags-Meeting in Sarnen Selbstvertrauen für die U18-Schweizer Meisterschaften vom Wochenende in Riehen. Jörg Greb 22.08.2022, 17.38 Uhr

Cyrill Amhof wirft in Sarnen fast persönliche Bestweite. Bild: Hanspeter Roos (Sarnen, 20. August 2022)

Vor knapp zwei Jahren zog sich Cyrill Amhof eine schwere Knieverletzung zu – beim Meeting in Sarnen. Die Folge: Operation, monatelanges Zurückkämpfen, Alternativtraining. Als vieles wieder gut war, vergassen sein Trainer im LC Luzern, Stephan Zopfi, wie der Athlet selber das Durchgestandene nicht. «Cyrill warf und wirft nur einmal in der Woche. Hingegen legen wir Gewicht auf die Vielseitigkeit und einen kontinuierlichen Kraftaufbau», sagt Zopfi. Trotzdem ging’s schnell aufwärts. In diesem Jahr warf Amhof den nun 700 g schweren Speer schon Ende Mai auf 62,76 m – und somit plus/minus gleich weit wie letztes Jahr, als er Schweizer Meister mit dem 100 g leichteren Wurfgerät wurde.

Doch der Aufstieg des «Ausnahmetalents in der Schweizer Wurfszene» (Originalton Zopfi) geriet erneut ins Stocken. Schmerzen in der Schulter bremsten Amhof. Den ursprünglich angesteuerten Saisonhöhepunkt mit den U18-EM im Juli in Jerusalem liess er bewusst aus. In Sarnen nahm Amhof nun «einen Qualitätstest unmittelbar vor der SM» vor. Und dieser stimmt zuversichtlich. Mit seinen 62,62 m blieb er lediglich 14 cm unter seiner persönlichen Bestweite – und vor allem: Er liess seine beiden in der Jahresbestenliste vor ihm platzierten Widersacher hinter sich. «Das hat gutgetan und vermittelt Zuversicht und Selbstvertrauen», sagt der junge Mann, dessen Wohnort, Schule (Sport-KV) und Trainingsplatz nur wenige Minuten zu Fuss auseinanderliegen.

Kurzfristiges Steigerungspotenzial

Trainer Zopfi nährt die Zuversicht aus der Distanz. Er weilte in den letzten Tagen an der Leichtathletik-EM in München und genoss Anschauungsunterricht bei den Besten. Er sagt:

«Ich studierte Cyrills Videos und sah, dass im Anlauf und im Timing mit dem Oberkörper noch etwas herauszuholen ist.»

Zopfi ist überzeugt, dass sich Anpassungen in kurzer Zeit realisieren lassen: «Cyrill ist so zielgerichtet und konsequent. Er versteht es, richtig einzutauchen ins Speerwerfen.» Die Perspektive erhöht die Spannung auf den SM-Ausgang in seinen beiden Disziplinen. «Eine Medaille wünsche ich mir schon», sagt der bereits dreifache SM-Medaillengewinner. Wenn es eine goldene sein sollte, wär’s umso besser.

Als letzte Standortbestimmung vor den Nachwuchs-Meisterschaften der nächsten beiden Wochenenden nutzten etliche Talente die Startmöglichkeit in Sarnen. Auch aus der Innerschweiz. Dort bekamen auch sie aufgezeigt, wo vor dem Saisonhöhepunkt noch Akzente zu setzen sind.

