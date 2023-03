Luzerner Basketballer Stevanovic zwischen Freude und Ersatzbank

Basketball «Dass ich nicht spiele, hat politische Gründe»: Luzerner Basketballer Nicola Stevanovic zwischen Titelfreude und Ersatzbankfrust Swiss Central empfängt am Mittwoch Leader Massagno. Dort kämpft auch der Luzerner Nicola Stevanovic um die begehrten Trophäen im Schweizer Basketball. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Der 30-jährige Luzerner Nicola Stevanovic. Bild: PD

Partystimmung im Tessin. Ende Januar gewann Massagno den Ligacup und damit den ersten Titel in seiner Vereinsgeschichte. «Das war spürbar, wir haben richtig gefeiert», erzählt Nicola Stevanovic und lacht. Auch für den 30-jährigen Luzerner war es eine Premiere. «Ich wollte in meiner Karriere eine Trophäe», erklärt er, «deshalb wechselte ich im letzten Sommer von Lugano nach Massagno.» Auch im Schweizer Cup steht sein Team im Final, trifft am 1. April auf Fribourg. Und in der NLA belegt es vor dem Spiel am Mittwoch bei Swiss Central (19.30, Staffeln) Platz eins.

Stevanovic spielte vier Jahre in Lugano und avancierte dort zum Leistungsträger – letzte Saison zog er gemeinsam mit drei US-Amerikanern die Fäden. «Es hing zu viel an uns, der Rest des Kaders bestand vornehmlich aus jungen Spielern. Wir waren für die Gegner einfach auszurechnen», erklärt der 1,95-Meter grosse Athlet. Lugano kam schliesslich nicht über den letzten Platz hinaus und als Stevanovic ein Angebot des weitaus erfolgreicheren Kantonsrivalen ins Haus flatterte, zögerte er nicht und nahm an. «Mir war bewusst, dass sich meine Rolle ändern würde, dass ich fortan von der Bank komme.»

Die Leistungen stimmen, aber…

Sein Fazit nach 18 Spieltagen fällt allerdings durchzogen aus. Pro Partie kommt er im Schnitt nur 8,9 Minuten zum Einsatz. «Ich habe mehr Spielzeit erwartet, damit hatte ich zu Beginn grosse Probleme», gesteht er, zumal seine Leistungen mehr Vertrauen verdienen würden. Wenn er reinkommt, setzt er nämlich Akzente, das beweist die Statistik: Von allen Akteuren, die in dieser Saison mindestens zehn Mal auf den Korb geworfen haben, verfügt er teamintern über die beste Abschlussquote aus der Zweipunktezone (66,7 Prozent) und über die zweitbeste aus der Dreipunktedistanz (41,2 Prozent). «Dass ich nicht öfters spiele, hat politische Gründe.»

Mittlerweile hat er sich mit der Situation abgefunden und ist bemüht, das Beste draus zu machen. «Es war ein schwieriger Prozess, den Schmerz anzunehmen. Doch über die Entscheide des Trainers habe ich keine Kontrolle, also will ich mich nicht stressen lassen. Jetzt kommt die wichtige Phase und er wird mich brauchen», erklärt der schweizerisch-serbische Doppelbürger und hält fest: «Vielleicht kann ich gegen Swiss Central länger zeigen, was ich kann. Dieses Spiel löst immer schöne Emotionen aus.»

In der Sonnenstube wird er sesshaft

Geboren und aufgewachsen in Littau, stiess er als Kind zum STV Luzern, später wechselte er in serbische (Novi Sad) und deutsche Nachwuchsabteilungen (Ulm) ehe er als 20-Jähriger erstmals für Swiss Central auflief. Nach einer NLB-Saison zog er weiter zu Küsnacht-Erlenbach, Aarau, zurück zu Swiss Central (zwei NLA-Saisons) ehe er über Winterthur (NLA) nach Lugano fand. «Schliesslich ging ich der Sonne nach», erzählt er, «ich liebe das Wetter im Tessin und in Lugano habe ich sehr viele Erfahrungen sammeln können. In mentaler Hinsicht bin ich nun ein anderer Mensch.»

Auf dem Platz war Stevanovic stets ein Allrounder. Als Shooting Guard setzt er am Flügel auf seine Wurfqualitäten, als Point Guard sorgt er für einen gepflegten Spielaufbau. Wie es nächste Saison weitergeht, weiss der gelernte Fachberater für holistische Gesundheit nicht, beruflich wird er sich in Luzern zum Naturheilpraktiker weiterbilden lassen. Ist eine Rückkehr zu Swiss Central eine Option? «Vielleicht», antwortet Stevanovic. Zunächst will er mit Massagno, diesem euphorisierten Klub um Präsident und Nationalrat Fabio Regazzi, Fribourgs Vormachtstellung weiter anfechten.