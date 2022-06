Junge Zentralschweizer Leichtathleten auf Medaillenjagd

Leichtathletik Zentralschweizer Sextett hegt Ambitionen Dem Schweizer Team an der U18-EM gehören sechs Zentralschweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten an – so viele wie noch nie. Jörg Greb 30.06.2022, 17.18 Uhr

400-m-Läuferin Michelle Liem hat gute Aussichten. Bild: Hanspeter Roos

Die beachtliche Zentralschweizer Beteiligung an der U18-EM in Jerusalem (4. bis 7. Juli) verdeutlicht das ambitionierte Arbeiten in verschiedenen Zellen. Qualifiziert haben sich Luca Moser (400 m), Jannis Pfrunder (400-m-Hürden), Mia Feer (Kugel), Shirin Kerber (800/1500 m), Michelle Liem (400 m) und Dafina Zuka (100-m-Hürden). Aus fünf Vereinen kommen sie – dem LC Emmenstrand (Moser), der Audica Hochdorf (Feer), dem LC Luzern (Pfrunder), der LA Nidwalden (Kerber und Liem) und der Hochwacht Zug (Zuka). Als Delegationsleiterin führt die Schwyzerin Karin Schnüriger – Nachwuchs-Verantwortliche bei Swiss Athletics – das Schweizer Team in Israel. «Die jungen Athletinnen und Athleten sollen internationale Erfahrung sammeln und gleichzeitig ihre Leistungen abrufen», umschreibt Schnüriger das Kernziel. Dass dabei auch Topergebnisse angesteuert werden, versteht sich von selber in der immer selbstbewussteren Leichtathletik-Nation Schweiz.

Aus Zentralschweizer Sicht mit den wohl besten Aussichten auf einen Spitzenplatz ist Michelle Liem in den Nahen Osten geflogen. Die 400-m-Läuferin belegt mit ihren 54,23 Sekunden im U18-Ranking den fünften Rang. Liem fühlt sich bereit für den Kampf um die Medaillen. An den Schweizer Elite-Meisterschaften bestritt sie nur den Vorlauf (54,95), um die Energie und die Spannung für die nächsten Tage zu konservieren. Mit der Dritten der Schweizer Meisterschaft, Julia Niederberger, verfügte sie im Vereinstraining über eine ideale Partnerin. «Ich freue mich riesig, mich gegen die gleichaltrige internationale Konkurrenz zu beweisen», sagt die 17-Jährige.

Mia Feer strebt neue persönliche Bestmarke an

Liem verfügt auch im Schweizer Team über eine Trainingskollegin: Mia Feer. Wie die Sprinterin – Liem hat die Limite auch über 200 m und 100 m erfüllt – fokussiert sich die Siebenkämpferin auf eine Disziplin: das Kugelstossen. «Einmal starten im Schweizer Nationaldress» hatte sie sich schon lange vorgenommen. «Nach einem Länderkampf letzten Sommer in Frankreich geschieht dies nun richtig.» Fehr will das Erlebnis als Ganzes aufsaugen und betont: «Auch wenn eine solche Meisterschaft etwas ganz anderes sein wird als ein Meeting, will ich meine Leistung abrufen.» Sie setzt sich zum Ziel, ihre Bestmarke von 15,04 m mit der 3-kg-Kugel zu verbessern. Wohin das führen würde, davon lässt sie sich überraschen. Aber wie auch immer sie sich behauptet – Feer sieht alles im grösseren Rahmen. «Ich will weiterhin auf die Vielseitigkeit und den Siebenkampf setzen», sagt sie.

Für das Hobby Leichtathletik nimmt sich Feer viel Zeit. Die Römerswilerin vom Gymnasium Beromünster fährt in der Regel für vier von sechs Wochentrainings ans Athletikzentrum in Sarnen, wo sie in der ambitionierten Gruppe unter Thomy Rymann trainiert. Anderthalb Stunden pro Weg benötigt sie dafür. «Es braucht ein gutes Zeitmanagement», sagt sie, «aber es lohnt sich.» Die Zeit im Zug nutzt sie zum Lernen. Jetzt an der EM freut sie sich auf das «doppelte Dabeisein» mit Michelle Liem. «Wir pushen uns, das macht es noch cooler», sagt Feer.

Den sechs Zentralschweizerinnen und Zentralschweizern bietet sich in Jerusalem eine einzigartige Möglichkeit, internationale Meisterschaftsluft zu schnuppern. Und Medaillengewinne scheinen für die Schweiz auch in diesem Jahr realistisch. An den beiden Vorgänger-U18-Europameisterschaften glückte das insgesamt fünf Mal, und zwar durch Delia Sclabas (Gold über 800 und 1500 m) , Yasmin Giger (Silber über 400-m-Hürden), Emma Piffaretti (Weitsprung-Silber/ alle 2016) und Nick Rüegg (Bronze über 110-m-Hürden/2018). Übrigens: Eine weitere Innerschweizerin hat die Limite auch geschafft: Fiona von Flüe vom TV Cham. Ihr Handicap: Mit 15 Jahren ist sie noch zu jung.