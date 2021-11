Celestinis Aussagen hatten zu viel Geschirr beim FCL zerschlagen

FC Luzern FCL-Präsident Stefan Wolf nach dem Aus von Fabio Celestini: «Zu viel Geschirr zerschlagen» Der FCL-Verwaltungsrat hat entschieden: Fabio Celestini ist freigestellt, U21-Coach Sandro Chieffo übernimmt interimistisch. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.11.2021, 22.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Celestini bei seinem letzten Spiel als FCL-Trainer am Sonntag in Lugano. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 12. November. 2021)

Es waren keine stundenlangen Gespräche nötig, um den Entscheid im fünfköpfigen Verwaltungsrat zu fällen: Fabio Celestini ist nicht mehr Trainer des FC Luzern. Der 46-jährige Waadtländer leitete am Montag nur noch das sogenannte Auslaufen am Morgen nach der 1:3-Niederlage in Lugano, am Nachmittag teilte ihm Präsident Stefan Wolf die sofortige Freistellung mit. Mit dem Cheftrainer mussten auch Assistent Lorenzo Guerrero und Konditionstrainer Gabriele Bagattini den Klub verlassen, sie waren erst im Juni auf Celestinis Wunsch zum Staff gestossen.

Wolf erklärt diesen Schritt: «Wir wollen einen echten Neuanfang vollziehen, in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause mit Interimstrainer Sandro Chieffo möglichst viele Punkte holen.» Das Restprogramm mit dem bisherigen Luzerner U21-Coach ist herausfordernd: Der letztplatzierte FC Luzern empfängt am nächsten Sonntag den Zweiten FC Basel, anschliessend folgen die Auswärtsspiele in Zürich gegen den Leader FCZ und GC, zum Vorrundenabschluss kommt es zur Heimpartie gegen Servette.

Vier Trainer mussten in viereinhalb Jahren gehen

Natürlich sei Celestini enttäuscht gewesen, als er ihm das Aus mitgeteilt habe, so Wolf, für den es in neun Monaten an der Klubspitze das erste Mal war, dass er einen Trainer entlassen musste. Deutlich erfahrener ist in dieser Beziehung Remo Meyer: In seinen bisher viereinhalb Jahren als FCL-Sportchef ist Celestini bereits der vierte Coach, der gehen musste. René Weiler und Thomas Häberli waren Trainer, die er selbst verpflichtet hatte. Markus Babbel hatte bereits vor Meyers Zeit Alex Frei geholt. «Babbel hatte seine Freistellung mit einem Interview provoziert», erinnert sich Meyer an den Beginn des Jahres 2018.

Damals ersetzte er Babbel durch den eigenen U21-Coach Gerardo Seoane. Dieser mutige Entscheid wurde zu Meyers Glücksgriff: Der heutige Trainer von Bayer Leverkusen führte Luzern aus akuter Abstiegsgefahr auf Platz 3. «Danach verliess uns Gerry Seoane für eine stolze Transfersumme, die uns sein neuer Klub YB überweisen musste», sagt Meyer lächelnd.

Während die Einsetzung von Chieffo als Interimscoach nicht zu vergleichen ist mit Seoanes damals ausgehandeltem Trainervertrag über eineinhalb Jahre, gibt’s im Fall Babbel Parallelen zu Celestini: Der Deutsche wie der Ex-Trainer von Lausanne-Sport und Lugano äusserten sich kritisch über die Klubleitung. Wolf und Meyer bestätigen, dass es für die Entlassung von Celestini zwei Gründe gibt: die enttäuschenden sportlichen Leistungen mit der prekären Tabellensituation und die Aussagen in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Der frustrierte Celestini hatte vor dem Match in Lugano die Klubführung angegriffen:

«Remo Meyer kann machen, was er will. Stefan Wolf kann machen, was er will. Ich brauche sie und den Verwaltungsrat nicht, ich konzentriere mich nur auf meine Mannschaft.»

Wie Ende Oktober, als er in der Westschweizer Zeitung «Le Matin Dimanche» gesagt hatte, er sei für eine Aufgabe im Ausland bereit, provozierte er seinen aktuellen Arbeitgeber mit Worten:«Der Verwaltungsrat spielt nicht, sie können Sitzungen machen und auch mit anderen Trainern reden.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wolf sagt: «Mit den Äusserungen hat Fabio Celestini zu viel Geschirr zerschlagen, er hat damit gezeigt, dass er sich nicht mehr mit dem Klub und seinen Mitarbeitenden identifizieren kann.» Meyer bestätigt weitere Probleme:

«Wir hatten regelmässig mit Abwanderungsgelüsten des Trainers zu kämpfen; im ersten Sommer bei uns verhandelte er mit Basel, im zweiten Sommer wollte er zu YB.»

Celestini steht bis Sommer 2023 auf der Gehaltsliste

Sportlich, findet der Sportchef, seien nach dem Cupsieg in der aktuellen Saison «einige Sachen nicht gut gelaufen». Celestini, der seit Januar 2020 FCL-Trainer und mit dem Klubrekord von vier Siegen in Folge optimal gestartet war, habe die Spieler zunehmend weniger mitreissen können. Meyer:

«Die Leidenschaft hat unserer Mannschaft je länger je mehr gefehlt.»

Die Freistellung des Trainers kostet den FCL viel Geld: Celestini hat noch einen eineinhalb Jahre gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Zusammen mit Guerrero und Bagattini kommt geschätzt eine hohe sechsstellige Lohn- oder Abfindungssumme zusammen. Kann sich der eh schon stark defizitäre FCL, der in der vergangenen Saison ein Minus von 3,3 Millionen Franken machte, überhaupt solche Ausgaben leisten? Präsident Wolf erklärt: «Ein Abstieg würde uns viel teurer zu stehen kommen.»

Ab Januar soll ein neuer Chefcoach den Fall in die Challenge League verhindern. Das Team wurde am Montag per SMS informiert, am Dienstag ist trainingsfrei. Am Dienstag stellen Wolf und Meyer Interimstrainer Chieffo der Mannschaft vor.