Innerschweizer Niederlage beim Kilchberger Schwinget

Zu viele Verletzungen «Wir gehörten nicht zu den Favoriten»: Kilchberg ist gnadenlos mit den Innerschweizer Schwingern Die Innerschweizer Schwinger erleben eine Enttäuschung beim Saisonhöhepunkt und haben mit dem Tagessieg nichts zu tun. Unter den ersten 30 Schwingern klassierten sich nur fünf Innerschweizer. ISV-Präsident Peter Achermann möchte die Rangliste aber nicht überbewerten.

Das Duell im 1. Gang gegen Samuel Giger kostete Joel Wicki (unten) viel Energie.

Rückblickend war der Brünig-Schwinget Ende Juli wohl ein Vorbote für das Kilchberger Ergebnis. Damals kamen die ersatzgeschwächten Innerschweizer unter die Räder, die Berner Dominanz kannte keine Grenzen. Am Samstag beim Saisonhöhepunkt wurde die Berner Gewalt vor allem im 4. Gang spürbar, als Lukas Renfer den einen Favoriten (Samuel Giger) stellte und Bernhard Kämpf den anderen Favoriten (Joel Wicki) besiegte – und auf einmal vier Berner an der Spitze lagen. Giger, von vielen abgeschrieben, stand wieder auf und kämpfte sich zum Sieg, für Wicki war das Fest gelaufen.

Das Rennen beim Kilchberger Schwinget könnte nicht kompetitiver sein. Matthias Sempach, der Sieger von 2014, sagte, es gäbe keine Verschnaufpausen, keine Gänge, um nach einer Niederlage wieder Selbstvertrauen zu tanken. Als Beispiel könnte das Notenblatt von Joel Ambühl, dem Sieger des Innerschweizer Verbandsfest von Anfang Juli, dienen. Ambühl startete mit zwei bemerkenswerten Siegen gegen zwei Berner (Adrian Walther, Curdin Orlik). Danach wurden ihm vier weitere Berner zugeteilt: Kilian Wenger, Florian Gnägi, Severin Schwander, Ruedi Roschi. Das sind der Reihe nach ein Schwingerkönig, ein 101-facher Kranzgewinner, ein Bezwinger von Christian Stucki und ein Brünig-Schlussgangteilnehmer. Das sind nicht Gegner, um Selbstvertrauen zu tanken. Ambühl wurde entsprechend in der Rangliste versenkt.

Zu allem Übel fällt auch Schurtenberger aus

Im 1. Gang reicht es Sven Schurtenberger (unten) gegen Matthias Aeschbacher noch zu einem Gestellten, dannach verliert er zweimal und muss das Fest abbrechen.

Die Verletztenliste, die das Innerschweizer Team bereits auf dem Brünig vor unlösbare Probleme stellte, wurde während der Saison grösser und grösser. Schon vor dem Auftakt musste sich Pirmin Reichmuth abmelden. Beim ersten Fest der Saison verletzten sich Michael Gwerder und Noe van Messel. Dann pausierte Joel Wicki ein erstes und zweites Mal wegen einer Verletzung, dann fiel Marco Reichmuth mit einer Gehirnerschütterung aus, und zwei Wochen vor Kilchberg zog sich Sven Schurtenberger – der eifrigste Innerschweizer Kranzsammler 2021 – einen Anriss des Innenbands im Knie zu.

Was die Innerschweizer letztlich an den Start schickten, war zu wenig schlagkräftig, um beim Kilchberger um den Sieg mitreden zu können. Während Wicki noch zur Mittagspause gut im Rennen lag, musste Schurtenberger nach drei Gängen aufgeben, die Belastungen waren fürs lädierte Knie zu gross.

Ob fünfter oder elfter Rang spielt keine Rolle

ISV-Präsident Peter Achermann.

Mit einem Tag Abstand sagt Peter Achermann, der Präsident des Innerschweizer Schwingerverbands: «Als grösster Teilverband haben wir den Anspruch, an einem solchen Fest um den Sieg zu schwingen. Aber wir müssen realistisch sein: Aufgrund der vielen Verletzten gehörten wir nicht zu den Favoriten. Es haben sich diejenigen durchgesetzt, die bereits während des Jahres dominierten.» Am Kilchberger gibt es keine Kränze und somit fehlt eine messbare Grösse, um die Stärke der Teilverbände miteinander zu vergleichen. Doch die Rangliste lügt dennoch nicht. Unter den ersten 30 Schwingern konnten sich nur 5 Innerschweizer klassieren. Achermann möchte das nicht überbewerten. «Am Kilchberger zählt nur der Sieg. Es geht einzig darum, als Team den Sieg zu holen. Ob du am Ende im fünften oder elften Rang stehst, ist nicht entscheidend.»

Der Präsident hat dennoch Lichtblicke gesehen. Etwa den Auftritt von Christian Schuler. Der 33-Jährige war nach vier Gängen immer noch vorne mit dabei. Im 5. Gang traf er auf Kilian Wenger und stellte. «Wenn Schuler im 6. Gang gegen Florian Gnägi gewinnen würde, würde er auf Platz 2 stehen», rechnet Achermann vor. Schuler verlor aber und fiel zurück. Am Ende sorgte er für das zweitbeste Innerschweizer Ergebnis.

Die Eidgenössischen Anlässe und Wicki

Der beste Innerschweizer war Wicki. Der 24-Jährige und die Eidgenössischen Anlässe sind noch nicht das perfekte Paar. 2016 verletzte er sich zwei Wochen vor dem Eidgenössischen in Estavayer. 2017 nahm er nach einer Verletzungspause am Unspunnenfest teil und hätte den Titel geerbt, wenn der Schlussgang mit einem Gestellten geendet hätte. 2019 schaffte er es bis in den Eidgenössischen Schlussgang und verlor. 2021 erlitt er Verletzungen während der Saison, zuerst am Ellenbogen, dann am Oberschenkel. Zwar kehrte er vor zwei Wochen zurück und gewann das Luzerner Kantonalfest, doch die Wettkampfhärte konnte er nicht herbeizaubern. Peter Achermann sagt: «Wahrscheinlich fehlte ihm das eine oder andere Schwingfest.» Wicki selbst sagte: «Vielleicht haben mir in dieser Saison die harten Gänge gefehlt.»

In Kilchberg gibt es nur harte Gänge. Wicki setzte vor allem der 1. Gang gegen Samuel Giger zu. «Ich denke, man hat auch von aussen gesehen, welche Kräfte da wirkten. Dieser Gang hat mich extrem viel Kraft gekostet», sagte er. Bernhard Kämpf, sein Bezwinger im 4. Gang, sagte: «Joel war nicht so spritzig wie gewohnt.» Wer nicht in Topform ist, verliert. Kilchberg ist gnadenlos.