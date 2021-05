Super League Zuerst kommt mal Servette – doch bald soll FCL-Trainer Celestini tanzen Der FC Luzern empfängt am Sonntag (16.00, Swisspor-Arena) Servette – Superjoker Varol Tasar ist gesperrt. Mit einem Sieg können Abstiegs-Rechnereien aus dem Weg geräumt und der Europacup angestrebt werden. Turi Bucher 08.05.2021, 05.00 Uhr

Fabio Celestini sagt mit Blick auf den Cupfinal: «Wir denken nicht daran, was in zwei Wochen passiert.» Ennio Leanza/Keystone (Aarau, 4. Mai 2021)

Man könnte meinen, dass die restlichen vier Spiele der Super-League-Saison für den FC Luzern – jetzt, da der Ligaerhalt mehr oder weniger gesichert ist – allesamt nur noch Tests für den Cupfinal vom Pfingstmontag, dem 24. Mai, sein werden. Das Spiel von diesem Sonntag (16.00, Swisspor-Arena) gegen die Genfer von Servette hätte gar zur Generalprobe werden können, aber Servette schied am Mittwoch im Halbfinal gegen St. Gallen ziemlich ideen- und darum harmlos mit 0:1 aus. FCL-Trainer Fabio Celestini aber sagt:

«Wir denken nicht daran, was in zwei Wochen passiert, sondern an das, was an diesem Sonntag passiert. Wir denken an das Spiel gegen Servette.»

Es gehe darum, weiter an der Mentalität zu arbeiten, und diese Mentalität heisse, so Celestini: «Siegen wollen!»



Acht bis neun Monate hätten er und seine Spieler unter Druck gestanden, «unter nicht besonders positivem Druck», wie Luzerns Cheftrainer erklärt. «Wir waren oft enttäuscht, weil wir gut gespielt hatten, aber das Resultat nicht gestimmt hat. Jetzt ist es umgekehrt. Zuletzt waren die Resultate gut, auch wenn wir vielleicht nicht so begeisternd gespielt haben.»



Vor dem Cupfinal winkt noch der Europacup

Die Vorgaben für das Spiel gegen die Mannschaft von Servette-Erfolgstrainer Alain Geiger sind klar: Der FC Luzern kann letzte Rechnereien rund um den Abstieg beziehungsweise um den Barrageplatz aus dem Weg räumen, kann nun sogar auch noch ohne Stress eine Qualifikation für den Europacup anstreben. Ein Sieg gegen Servette, und der FCL (Rang 5) wäre nur noch zwei Punkte hinter den momentan drittplatzierten Genfern rangiert. Celestini sagt:

«Wir wissen, dass Servette spielerisch den Erfolg sucht. Vielleicht ist es dieses Jahr nicht ganz so effizient wie letzte Saison.»



Einfach wird das nicht, der FCL muss einerseits nochmals Kräfte sammeln und bündeln, andererseits auch darauf achten, dass dann im Cupfinal die bestmögliche Startformation zur Verfügung steht. Celestini beobachtet beim Halbfinal-2:1 vom Dienstag in Aarau, dass sein Team die Reserven anzapfen musste. «Das enorm wichtige Spiel zuvor in Vaduz hat sehr viel Energie gekostet. Die letzte Viertelstunde in Aarau haben wir nicht mit Kraft, sondern Köpfchen absolviert.»

Es sei jetzt, so Celestini weiter, wo der FCL erfolgreiche Spiele vorweisen könne, «vielleicht schon ein bisschen einfacher, wieder Energie zu tanken, die Batterien aufzuladen.» Doch Celestini glaubt zu wissen: «In den letzten Spielen dieser Saison zählt nicht die Energie, vielmehr zählen die Ambition und das Vertrauen in das eigene Können.»



Zibung dürfte im letzten Spiel zum Einsatz kommen

Dem FCL fehlt gegen Servette neben den Dauerverletzten Marvin Schulz, Tsiy Ndenge und Aziz Binous die gesperrten Varol Tasar und Silvan Sidler. Ohne den zuletzt oft entscheidend reüssierenden Deutsch-Türken Tasar (zum Beispiel im Cup-Halbfinal) muss Celestini also nötigenfalls einen anderen Joker aus dem Ärmel ziehen. Möglich auch, dass Spieler, die zuletzt mehrheitlich auf der Ersatzbank Platz nehmen mussten, Einsatzchancen erhalten.



Auf seine Joker-Qualitäten kann sich der FCL am Sonntag nicht verlassen. Martin Meienberger (Aarau, 4. Mai 2021)

Wenn der FC Luzern den Ligaerhalt dann schliesslich auch mathematisch erreicht hat, dürfte Torhüter-Legende David Zibung (37) im letzten Meisterschaftsspiel am Freitag, 21. Mai, daheim auf der Allmend gegen Lugano wohl sein Abschiedsspiel bestreiten. Auch wenn Trainer Celestini auf die entsprechende Frage mit «keine Ahnung» reagiert: Wir haben diese Ahnung.



Und dann, drei Tage später, also der Cupfinal, die Möglichkeit, den Pokal nach 1960 und 1992 zum dritten Mal nach Luzern zu holen. Der FCL als Cupsieger 2021 – würde Latino-Tänzer Celestini dann auf dem Rasen ein Tänzchen hinlegen? «Alles, was Sie wollen», sagt er zuerst, um sich dann zu korrigieren. «Nicht alles natürlich, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen.» Heisst, ein heisser Salsa oder Bachata dürfte dann schon drin liegen. Also hoffentlich: Vamos a bailar ...