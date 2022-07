Junior Champion Trophy: Starker Zentralschweizer Tennisnachwuchs

Tennis Junior Champion Trophy: Zwei nationale Titel für den Zentralschweizer Tennisnachwuchs Cheftrainer Philipp Dillschneider zieht eine gute Bilanz der Junior Champion Trophy in Bern. Albert Krütli Jetzt kommentieren 18.07.2022, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den Schweizer Meisterschaften in Bern qualifizierten sich je fünf Junioren und Juniorinnen aus der Zentralschweiz für die Hauptfelder. Die zuvor ausgetragene Qualifikation überstand nur die Surseerin Ana Frommenwiler (14U), die restlichen sieben Zentralschweizer Nachwuchsleute blieben hängen.

Am Ende konnte sich Philipp Dillschneider, der Cheftrainer von Tennis Zentralschweiz, über einen Titel und drei Viertelfinals im Einzel sowie einen Titel im Doppel freuen, was er als gute, zufriedenstellende Bilanz bezeichnet.

Andrin Casanova schliesst seine Juniorenzeit dank dem Sieg im Doppel mit einem Titel ab. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

Die ganz grossen Hoffnungen auf einen Titelgewinn ruhten natürlich auf Andrin Casanova, der in der Königsklasse topgesetzt war. Für den Weggiser, die Nummer 4 im Schweizer 18U-Ranking, kam das Out aber bereits im Viertelfinal gegen den Zürcher Patrick Schön, den ­späteren Schweizer Meister, der ganz stark auftrumpfte.

Für ­Dillschneider kam die klare 1:6, 2:6-Niederlage nicht ganz überraschend: «Wenn Andrin sein Toplevel hätte ausspielen können, dann wäre er wohl als Sieger vom Platz gegangen. Aber die Matura und die Maturareise im Vorfeld waren natürlich nicht die optimale Vorbereitung, dazu war er auch noch krankheitsbedingt körperlich geschwächt.»

Casanova selber war mit seinen Auftritten «mässig zufrieden» und gab sich selbstkritisch. «Ich konnte nicht das zeigen, was ich wirklich kann. Mein bester Auftritt war der Doppelfinal, der Sieg war ein Trost für das enttäuschende Out im Einzel. So konnte ich meine Juniorenzeit doch noch mit einem Titelgewinn abschliessen, was mich freut», sagte der beste Zentralschweizer Nachwuchsspieler. Er wird nun viele internationale Juniorenturniere bestreiten, um gut vorbereitet in seine erste ­Saison als Jungprofi zu steigen.

Krienserin Kim Kriesi darf sich feiern lassen

Den zweiten Titel für die Zentralschweiz holte in der 12U-Kategorie Kim Kriesi. Die topgesetzte Krienserin musste zweimal über drei Sätze gehen, ehe sie im Final gegen Liv Zingg ihr Meisterstück ablieferte und souverän mit 6:1, 6:3 gewann.

«Mit ihrem variantenreichen Spiel hat Kim gegen die vom Tempo her überlegene Bernerin die richtige Lösung gefunden. Dazu kam die hervorragende Beinarbeit, was ihr jeweils ermöglichte, den Ball immer wieder länger im Spiel zu behalten»,

lobte Dillschneider, der Kriesi in seiner eigenen Tennisschule betreut, gleichzeitig aber auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Regionalverband und dem TC Allmend Luzern, ihrem Heimklub, herausstreicht.

Den zuvor letzten Zentralschweizer Einzeltitel holte sich der Ballwiler Noah López im Winter 2020 bei den 18U-Junioren. Für die kommenden Jahre gibt sich Dillschneider optimistisch, denn neben Kim Kriesi gehören auch ihr Bruder Brian sowie Ana Frommenwiler (beide 14U) und Seraina Sokolaj (16U) in ihren Kategorien zu den um ein Jahr jüngeren Jahrgängen, was für die Zukunft weitere Topklassierungen verspricht.

Überragender Flynn Thomas mit Titel Nummer 7

Philipp Dillschneider, Cheftrainer Tennis Zentralschweiz. Bild: Pius Amrein (Kriens, 11. Januar 2019)

Und dann wäre da natürlich noch Flynn Thomas. Der 14-jährige gebürtige Krienser, der jetzt im zürcherischen Ebmatingen zu Hause ist, gewann bereits ­seinen siebten Einzeltitel. In der 14U-Kategorie gab er bei seinen vier Einsätzen gerade mal zwei Games ab. Dillschneider hatte das grosse Ausnahmetalent seinerzeit in Luzern unter seinen Fittichen und ist überzeugt, dass er auch schon bei den 16U und sogar 18U vorne mitreden könnte.

«Es ist schon faszinierend, was er technisch, taktisch und mental alles mitbringt. Er ist eine der grössten Zukunftshoffnungen von Swiss Tennis. Auch wenn man mit Prognosen vorsichtig sein muss: Die Türen für eine erfolgreiche Profikarriere stehen ihm weit offen»,

sagt Dillschneider, der hofft, dass der eher kleingewachsene Thomas in den kommenden Jahren auch noch körperlich zusetzen kann.

Bern (BE). Junior Champion Trophy (Sommer), Haupttableau (24), N1/R9, Junioren 18U, Achtelfinal: Andrin Casanova (1, N3.49, Meggen) s. Lüthi (Qualifikant, R1, Teufenthal) 7:5, 6:0. – Viertelfinal: Casanova v. Schön (6, N3.67, Zürich) 1:6, 2:6.

