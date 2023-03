Zürich: Um die Rad-WM 2024 gibt es viele Fragezeichen

Zürich 2024 68 Einsprachen, unglückliche Spitäler, und unklare Nachhaltigkeit – grosser Streit um die Rad-WM 2024 Zürich soll 2024 dank der Weltmeisterschaft ein Radsport-Fest erleben. Doch es gibt viele offene Fragen – und noch mehr Beschwerden. Der Grossanlass ist gefährdet. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.03.2023, 17.06 Uhr

Der St. Galler Radprofi Simon Vitzthum während der Tour de Suisse im Aufstieg des Pfannenstiels. Gian Ehrenzeller / Keystone

Grosse Emotionen, sportliche Höchstleistungen, schöne Luftaufnahmen von den Fahrten durch die Zürcher Innenstadt und viele Velofans am Streckenrand: «Die Rad-WM in Zürich soll ein grosses Fest werden», sagt Andreas Herren, Leiter Kommunikation des Organisationskomitees. Insgesamt werden vom 21. bis am 29. September 2024 850000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Doch ob dieses Fest wie geplant durchgeführt werden kann, steht derzeit in den Sternen. Insgesamt sind bei der Stadt Zürich 68 Einsprachen gegen die Streckenplanung eingegangen, wie das Sicherheitsdepartement auf Anfrage mitteilt. Dies, nachdem im Januar bekannt wurde, dass die Routen durch die Zürcher Innenstadt führen und beim Sechseläutenplatz ihr Ziel finden sollen. Der Zugang zu den Quartieren Witikon und Seefeld würden tagelang massiv erschwert.

«Ein Bruchteil der Kinder kommt mit Blaulicht»

Prominenteste Gegner der geplanten Strecke sind das Universitäts-Kinderspital und die Klinik Hirslanden. Martin Vollenwyder, Stiftungsratspräsident des Universitäts-Kinderspital und Alt-Stadtrat (FDP), spricht am Telefon von einer «Katastrophe». «Diese Planung geht schlicht und einfach nicht. Man kann nicht einfach neun Tage lang eine Grossveranstaltung vor unserer Tür veranstalten.»

Um seine Argumentation zu unterstreichen, nennt er Zahlen: 175 Notfälle gäbe es durchschnittlich pro Tag, 430 Kinder sind in Therapie, die in vielen Fällen auch über Leben und Tod entscheiden könne. «Und nur ein Bruchteil der Kinder kommen in einer Ambulanz oder durch eine andere Blaulichtorganisation zu uns», so Vollenwyder. Er möchte so lange gegen die geplante Streckenführung kämpfen bis sie geändert ist. Als Vorschlag stellt er ein anderes Ziel vor: Die offene Rad-Rennbahn in Zürich-Oerlikon.

Das Ziel aller Rennen: Der Sechseläutenplatz in Zürich. Matthias Scharrer

Ebenfalls kleinere Anpassungen in der Verkehrsführung wünscht der Quartierverein Witikon. Doch Präsident Balz Bürgisser sagt: «Grundsätzlich freuen wir uns auf den Event.» In einer Stellungnahme fordert der Quartierverein, dass in jenen Tagen der öffentliche Verkehr aus- statt abgebaut wird und das Gewerbe dank Ausnahmebewilligungen seine Fahrzeuge weiter nutzen kann.

«Für die ganze Stadt Zürich wird die Rad-WM 2024 ein tolles Ereignis», sagt Balz Bürgisser. «Dass es dabei für ein Quartier wie Witikon zu Einschränkungen kommt, verstehe ich. Doch es gilt zu schauen, dass diese Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Quartiers nicht zu gravierend sind.»

