Zwischen Genialität und Larifari: Aber Kriens-Luzern behält die Oberhand Kriens-Luzern beschliesst die englische Woche mit einem 31:27-Sieg gegen GC Amicitia Zürich. Nun wächst die Vorfreude auf die nächste Handballparty in Sursee. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 12.02.2023, 21.31 Uhr

Kreisläufer Marin Sipic erzielt neun Tore für die Krienser. Bild: Pius Amrein (Kriens, 11. September 2022)

31:27, 30:26, 31:27 – mit fast identischen Ergebnissen sind die Krienser Handballer ins neue Jahr gestartet. Innerhalb von sieben Tagen errangen sie drei Siege, zunächst gegen den BSV Bern im Cup-Viertelfinal, anschliessend in der QHL-Meisterschaft bei Wacker Thun und gegen GC Amicitia Zürich. «Wir haben eine lange Woche gut abschliessen können», befand Rückraumspieler Fabian Böhm, resultatmässig ist der aktuell besten Schweizer Mannschaft der Restart also geglückt. Gestern war es allerdings ein etwas wilder Ritt zwischen Genialität und Larifari.

Eigentlich hatte der HC Kriens-Luzern gegen die Zürcher alles im Griff. Eine solide erste Halbzeit endete mit einem komfortablen 18:13-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel begann die Zaubershow, wie so oft mit Spielmacher Andy Schmid und Kreisläufer Marin Sipic in den Hauptrollen. Die 950 Fans in der erneut ausverkauften Krauerhalle frohlockten, darunter rund 150 Cracks aus Goldau und Brunnen, was die steigende Popularität des Teams in der Zentralschweiz untermalt. In der 38. Minute führte der brillante Gastgeber mit 24:15.

Krienser verlieren vorübergehend den Faden

Alles klar also? Keineswegs. In der 48. Minute lautete das Skore 26:25 (!), GC Amicitia war drauf und dran, eine spektakuläre Wende zu schaffen. «Wir haben sicher etwas zu diesem Event beigetragen und ich glaube, das Publikum hat dies geschätzt», bemerkte Zürichs Trainer Petr Hrachovec hinterher. Ohne seinen verletzten Star Olafur Gudmundsson und ohne die Ex-Krienser Hleb Harbuz (Todesfall in der Familie) und Adrian Blättler (wegen Handverletzung geschont) bewies das physisch inferiore GC Amicitia viel Kampfgeist.

Symptomatisch hierfür war der Auftritt des kleinsten Akteurs Flurin Platz, der den gegnerischen Abwehrschränken mit seinen 1,80 Metern Körpergrosse viel Mühe bereitete. Die Krienser stempelten etwas früh aus, verloren hinten und vorne den Faden, verschossen Topchancen in Serie. «Klar müssten wir den Sack zu machen», meinte HCKL-Trainer Peter Kukucka. «Wir sollten das Tempo auch mal drosseln können, meinte Böhm, merkte indes an, dass solche Konzentrationslücken aufgrund der klaren Überlegenheit normal seien.

Fabian Böhm bleibt in heikler Phase cool

Nun, innert zehn Minuten einen Neuntore-Vorsprung fast gänzlich zu verspielen, kann auch in einer schnellen Sportart wie Handball nicht als normal taxiert werden. Der Krienser Freigeist verlor für einmal die Balance zwischen Originalität und Disziplin, durfte aber für sich in Anspruch nehmen, dass er die Kurve noch kriegte. «Wir sind trotzdem cool geblieben», erklärte Routinier Böhm, der in der heiklen Phase mit einem frechen Wurf zwischen den Beinen von Goalie Paul Bar und einem herausgeholten Penalty das Momentum wieder auf die Krienser Seite zwang.

Und so war es am Ende wie fast immer in dieser Saison. Kriens-Luzern gewann und grüsst in der Tabelle weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf Meister Schaffhausen von Platz eins. Als nächstes folgen die Auswärtsspiele bei Suhr Aarau und Kreuzlingen ehe am Samstag, 4. März die nächste Handball-Party auf dem Programm steht. Dann werden die Krienser nach dem Highlight gegen Schaffhausen zum zweiten Mal ein Heimspiel in der 2500 Zuschauer fassenden Surseer Stadthalle austragen. Gegner diesmal: St. Otmar St. Gallen.

Kriens – GC Amicitia ZH 31:27 (18:13)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer. – SR Müller/Schaad.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 1-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia.

Kriens-Luzern: Zaponsek (8 Paraden)/Pellegrini (3); Idrizi (5 Tore), Orbovic (3), Schmid (8/2), Rellstab, Schlumpf (2), Sipic (9), Lavric; Böhm (3), Langenick (1), Oertli, Buob.

GC Amicitia: Bar (14 Paraden)/Bachmann; Poloz (1 Tor), Popovski (1), Maros (1), Bamert (4), Hayer (2), Laube (5), Sluijters (5); Platz (4), Bader, Hrachovec (2/1), Zeltner (2).

Frauen

SPL 1. Finalrunde: GC Amicitia Zürich – Spono Eagles Nottwil 27:31.

GC Amicitia Zürich – Nottwil 27:31 (15:17)

Saalsporthalle. – 187 Zuschauende. – SR Linus und Simon Hardegger. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zürich, 6-mal 2 Minuten gegen Nottwil. – Nottwil: Strebel, Soraya Schaller, Hartz; Thitikan Schaller (1), Ana Emmenegger, Jund (1), Bläuenstein, Mia Emmenegger (4), Stähelin (1), Zumstein (2), Snedkerud (3), Hodel (4), Amrein (3), Boesen, Venetz, Bucher (12/6).

Auf-/Abstiegsrunde: Zug – Thun 34:29.

SPL 2. Abstiegsrunde: Olten – Zug II 27:28. Nottwil II – Brühl II 28:27. Leimental – Stans 27:29.

