Zuger Springkonkurrenz findet heuer nicht statt Die traditionelle Zuger Springkonkurrenz, die jeweils an Pfingsten stattfindet, wird dieses Jahr nicht durchgeführt. 06.04.2020, 18.12 Uhr

Die Zuger Springkonkurrenz muss wegen des Coronavirus dieses Jahr pausieren. Werner Schelbert (Zug, 19. Mai 2019)

(ca/pd) Seit über 100 Jahren ist die Springkonkurrenz ein fixer Bestandteil des Zuger Veranstaltungskalenders. Nicht so in diesem Jahr, wie das Organisationskomitee am Montag mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass das bis am 19. April geltende Veranstaltungsverbot verlängert werde, deshalb habe man sich für eine Absage entschieden. Eine Verschiebung sei wegen des Veranstaltungskalenders des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport nicht möglich, so die Verantwortlichen. An der diesjährigen Konkurrenz auf dem Stierenmarktareal hätte der Kavallerieverein Zug sein 125-jähriges Bestehen gefeiert.