16U, Achtelfinal: Julian Theler (R1, Zug) v. Djosic (1, N3.62, Belvoir ZH) 1:6, 1:6.

14U, Achtelfinal: Brian Kriesi (5, R1, Allmend Luzern) s. Carron (R2, Green Club Romanel) 6:2, 6:1. – Viertelfinal: Kriesi v. Fluri (4, R1, Froburg Trimbach) 3:6, 4:6. – Final: Thomas (1, N4.119, Maur) s. Gunzinger (2, N4.145, Courrendlin-La Croisée) 6:0, 6:1.

Juniorinnen 18U, Achtelfinal: Lena Peyer (R1, Allmend LU) v. Radovanovic (6, N4.74, Lausanne-Sports) 6:4, 4:6, 1:6.

16U, Achtelfinals: Aurora Zurmühle (R1, Allmend LU) v. Moning (1, N3.39, Dufour Biel) 3:6, 1:6. Serina Sokolaj (7, N4.71, Allmend Luzern) s. Casari (Qualifikantin, R1, Seeblick ZH) 7:6, 6:3. – Viertelfinal: Sokolaj v. Paul (2, N4.54, Chur) 1:6, 1:6.

14U, Achtelfinal: Ana Frommenwiler (Qualifikantin, R2, Sursee) v. Kappeler (5, R1, Bülach) 4:6, 2:6.

12U, Achtelfinal: Kim Kriesi (1, R3, Allmend LU) s. Tagni (R4, Horgen) 6:3, 6:1. – Viertelfinal: Kriesi s. Carron (7, R4, Green Club Romanel) 6:3, 6:7, 6:2. – Halbfinal: Kriesi s. Ivankovic (6, R3, Schlieren) 3:6, 6:1, 6:3. – Final: Kriesi s. Zingg (4, R3, Dählhölzli) 6:1, 6:3.

Doppel. Junioren 18U (15 Paare), Viertelfinals: Andrin Casanova (1, N3.49, Meggen) / Mariani (N3.53, Old Boys) s. Brunner/Limani 6:4, 6:4. Kaj Quirijns (N4.88, Unterägeri) / Kobelt (3, N3.56, Dulliken) s. Lavizzari (N4.93, GE Eaux-Vives) / Mathys (N4.99, Sierre) w.o. – Halbfinal: Casanova/Mariani s. Quirijns/Kobelt 6:4, 7:6. – Final: Casanova/Mariani s. Berrut (4, N4.87, Val d’Illiez) / Aubert (N4.81, GE Eaux-Vives) 6:1, 6:1.

16U (19), Viertelfinal: Mischa Fässler (R1, Meggen) / Heri (R1, Stade-Lausanne) s. Kok (R1, Neuchâtel) / Castelnuovo (R2, Langenthal) 6:3, 6:2. – Halbfinal: Fässler/Heri s. Grünig (2, R1, Winterthur)/Djosic (N3.62, Belvoir ZH) w.o.– Final: Fässler/Heri v. Gaillard (1, N4.142, Monthey) / Simmen (N4.78, Lenzburg) 2:6, 4:6

Juniorinnen 18U (13), Viertelfinal: Lena Peyer (R1, Allmend LU) / Bachmann (R1, Maur) s. Wenger (1, N4.46, Steffisburg) / Fluri (N4.50, Froburg Trimbach) 6:2, 4:6,10:7. – Halbfinal: Peyer/Bachmann v. Selishta (4, R1, Morbio Inferiore) / Haller (N4.55, Ried) 4:6, 1:6.

16U (12), Viertelfinal: Aurora Zurmühle (4, R1, Allmend Luzern) / Andreoni (R1, Frohberg) s. Casari (R1, Seeblick ZH) / Kellenberger (R1, Ried) 6:1, 6:4. – Halbfinal: Zurmühle/Andreoni s. Kunz (1, N4.64, Ried) / Moning (N3.39, Dufour Biel) 6:3, 4:6, 10:8. – Final: Zurmühle/Andreoni v. Erard (2, N4.57, Courrendlin-La Croisée) / Paul (N4.54, Chur) 1:6,0:6.

14U (14), 1. Runde: Ana Frommenwiler(R2,Sursee)/Ivanovic(R2,Unteres Aaretal) s. Übersax (R2, Burgdorf) /Czapalla (R2, Winterthur) 6:4, 6:4. – Viertelfinal: Frommenwiler/Ivanovic s. Brechbühl (4, R2, M.Kratochvil Tennis Academy Club) / Grossenbacher (R2, Burgdorf) 6:7, 7:5, 10:5. – Halbfinal: Frommenwiler/Ivanovic s. Rivier (R2, Vevey)/ Vukojevic (R2, Leysin) 2:6, 6:1, 10:6. – Final: Frommenwiler/Ivanovic v. Schnyder (1, N4.73, Falkensteig) / Durrer (R1, Arosa) 2:6, 1:6.

12U (14), Viertelfinal: Kim Kriesi (1, R3, Allmend LU) / Kusano (R3, Dählhölzli) s. Ivankovic (R5, Schlieren) / Tesic (R4, Oberuzwil) 6:3, 6:1. – Halbfinal: Kriesi/Kusano v. Carron (3, R4, Green Club Romanel) / Gantenbein (R3, Eschen Mauren) 2:6, 6:3, 8:10.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen