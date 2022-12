Lara & Emilia Popovic von Swiss Central Basket wollen hoch hinaus

Basketball Zwei Schwestern wollen hoch hinaus: Manchmal müssen sie sogar gebremst werden Die Nachwuchsspielerinnen Lara und Emilia Popovic von Swiss Central Basketball bringen ihr Trainerteam ins Schwärmen. Doch manchmal müssen die beiden Talente gebremst werden. Michel Sutter Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lara (links) und Emilia Popovic möchten eines Tages auf professionellem Niveau spielen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. Dezember 2022)

Lara Popovic rutscht auf ihrem Stuhl hin und her. Immer wieder erzählt sie etwas aus eigener Initiative. Ihre Schwester Emilia sitzt dagegen fast stoisch neben ihr und redet meist dann, wenn sie angesprochen wird.

Schon bei der ersten Begegnung mit den beiden Mädchen wird offensichtlich, wer die Extrovertiertere der beiden ist. «Ich vergleiche Lara und Emilia oft mit Novak Djokovic und Roger Federer im Tennis», sagt Ricky Kanu, Headcoach der U18-Damen bei Swiss Central Basketball und der 1.-Liga-Frauen von Emmen Basket, beides Teams, mit denen Lara und Emilia Popovic trainieren.

«Lara ackert um jeden Punkt, bei Emilia hingegen habe ich manchmal das Gefühl, dass sie ja niemanden verletzen möchte. Aber das ist eine gute Kombination.»

«Zwei Ausnahmetalente in der Deutschschweiz»

Die 16-jährige Lara und die zwei Jahre jüngere Emilia sind beide 1,80 m gross, trainieren seit zweieinhalb Jahren bei SCB im U18-Team der Frauen, spielen aber auch noch bei ihren Stammvereinen, die zu SCB gehören, unter anderem eben in Emmen oder im 1.-Liga-Team von STV Luzern Basket. Dessen Headcoach Vladimir Starcevic findet, die zwei Schwestern aus Reussbühl seien ihren Teamkolleginnen voraus. «Sie sind ein Lichtblick. Sie brillieren mit ihren individuellen Fähigkeiten.» Besonders angetan zeigt er sich vom Spielverständnis der Mädchen, aber auch von ihrer Motorik. «Man merkt, dass sie aus der Leichtathletik kommen», sagt Starcevic. Beide haben mehrere Jahre lang Leichtathletiktrainings absolviert und Volleyball gespielt, bevor sie sich auf Basketball fokussiert haben. «Es sind wirklich zwei Ausnahmetalente in der Deutschschweiz», findet der Coach.

Engagement für die Frauen Basketball Der 2010 gegründete Verein Swiss Central Basket ist Leistungsstützpunkt des Zentralschweizer Basketballs. Er arbeitet mit mehreren Stammvereinen aus der Region zusammen: Luzern, Buchrain, Emmen, Goldau, Kriens, Reussbühl, Sarnen und Zug, die auch ein Mitspracherecht haben. SCB fungiert als deren Dachverein. Ziel ist es, Basketballtalente in der Region zu fördern. Bei den Knaben und Männern hat SCB vier Nachwuchsmannschaften und ein Nationalliga-A-Team. Vor zweieinhalb Jahren gründete er zudem das U18-Team der Frauen. Auch hier sollen junge Nachwuchstalente gefördert und an die Spitzenteams herangeführt werden. «Wir wollen die Talente aber möglichst halten können», sagt U18-Trainer Ricky Kanu. Deswegen ist Swiss Central dieses Jahr eine Kooperation mit Emmen Basket eingegangen. «Wir entwickeln den Frauenbasketball gemeinsam mit Emmen und sehen so unsere Chancen, dieses Frauenteam in naher Zukunft besser etablieren zu können», so Thomas Müller, Präsident von Swiss Central Basketball. «Dies wäre ohne eine gute und zielorientierte Zusammenarbeit der Basketballvereine in der Zentralschweiz nicht möglich.» (sum)

