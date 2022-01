FC Luzern Zibung hilft FCL-Sportchef Meyer – der Ex-Goalie sagt: «Ich versuche, für Remo unterstützend da zu sein» Nach vier Monaten im Büro zurück zum Fussballplatz: Der ehemalige Goalie David Zibung und seine neuen Aufgaben beim FC Luzern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

David Zibung ist bereit, als sehr erfahrener Ex-Profi seinem FCL in sportlichen Dingen zu helfen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2022)

Die fussballinteressierte Öffentlichkeit war Anfang Jahr überrascht vom Jobwechsel von David Zibung. Erst vier Monate hatte der langjährige Goalie des FC Luzern nach der aktiven Karriere bei seinem Verein zu 50 Prozent in der Vermarktung gearbeitet, bereits erfolgte der Wechsel im selben Pensum in den sportlichen Bereich. Der 38-Jährige sagt:

«Die Tätigkeit in der Vermarktung war sehr spannend, aber schliesslich musste ich mir selbst eingestehen, dass meine Passion der Fussball ist.»

Schon bei der Planung der beruflichen Laufbahn im Anschluss an die Profizeit hatten sich Zibung und der FCL darauf verständigt, nach einer im Berufsleben üblichen dreimonatigen Probezeit zu reden. Bei diesen Gesprächen wurde klar: Der Luzerner Rekordspieler mit den meisten Pflichtpartien (520) für das Fanionteam möchte neben seinem bisherigen 50-Prozent-Amt als Goalietrainer im Nachwuchs auch den zweiten Job mit demselben Jobpensum ebenfalls im Sportbereich ausüben – und dieses Bedürfnis deckte sich mit den Vorstellungen des Klubs.

Populärer Ex-Goalie und falsch verstandene Sprüche

Mit Problemen bei der Büroarbeit im Umgang mit dem Computer hat der Wechsel von Zibung nichts zu tun. Zwar hatte der Ex-Keeper nach 18 Profijahren hin und wieder mit einem Augenzwinkern ironische Sprüche über sich gemacht. So meinte er beispielsweise, dass er froh gewesen sei, überhaupt den Computer einschalten zu können. Doch einer wie Zibung, der zu den bekanntesten Köpfen des FCL gehört, muss offensichtlich vorsichtig sein, was er sagt. Während die einen den klubtreuen Ex-Goalie lieben, schauen andere mit Argusaugen, was der gebürtige Hergiswiler macht.

Zurück zum Gespräch mit Remo Meyer nach beendeter Probezeit: Der Sportchef erkannte, dass David Zibung dem FCL im Sport helfen kann. «Die Aufgaben für die Zukunft werden nicht kleiner, entsprechend müssen wir uns noch professioneller und breiter aufstellen – und mit dem Know-how von Dave ist uns dies aus unserer Sicht perfekt gelungen», wurde Meyer in der Medienmitteilung zitiert. Zibung übernimmt Teilaufgaben im Scouting und kümmert sich intensiv um die FCL-Leihspieler bei anderen Klubs.

David Zibung (Zweiter von links) beobachtet zusammen mit Sportchef Remo Meyer (leicht verdeckt) und Präsident Stefan Wolf (Dritter von rechts) das FCL-Testspiel im Kleinfeld gegen den SC Kriens. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 8. Januar 2022)

Nach bewusstem Schnitt wieder in der Nähe der Profis

Der Ex-Profi bringt sich aber auch unterstützend in Bezug auf die 1. Mannschaft ein. Tatsächlich ist er seit dem Trainingsstart am 3. Januar regelmässig in der Nähe des Teams von Mario Frick anzutreffen. Zu dieser spezifischen Aufgabe sagt er: «Unser Sportchef hat einen äusserst anspruchsvollen und sehr zeitaufwendigen Job. Ich versuche, für Remo unterstützend da zu sein.»

Ein Zufall ist es nicht, wenn David Zibung wieder dort ist, wo er fast zwei Dekaden lang Team und Kabine mitprägte. Hinsichtlich seiner immensen Erfahrung stellt er zu Recht fest:

«In 18 Jahren als Profi beim FCL habe ich 18 Trainer erlebt. Mein Rucksack ist riesig.»

Zum Karriereabschluss feiern David Zibung (links) und Christian Schwegler den Gewinn der Sandoz-Trophäe – sie sind mit dem FC Luzern Schweizer Cupsieger 2021. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Grosser Respekt der ehemaligen Mitspieler

Ex-Mitspieler wie Torhüter Marius Müller und Offensivmann Pascal Schürpf zollten Zibung grossen Respekt für seinen wertvollen Beitrag als Teamplayer, der seine Erfahrung, sein Wissen und die positive Energie auch in der Zeit als Ersatztorhüter stets in den Dienst der Mannschaft stellte.

Allerdings ist diese Zeit abgeschlossen. «Ganz bewusst habe ich nach dem Karriereende einen Schnitt zum Team vollzogen. Vom 25. Mai, als ich am Tag nach dem Cupfinal meinen Spind räumte, bis zu meinem Arbeitsbeginn am 6. September bin ich nicht mehr auf der Allmend gewesen.» Die dreimonatige Auszeit mit der Familie und dazu einem einwöchigen Besuch bei Kumpel Gerardo Seoane in Leverkusen, wo er die Bayer-04-Torhüter mit der Nummer 1 Lukas Hradecky im Training beobachten konnte, genoss er sehr. Endlich war in Zibungs Leben Platz und Zeit, ohne der stete Druck, bereit für den nächsten Einsatz als Profi zu sein.

Zibung ist zurück, der Aufstiegsgoalie von 2006 verfolgt beruflich derzeit ein Ziel: «Der FC Luzern muss weiterhin in der Super League bleiben.»

Verstärkt Timm Klose den FC Luzern? Bei der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Winterthur sass Gaetano Giallanza auf der Tribüne. Er berät Timm Klose. Der 33-jährige Internationale ist seit vier Monaten ver­einslos. Giallanza hat aufgrund der fragilen Abwehr Argumente, dem FCL die Verpflichtung des zuletzt beim FCB aktiven Innenverteidigers mindestens bis zum Saisonende nahezulegen. Saulo Decarli dagegen soll nicht vom VfL Bochum zum FCL stossen. FCL-Coach Mario Frick gab am Samstag nach dem Testkick seiner Hoffnung Ausdruck, dass ab dieser Woche alle Kaderspieler im Training mittun können. Gegen Winterthur wurden neun Profis mit Startelferfahrung geschont. Nachdem schon Ende letzter Woche das Kader im Training praktisch komplett war, ist das auch zu Beginn der dritten Vorbereitungswoche der Fall. Trainiert wird beim FCL heute Dienstag um 10 Uhr, am Mittwoch um 14.30 Uhr, am Donnerstag um 10 Uhr sowie 14.30 Uhr und am Freitag um 14.30 Uhr.

