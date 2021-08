Marcel Bieri gewinnt das Zuger Kantonale in Baar

Zuger Kantonalschwingfest «Die Erleichterung ist gross»: Marcel Bieri ist zurück in der Wohlfühloase Die letzten beiden Wettkämpfe liefen für Marcel Bieri nicht nach Wunsch. Nun gewinnt er das Zuger Kantonale in Baar zum zweiten Mal. Wieder heisst sein Schlussgang-Gegner Christian Schuler.

Claudio Zanini 15.08.2021, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Bieri bezwingt im Schlussgang Christian Schuler. Noch im 2. Gang trennten sich die beiden Unentschieden. Tobias Meyer (Baar, 15. August 2021)

Vor gut vier Jahren drängte er sich erstmals ins Rampenlicht. Das erste Fest der Saison stand an, das Zuger Kantonale in Baar. Marcel Bieri war noch ein unbekannter Name. Er schaffte es trotzdem in den Schlussgang, wo ihm Favorit Christian Schuler gegenüberstand. Bieri, damals 22-jährig, bezwang Schuler, holte seinen ersten Kranzfestsieg und sagte:

«Das hätte ich nie erwartet.»

In den letzten vier Jahren hat sich vieles verändert im Leben von Marcel Bieri. Er wurde vom PH-Studenten zum Primarlehrer, vom Berg- und Teilverbandskranzer zum Eidgenossen. Bieri hat seit 2017 eine Professionalisierung erlebt. Es kamen Sponsoren hinzu und ein Manager, der für ihn die Kommunikation regelt. Mittlerweile gehört er zu den Mitfavoriten, wenn er an ein Kantonalfest geht.

In der Vergangenheit hat er Schritt für Schritt nach vorne gemacht. Bisheriger Höhepunkt war seine Leistung am Eidgenössischen vor zwei Jahren. Bieri zeigte mentale Stärke im heimischen Zug und lieferte ab. Die ersten fünf Gänge gewann er alle. Danach wurden ihm Matthias Aeschbacher und Samuel Giger zugeteilt. Er verlor beide, doch das konnte den starken Auftritt nicht mehr trüben.

Sein grosser Auftritt: Marcel Bieri am Eidgenössischen in Zug. Stefan Kaiser

Seine Gegner wurden defensiver

Der Erfolg hat aber auch bei Bieri eine Kehrseite. Seine Qualität hat sich in die entlegensten Ecken des Landes rumgesprochen. Seine Gegner schwingen defensiver. Er sagt: «2017 war ich noch ein reiner Konterschwinger. Doch ich musste mich immer mehr umstellen, weil meine Gegner jetzt vielfach defensiver eingestellt sind.»

Die Gegner sind vor Bieri gewarnt. Und dass er damit nicht immer zurecht kommt, widerspiegelte sich zuletzt in seinen Resultaten. Beim Weissenstein-Schwinget erreichte er die Kranzränge nicht. Und auch beim Teilverbandsfest der Berner lagen die Kränze ausser Reichweite. Die beiden Wettkämpfe waren speziell gut besetzt, aber Bieri hatte sich mehr erhofft.

«Für mich waren das zwei schwere Feste. Die Erleichterung ist deshalb gross, dass ich es jetzt in den Schlussgang geschafft habe.»

Der Schlussgang war die Neuauflage von 2017. Wieder standen sich Marcel Bieri und Christian Schuler gegenüber, wieder in Baar, wieder am Zuger Kantonalen, wieder gewann Bieri mit Kreuzgriff. «Im Kanton Zug läuft es eigentlich immer gut für mich», sagte Bieri hinterher. Am eigenen Kantonalfest sieht seine Bilanz meistens gut aus. 2017 siegte er, 2018 belegte er den 3. Platz, 2019 stand er im Schlussgang, 2021 der erneute Sieg – Zug ist für ihn die Wohlfühloase.

Luzerner gewinnen 13 Kränze

Ausgesprochen wohl fühlten sich aber auch die Luzerner in Baar. Von 31 Kränzen holten sie sich 13. Überzeugen konnte unter anderem der Entlebucher Marco Fankhauser. Er belegte in der Schlussrangliste den 2. Rang. Nach fünf Gängen fehlte ihm nur ein Viertelpunkt für die Schlussgang-Teilnahme. Fankhauser stellte zum Auftakt zwar mit Reto Nötzli, danach reihte er fünf Siege aneinander. Unter den Luzerner Kranzgewinnern hatte es auch drei Neulinge: David Wicki (Wolhusen), Marcel Vogel (Menznau) und Matthias Jund (Oberkirch). 7 Kränze gingen an die Schwyzer, die Zuger und Urner holten je 4, Ob-/Nidwalden 3.

Am nächsten Sonntag geht die Saison mit dem Ob-/Nidwaldner Kantonalfest in Giswil weiter. Marcel Bieri wird dann wieder am Start stehen. In dieser Saison wird er ausserdem noch das Luzerner Kantonale und «hoffentlich auch den Kilchberg-Schwinget» bestreiten, wie er es ausdrückt. Die Aussage ist Bieris Bescheidenheit geschuldet. Dass die Innerschweizer Selektionäre ihn berücksichtigen, ist Formsache.

Doch Kilchberg ist Zukunftsmusik. Am Montag beginnt für Bieri wieder der Alltag als Primarlehrer in der Gemeinde Freienbach, die Sommerferien sind vorbei. Er sei «gut vorbereitet», sagt er. Wenn er die Aufgabe ähnlich gewissenhaft wie das Kantonale angeht, wird nichts schiefgehen.