Zürich erwartet 2024 eine Rad-WM wie im vergangenen Jahr die australische Stadt Wollongong. Remco Evenepoel jubelt hier über den Sieg des Strassenrennens. Dean Lewins / EPA

In Bern wäre es verkehrstechnisch einfacher gewesen

Die Widerstände gegen die Rad-WM kommen nicht aus heiterem Himmel, sagen die Organisatoren. «Wir waren darauf vorbereitet, dass es zu Einsprachen kommen kann. Deshalb haben wir die gesamte Planung auch schon eineinhalb Jahre vor dem Event vorgestellt», so Herren. Dennoch kommt die Heftigkeit der Kritik ziemlich überraschend.

Im Februar 2019 waren die Ausgaben für die Rad-WM im Zürcher Stadtparlament von rund acht Millionen ohne Gegenstimme beschlossen worden. Auch durch den politischen Rückenwind hat sich der Radverband Swiss Cycling für die Bewerbung von Stadt und Kanton Zürich und damit gegen die zweite Kandidatur der Stadt Bern entschieden.

Der Werbeclip für die Rad-WM 2024 in Zürich. Youtube

Swiss-Cycling-Geschäftsführer Thomas Peter erklärt, dass die Stadt Zürich mit ihrer Grösse und ihrem internationalen Renommee attraktiv gewesen sei als Austragungsort einer WM. «Das Berner Konzept habe ich sehr spannend gefunden, auch die Verkehrssituation wäre dort deutlich einfacher gewesen», sagt Peter. Schliesslich habe aber auch die Tatsache, dass in der Stadt Zürich potenziell mehr Sponsoren angelockt werden können für Zürich gesprochen.

Dazu kam die attraktive Streckenplanung mit dem Zielort beim Sechseläutenplatz. «Die Aufnahmen von Radrennen kurbeln auch die Wirtschaft und den Tourismus an. Damit eine solche Veranstaltung zu einem Erfolg werden kann, braucht es auch schöne Fernsehbilder.» Dafür sei die Strecke beim Zürichsee ideal, das Ziel beim Sechseläutenplatz sowieso.

Die von Vollenwyder vorgeschlagene Alternative der offenen Radrennbahn in Oerlikon sei zwar geprüft worden, komme aber aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. So spricht aus sportlicher Sicht ein allfälliger Massensprint gegen die Zieleinfahrt auf der Bahn, dazu kommt die Tatsache, dass nicht alle Para-Cycling-Events dort hätten enden können.

Keine Option als Zieleinfahrt: Die offene Radrennbahn in Oerlikon. Matthias Scharrer

Zum ersten Mal überhaupt findet mit der Rad-WM gleichzeitig auch die Paracycling-WM statt. «Dass wir eine inkludierte Weltmeisterschaft veranstalten, wurde von Stadt und Kanton Zürich ausdrücklich gewünscht», sagt Andreas Herren vom Organisationskomitee. Genau jene Thematik führt in Sachen Verkehr jedoch zu zusätzlichen Schwierigkeiten, da es beim Paracycling viele unterschiedliche Kategorien gibt.

Vollenwyder findet, zumindest die Paracycling-Events hätten an einem anderen Ort ihr Ziel finden können. «Unmöglich», sagt Herren. «Wir können erst dann von Inklusion sprechen, wenn die Athletinnen und Athleten des Paracycling teilweise auf denselben Streckenabschnitten und über die gleiche Ziellinie fahren dürfen wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.»

Auch die fehlende Nachhaltigkeit ist Teil der Kritik

Debatten gibt es auch rund um die Nachhaltigkeit des Anlasses. Die WM soll als erster Event nach dem Leitfaden «Nachhaltigkeit, Innovation und Vermächtnis von Grossveranstaltungen» von der Hochschule Luzern umgesetzt werden. Gemäss Herren wird in diesem Bereich einiges gemacht, so soll es Velo-Volksrouten im Kanton Zürich und eine Zürich Cycling Challenge geben. Doch hinter vorgehaltener Hand gibt es in der Veloszene einige, die sagen, es werde viel zu wenig gemacht. Das Organisationskomitee richte sich in erster Linie nur auf den Event an sich aus, und nicht darauf, dass längerfristig etwas übrig bleibt.

