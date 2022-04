Luzerner Stadtlauf: Wie eine Patchwork-Familie das Rennen plant

Luzern Zuerst das Rennen – dann zur Belohnung Pizza und Harry Potter: Wie eine Patchwork-Familie den Stadtlauf plant Da ist was los in dieser Familie, die am 30. April am Luzerner Stadtlauf teilnehmen wird. Halt, eigentlich sind es zwei Familien, die da zusammengefunden haben: Die Brawands und die Schwarzentrubers. Turi Bucher Jetzt kommentieren 21.04.2022, 14.00 Uhr

Sind bereits in ausgelassener Stadtlaufstimmung: die Patchwork-Familie Schwarzentruber mit Monika Brawand und Philipp Schwarzentruber (beide hinten) sowie den Kindern, Leana, Benji, Tim und Cleo (vorne von links). Bild: Nadia Schärli (Kriens, 6. April 2022)

Monika Brawand, 39-jährig, hat keine Mühe mit dem Ausdruck «Patchwork»-Familie, auch wenn die Übersetzung aus der englischen Sprache nun mal «Flickwerk» lautet. Also, der Reihe nach, damit Sie die Übersicht nicht verlieren: Monika Brawand aus dem aargauischen Buchs ist Mami von fünf Kindern. Das sind: Leana (8), Kim (13), Nico (15), Jenny (17) und Yanik (18).

Und jetzt kommt Monika Brawands Partner ins Spiel, Philipp Schwarzentruber nämlich. Der 41-Jährige bringt weitere drei Kids in die ... genau: Patchwork-Family mit: Benji (4), Cleo (5) und Tim (8).

Der Korrektheit halber muss erwähnt werden, dass die Familie(n) am 30. April nicht komplett, nicht 10-köpfig am Stadtlauf in Luzern starten wird/werden. Elektroinstallateur-Lernender Yanik, angehende Bauzeichnerin Jenny und Maurer-Lernender Nico sind anderweitig beschäftigt, haben in ihrem Teenageralter samstags natürlich ihre eigenen «Läufe». Mitlaufen werden dafür Tim, Cleo, Benji sowie Leana.

«Meine Schwester Iris hat uns angestupft, dieses Jahr am Stadtlauf teilzunehmen», erzählt Philipp Schwarzentruber. In Wolhusen aufgewachsen, in Zürich als Leiter «Financial Management» an der Schweizer Börse in Zürich arbeitend, wohnt er seit drei Jahren in Kriens. Nach seiner Teilnahme am letzten (Corona-)Stadtlauf ist dies nun sein zweiter Start. «Dafür habe ich vor rund zehn Jahren dreimal den Halbmarathon von Luzern bestritten.»

Von der Aarauer in die Luzerner Altstadt

Monika Brawand war in früheren Jahren regelmässige Teilnehmerin am Aarauer Altstadtlauf; dieser findet 2022 im Juni statt und kann natürlich, das muss schliesslich auch gesagt sein, niemals die Tradition des Luzerner «Pendants» vorweisen. Die in Aarau als Bauingenieurin arbeitende Monika Brawand sagt jedenfalls: «Für die 1,5-km-Strecke im Familienlauf von Luzern bin ich als geübte Joggerin parat.» Ihr Partner Philipp hält sich derweil mit Skitouren fit, zuletzt auf dem Piz Medel, mehr als 3200 Meter über Meer, an der Kantonsgrenze zwischen Graubünden und dem Tessin.

Auch die vier teilnehmenden Kinder aus der Patchwork-Familie sind startklar. Leana zum Beispiel kann dann im Schlussspurt ihre Sprinterqualitäten von den Teilnahmen am «Schnellsten Buchser» unter Beweis stellen; Cleo und Benji sind mit ihrem Papi schon letztes Jahr am Luzerner Stadtlauf mitgerannt. «Die applaudierenden Zuschauenden und die Medaillenübergabe waren für die Kinder richtig schöne Erlebnisse. Letztes Jahr war der Mändliturm auf der Medaille zu sehen», erzählt Philipp Schwarzentruber. «Das hat dann bei Tim sogleich ein Auswendiglernen der Museggtürme ausgelöst.» Der Stadtlauf Luzern – sogar ein Lehrmittel für Primarschülerinnen und Primarschüler.

Die Patchwork-Familie Schwarzentruber bei den Vorbereitungen für den 44. Luzerner Stadtlauf. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 6. April 2022)

Kennenlernen und Picknick am Hallwilersee

Kennen gelernt haben sich Monika und Philipp übrigens vor rund sieben Monaten im Internet. Das erste nicht-virtuelle Treffen: am Hallwilersee. Nicht zu einem Lauf, dafür zu einem Spaziergang inklusive Picknick. «Weil der Hallwilersee so schön zwischen Buchs und Kriens liegt», erklärt Schwarzen­truber.

Noch sind es ein paar Tage hin bis zum Stadtlauf. An Ostern war das Paar mit der gesamten Grossfamilie auf Besuchstour bei den zahlreichen Grosseltern. «Ich weiss es noch nicht», antwortet Monika Brawand am Konferenztelefon auf die Frage, wie denn dieser Stadtlauf-Samstag vonstattengehen soll. Philipp Schwarzentruber weiss es offenbar schon. Er schlägt seiner Monika vor: «Komm doch schon am Freitag nach Kriens.» Anreise am Vortag – halt genauso, wie es auch die grossen Fussball­mannschaften vor einem wichtigen Wettkampf machen. Frühstück am Samstagmorgen also daheim bei Schwarzentrubers, dann «gemütlicher Standortwechsel in die Stadt Richtung Startplätze, je nach Wetterlage entweder mit der Bahn oder mit dem Velo, alles ganz ohne Stress», wie Papa Schwarzentruber es gerne plant und es dann oft – typisch erfrischende Patchwork-­Familie – doch ganz anders kommt.

Der Samstagabend, nach der Heimkehr und der ersten gemeinsamen Laufanalyse, ist mehr oder weniger auch schon gebucht: Es gibt ... nicht Picknick, sondern Pizza und Harry Potter für alle.

Anmerkung des Autors beziehungsweise Notiz an meine zukünftige Internet-Bekanntschaft: Für einen Spaziergang um den Hallwilersee bin ich immer zu haben. Für die Teilnahme am Stadtlauf ist eine anschliessende Pizza-Belohnung zwingend.