Sommermeeting in Sarnen. Männer. 100 m: 1. Micha Rutschmann (Langenthal) 11,23. Mathias Schmutz (Sarnen) 12,72. – 800 m: 1. Vincent Notz (Bern) 1:49,74. 2. Dominik Ummel (Luzern) 1:54,95. 3. Pascal Haas (Cham) 1:55,78. – Weit: 1. Yves Müller (Luzern) 6,58. – Diskus (2 kg): 1. Benedikt Büchenbacher (Basel) 45,04. 3. Mathias Schmutz (Sarnen) 35,44. – U20. 100 m: 1. André Briker (Nidwalden) 12,60. – 800 m: 1. Lars Veugelers (Therwil) 1:59,50. 4. Lionel Schneider (Sempach) 2:07,91. – Hammer (6 kg): 1. Lars Wolfisberg (Luzern) 67,98. – U18. 100 m: 1. Jan Rickenbach (Steinen) 11,52. Fynn Staubli (Zug) 11,88. Lionel Suter (Eschenbach) 12,38. Dino Amstutz (Nidwalden) 12,70. – 200 m: 1. Rickenbach 23,36. 2. Staubli 24,22. – 800 m: 1. Laurin Grau (Cham) 2:00,27. 3. Lars Arnet (Zug) 2:07,18. – 110 m Hürden (0,914 m): 1. Beat Iseni (Schaffhausen) 15,81. 2. Suter 16,03. – Diskus (1,5 kg): 1. Leo Dominé (Biasca) 38,58. 3. Leon Krummenacher (Kerns) 35,84. – Speer (700 g): 1. Cyrill Amhof (Luzern) 62,62. 3. Frowin Ott (Steinen) 45,76. –Frauen. 200 m: 1. Noelle Berger (FrenkeFortuna) 25,67. 3. Fabia Küchler (Kerns) 28,23. Laura Gisler (Altdorf) 30,25. – 100 m Hürden (0,84 m): 1. Anna Archidiacono (Aarau) 14,23. Küchler 16,02. – Hoch: 1. Livia Odermatt (Luzern) 1,75. 2. Gisler 1,40. – Weit: 1. Stefanie Schindler (Herzogenbuchsee) 5,52. 2. Janine Birrer (Willisau) 5,38. – Kugel (4 kg): 1. Julia Hammesfahr (Wohlen) 13,18. 7. Karin Schmutz (Sarnen) 8,29. – Diskus (1 kg): 1. Hammesfahr 40,93. 7. Schmutz 32,04. – Hammer (4 kg): 1. Kathrin Budmiger (Sarnen) 41,80. 3. Jasmin Schorno (Luzern) 40,53. – Speer (600 g): 1. Fabienne Tiefenauer (Zug) 39,64. – U20. 100 m: 1. Anna Haberthür (Therwil) 13,10. Rahel Duss (Sarnen) 13,33. Ilaria Brun (Grosswangen) 13,36. Karin Vogel (Alpnach) 13,52. – 200 m: 1. Katia Castelli (Biasca) 27,16. 2. Malena Bringold (Willisau) 27,22. Duss 27,50. Vogel 28,06. – 800 m: 1. Lieke Wehrung (Cham) 2:15,11. 2. Ariane Krummenacher (Kerns) 2:21,96. 3. Nina von Atzigen (Alpnach) 2:23,90. – 100 m Hürden (0,84 m): 1. Haberthür 14,90. 2. Vogel 16,57. – Weit: 1. Castelli 5,06. 3. Bringold 4,97. – Kugel (4 kg): 1. Leona Zurmühle (Rothenburg) 10,80. 2. Nadia Ettlin (Kerns) 8,67. – Diskus (1 kg): 1. Iris Nowack (Thalwil) 35,09. 2. Zurmühle 34,02. – U18. 100 m: 1. Michelle Liem (Nidwalden) 12,35. Naja Liem (Willisau) 13,72. Lara Steiner (Willisau) 14,00. Caroline Wessner (Rotkreuz) 14,13. – 200 m: 1. Michelle Liem 24,82. Anja Rutishauser (Rothenburg) 28,05. Loreena Poletti (Luzern) 28,55. – 100 m Hürden (0,762 m): 1. Jael Nöthiger (Aarau) 14,89. Rutishauser 16,56. Poletti 17,47. – Hoch: 1. Poletti 1,55. 4. Tamara Plavsic (Willisau) 1,50. – Kugel (3 kg): 1. Mia Feer (Hochdorf) 13,53. – Diskus (1 kg): 1. Feer 31,93. – Speer (500 g): 1. Selina Capaul (Chur) 44,91. 2. Wessner 37,08.