Marc Hirschi an der WM 2020 in Imola, wo der Berner Bronze gewann. Luca Bettini / AP

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt auch Swiss Cycling. Die WM 2024 fügt sich ein in die Event-Strategie des Radsportverbandes. Begonnen hat diese mit der Rad-Bahn-EM 2015 in Grenchen, es folgten die Mountainbike-WM 2018 in der Lenzerheide, die Rad-Quer-WM 2020 in Dübendorf und eigentlich auch die Rad-WM in Aigle und Martigny 2020, die jedoch wegen Corona ins Wasser gefallen ist.

«Natürlich hat uns die abgesagte WM geschmerzt», bilanziert Thomas Peter. «Wir mussten in dieser Phase die Begleitmassnahmen etwas reduzieren, haben sie aber nie ganz gestoppt.» Der nächste Grossanlass nach Zürich 2024 steht auch bereits fest: die Mountainbike-WM 2025 im Wallis.

Seit einigen Jahren hat Swiss Cycling mehrere Nachwuchsprojekte lanciert, Akademien gegründet und mit dem Projekt «Fast-and-Female-SUI» explizit den Frauen-Radsport gefördert. «Für uns ist die WM eine schöne Sache. Aber dabei geht es um neun Tage. Viel wichtiger als die Veranstaltung selber ist es, dass möglichst viel davon übrig bleibt», sagt Peter.

Thomas Peter (links) zusammen mit dem Veloprofi Claudio Imhof. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zunächst stellt sich aber die Frage, ob die Rad-WM überhaupt wie geplant im September 2024 in Zürich über die Bühne gehen kann. Dass ein Grossanlass wie die WM in diesem Stadium noch durch Beschwerden an einer Durchführung gehindert werden kann, glauben die meisten Beteiligten nicht. Doch Vollenwyder sagt: «Damit die Rad-Weltmeisterschaft wie geplant durchgeführt werden kann, braucht es Veränderungen. Ansonsten werden wir uns mit allen rechtlichen Mitteln wehren – und dann besteht die Gefahr, dass die WM erst 2034 oder 2044 stattfinden kann.» Dann würde das Radsportfest in Zürich in weite Ferne rücken.

Viele Schweizer Hoffnungen für die Heim-WM Kann die Schweiz an der Heim-WM 2024 in Zürich über Medaillen jubeln? Dank guter Nachwuchsarbeit hat Swiss Cycling in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht und dürfte in Zürich gleich mehrere Medaillenhoffnungen an den Start schicken können. Bei den Männern sind die Hoffnungen auf mehreren Schultern verteilt. Im Zeitfahren sind Stefan Bissegger und Stefan Küng die Hoffnungsträger für Zürich. An der EM im letzten Sommer hatte das Thurgauer Duo einen Doppelsieg gelandet. Küng ist der Saisonstart mit dem Sieg des Zeitfahrens der Algarve-Rundfahrt geglückt. Beide haben zudem auch gute Chancen im Strassenrennen. Für Topresultate hat zuletzt Gino Mäder gesorgt, er klassierte sich im Etappenrennen Paris-Nizza auf dem fünften Rang. Auch Mauro Schmid, der an der letzten WM beinahe eine Medaille geholt hätte, dürfte bei der Heim-WM ein Kandidat sein. Marc Hirschi, der 2020 WM-Bronze holte, fällt derzeit wegen eines Armbruches aus. Bei den Frauen gilt insbesondere die Zeitfahrspezialistin Marlen Reusser als Top-Kandidatin. Neben vielen Erfolgen im Zeitfahren gewann sie letzte Saison auch eine Etappe an der Tour de France. Die zweite Schweizer Hoffnungsträgerin ist die Genferin Elise Chabbey.