Das Talent wurde den beiden Schwestern sozusagen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Zoran Popovic war Profispieler und hat fünf Jahre lang die Schweizer U16-Mannschaft trainiert. Heute ist er SCB-Sportchef. Lara und Emilia waren bereits als kleine Mädchen in der Halle anzutreffen. «Wir waren schon immer im Basketballfieber», sagt Lara Popovic. Zusammen mit ihrem Vater hätten sie sich nicht nur Spiele in der Halle, sondern auch zu Hause vor dem Fernseher angeschaut. Dann begannen die Mädchen aus Plausch zu trainieren. «Als ich mit dem Basketballtraining begonnen habe, spielte ich noch bei den Jungs mit, weil es kein Mädchenteam gab», erzählt Lara. Dann aber verlor sie die Lust, weil sie nur mittrainieren und keine Meisterschaftsspiele bestreiten durfte. Sie spielte dann rund fünf Jahre lang Tennis, bis sie auch daran keinen Spass mehr hatte. Dann kam sie ins Kompetenzzentrum von Swiss Central Basket. Der Fokus lag nun wieder auf Basketball. Die Geschichte ihrer Schwester ist ähnlich.

Bis zu drei Spiele am Wochenende

«Im Basketball kommt man sehr schnell voran», findet Lara Popovic. Und Emilia ergänzt: «Man kann sich immer verbessern.» Das sei im Volleyball ganz anders.

«Wenn man dort die wichtigsten Elemente gelernt hat, kommt nichts mehr Neues. Aber im Basketball gibt es immer etwas dazuzulernen.»

Und lernen wollen die beiden so viel wie möglich. Dafür trainieren sie sechs Mal pro Woche, dazu kommen drei Krafttrainingseinheiten bei Lara und zwei bei Emilia. Am Wochenende spielen sie dann in ihren Teams und kommen so auf zwei oder gar drei Spiele. Für ihren Vater ist das zu viel. «Er ruft manchmal an, weil er nicht möchte, dass sie zwei Spiele am selben Tag haben», sagt Trainer Kanu. Besonders Lara müsse manchmal gebremst werden. «Sie will immer spielen, sie hat so viel Adrenalin.» Starcevic ergänzt: «Eigentlich möchten wir sie nicht bremsen. Aber sie müssen sich ja auch mal regenerieren.»

Hinzu kommen noch die Schulpflichten. Lara Popovic besucht das Gymnasium, Emilia die Sportschule. «Wenn sie eine Prüfung haben, können sie auf ein Training verzichten», so Kanu. Das fällt den Mädchen schwer, wie sie selbst zugeben. «Ich brauche einfach immer eine Beschäftigung, sonst drehe ich durch», sagt Lara Popovic und lacht. Am besten Basketball. Dennoch will sie die Schule nicht vernachlässigen.

«Natürlich ist die Ausbildung das Wichtigste. Aber wir machen ja alles vor und nach dem Training für die Schule.»

Und manchmal auch auf der Fahrt zu einem Meisterschaftsspiel, wie Kanu ergänzt. Auch in der Meisterschaft ist der Ehrgeiz, den die beiden haben, fürs Trainerteam herausfordernd. «Es gibt kaum ein Time-out, bei dem Lara nicht mal auf den Mund sitzen kann», sagt Kanu mit einem Schmunzeln.

Eines Tages würden die beiden Schwestern gerne auf professionellem Niveau spielen. Die Anlagen dazu haben sie laut ihren Coaches. «Es gibt viele Spielerinnen, die älter sind und nicht auf diesem Level wie sie spielen», sagt Starcevic. Wichtig sei allerdings auch, dass man die Mädchen nicht verheize. «Nicht, dass sie die Freude am Sport verlieren.» Davon ist bei Lara und Emilia Popovic allerdings nichts zu spüren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen