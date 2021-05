Challenge League «Zuerst rede ich mit Kriens»: Das sagt Bruno Berner zu den YB-Gerüchten Der SC Kriens bestreitet am Donnerstag (20.00) in Zürich gegen GC das letzte Saisonspiel. Ein Rückblick und Ausblick mit Trainer Bruno Berner, der beim Meister YB als Nachfolger von Gerardo Seoane im Gespräch ist. Turi Bucher 19.05.2021, 16.00 Uhr

«Sie können spekulieren, wie sie wollen», sagt Bruno Berner. Bild:Martin Meienberger/Freshfocus

Der Klassenerhalt steht schon fest, Kriens spielt eine weitere Saison in der Challenge League. Es muss eine gefühlt tonnenschwere Last von Ihren Schultern gefallen sein, oder?

Bruno Berner: Ich muss Ihnen gleich zu Beginn des Gesprächs widersprechen. Es war keine Last für mich. Druck ja, Last nein. Man muss auch Phasen des Drucks mit Freude bestreiten, daran wachsen und nicht zerbrechen. Das ist die richtige Mentalität. Sie haben wochenlang über die Abstiegsangst geschrieben, aber so haben wir das in Kriens gar nicht empfunden. Ich habe meine Mannschaft vor einiger Zeit schon zwischen dem 7. und 9. Rang eingeordnet. Wir wussten, dort gehören wir hin.

Vermasselt Kriens GC den Aufstieg? Der SC Kriens hat am vergangenen Freitag mit einem 3:0-Heimsieg gegen Winterthur den Ligaerhalt eine Runde vor Schluss sichergestellt. Gegen den Abstieg kämpfen am Donnerstag Chiasso und Neuchâtel Xamax im Direktduell. Chiasso braucht einen Sieg mit drei Toren Differenz. Kriens seinerseits könnte (20.00) den Grasshoppers den direkten Aufstieg vermasseln. Kriens-Trainer Bruno Berner sagt zum Duell mit seinem Jugendverein: «Ich fordere meine Spieler auf, es bis zum Schluss motiviert durchzuziehen. Bis zum Schlusspfiff im Letzigrund. Unsere Motivation, unser Reiz ist, dass wir noch den 7. Rang erreichen können.» Beim SCK fallen Diogo Costa (Bänderverletzung) und Burim Kukeli (Meniskusoperation) verletzt aus.

Es war eine Saison, in der die Abstiegsgefahr stets präsent war. Ihr Rückblick, Ihre Analyse?

Es gab im Offensivbereich einen Aderlass. Wir haben seit dem Aufstieg in keiner Saison so wenig Tore erzielt wie dieses Jahr. Allerdings haben wir auch zehnmal zu null gespielt und am wenigsten Tore seit dem Aufstieg erhalten. Einer meiner Aufträge lautete, junge Spieler zu fördern. In den Top 20 der Schweiz ist der SC Kriens die Nummer Zwei, was die Einsätze von U21-Spielern und jünger in den jeweiligen Startaufstellungen betrifft. Die Krienser Schritte sind klein, reife Spieler mit hoher Qualität kann sich der SCK nicht leisten.

Wie haben Sie es letztlich geschafft, zusammen mit Ihrem Team den Abstieg zu verhindern?

Das «Zusammen», das «Gemeinsame», das waren in Kriens die entscheidenden Faktoren. Wir hatten im letzten Viertel der Meisterschaft unsere beste Phase. Ich wusste, in der Schlussphase müssen wir in der Lage sein, die finalen Punkte zu holen. Schliesslich haben wir, und das ist gerade für die jungen Spieler eminent wichtig, während der ganzen Saison im mentalen Bereich sehr gut gearbeitet. Und diesbezüglich ist es für einen Trainer natürlich kein Nachteil, als Spieler selber das tagtägliche Stahlbad deutscher und englischer Spitzenligen kennen gelernt zu haben.

Die Transfers im Sommer haben einige Fragezeichen hinterlassen. Wieso haben Sie nicht mehr Einfluss genommen?

Als Trainer kann ich Empfehlungen und Einschätzungen abgeben. Ich bin Angestellter des Vereins und muss insofern die Kompetenz vorweisen können, ein absoluter Teamplayer zu sein, muss Teamfähigkeit gegenüber der Vereinsleitung im Gepäck haben.

Ihm traut Bruno Berner sehr viel zu: Bahadir Yesilçayir.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 14. Mai 2021)

Apropos Gepäck. Drei Jahre lang Abstiegskampf – das wollen Sie sich ja nicht noch einmal antun. Wohin führt Ihr Weg? YB? GC?

Solange wir die 10er-Ligen und die 3-Punkte-Regel haben, ist der Abstiegskampf für viele Klubs sowieso immer nahe. Zum Beispiel die Sankt Galler: Letzte Saison waren sie Vizemeister, dieses Jahr bis zum vergangenen Wochenende in akuter Abstiegsgefahr.

Die Young Boys werden nicht in Abstiegsgefahr sein. Und weil Trainer Gerardo Seoane nach Leverkusen geht...

...Sie können spekulieren, wie Sie wollen. Ich habe kürzlich gesagt, ich bin offen in alle Richtungen. Aber bevor ich nach links oder rechts schaue, rede ich zuerst mit meinem aktuellen Verein.

Es muss ja nicht immer «Abstiegskampf» bis in die letzten Runden sein. Wie kann der SC Kriens dem aus dem Weg gehen?

Ab und zu kann man überraschen, so wie wir letzte Saison mit dem 5. Rang. Aber um nach vorne, nach oben zu kommen und sich dort zu etablieren, muss ein Verein investieren können. Doch als Kriens in der Winterpause Stürmer und Topskorer Asumah Abubakar verkaufen musste, war mein erster Gedanke nicht: Abstiegskampf. Es geht in dieser schwierigen Zeit der Pandemie für viele ums Überleben. Ich habe dem Sportchef sofort gesagt: Du musst Abubakar nicht ersetzen, jetzt sollen andere versuchen, seine Tore zu erzielen. In Kriens geht es nämlich auch darum, dass unzählige Buben und Mädchen weiterhin kicken dürfen.

Abubakar und Osigwe zu Lugano, Elvedi nach Regensburg, Dzonlagic zu Thun, Ulrich nach Vaduz. Wer wird der Nächste sein?

Sicher Bahadir Yesilçayir. Wie der nach seiner Verletzung geschuftet hat, um vor Saisonende noch sein Comeback zu geben! Und dann noch dieses herrliche 3:0 gegen Winterthur. Auch Liridon Mulaj könnte einer sein. In den U-Auswahlen gehörte er immer zu den Besseren, bei Xamax ist es ihm nicht gut gelaufen. Er hat dieses Jahr in Kriens gebraucht.