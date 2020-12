Eishockey Grégory Hofmanns Sololauf über das ganze Feld führt den EV Zug an die Tabellenspitze Der EV Zug nimmt erst im zweiten Drittel richtig Fahrt auf, aber dann richtig. Der 5:2-Heimsieg ist der fünfte Erfolg in den letzten sechs Spielen. Philipp Zurfluh 21.12.2020, 23.35 Uhr

Brillant! EVZ-Topskorer Jan Kovar bediente fünf Minuten vor Spielende mit einem genialen Pass seinen kongenialen Sturmpartner Grégory Hofmann (56.), der nur seinen Stock hinhalten musste. Es war sein zweiter Treffer an diesen Abend, sein sechster in dieser Saison. Hofmann und Kovar waren die beiden Zuger Hauptprotagonisten. Vor allem der Tscheche fiel immer wieder mit seinen cleveren Pässen auf. Er war an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Seine Ruhe und Übersicht am Puck suchen seinesgleichen.

Von Verteidiger Santeri Alatalo gibt’s ein Extra-Lob.

«Ihm gelingt derzeit fast alles, ein genialer Spieler. Für mich einer der besten in ganz Europa. Sein Hockey-Instinkt ist einmalig – so etwas kann man nicht lernen. Zum Glück haben wir ihn in unseren Reihen.»

Alatalo: «Die Saison ist noch lang»

Der 5:2-Heimsieg gegen den HC Lugano ist der fünfte EVZ-Erfolg in den letzten sechs Spielen, die Tabellenführung der verdiente Lohn. «Das Wort Tabellenleader hört sich gut an. Aber für unsere Spielweise ändert sich überhaupt nichts. Es ist gerade mal ein Drittel der Saison gespielt. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten», erklärte Alatalo nach dem Spiel. Trainer Dan Tangnes gefiel vor allem, dass die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen gespielt hat.

«Wir haben ein paar schöne Tore erzielt. So kann es weitergehen.»

Gemäss Spielkalender wäre schon vor einem Monat programmiert gewesen, dass die Luganesi ihr Gastspiel in der Bossard-Arena austragen. Doch ein gesperrter Gotthardtunnel zwang den Tessiner Mannschaftsbus zur Umkehr. Nicht so gestern, als der Bus pünktlich in Zug eintraf. Freie Fahrt also für die Bianconeri.

Ähnlich sah es auch zu Beginn des Startdrittels aus, weil sich der EVZ mit dummen Strafen das Leben selber unnötig schwer machte. Nach acht Minuten sass mit Calvin Thürkauf bereits der dritte Zuger auf der Strafbank. Bereits in Unterzahl spielend, kassierte der Stürmer eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Stockschlag. Er erwies seinem Team damit einen Bärendienst: Verteidiger Tim Heed (9.) bestrafte die Disziplinlosigkeit in doppelter Überzahl mit einem satten Schuss.

19-jähriger Goalie gibt sein Debüt

Die Zuger benötigten danach einige Minuten, um sich zu sammeln. Unzählige Fehlpässe machten einen geordneten Spielaufbau zunichte. Es brauchte einen Schuss von Zugs bestem Offensivverteidiger Alatalo – wohl gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber – um seine Mitspieler wachzurütteln.

Ein Sololauf über das ganze Feld von Hofmann (20.) war der Beginn eins starken zweiten Zuger Drittels. Hinter dem Tor von Leonardo Genoni nahm er Anlauf und tanzte die Lugano-Spieler aus, als wären diese Slalomstangen. Ein Schuss ins hohe Eck vollende diese fantastische Einzelleistung. Carl Klingberg (33.) und Raphael Diaz (34.) doppelten nach. Lugano-Trainer Serge Pelletier wollte mit der Auswechslung von Torhüter Niklas Schlegel ein Zeichen setzen und seinem Team neues Leben einhauchen. Somit kam der erst 19-jährige Davide Fadani zu seinem National-League-Debüt.

Die gewünschte Wende brachte dies jedoch nicht. Mehr als der 2:4-Anschlusstreffer durch Giovanni Morini (45.) hatten die Tessiner nicht im Köcher. Mit dem morgigen Heimspiel gegen die SCL Tigers (19.45) kann der EVZ die Tabellenführung zementieren.

Zug – Lugano 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0 Zuschauer. – SR Lemelin/Fluri, Cattaneo/Kehrli. – Tore: 9. Heed (Bödker/bei 5 gegen 3) 0:1. 17. Alatalo (Martschini) 1:1. 21. (20:40) Hofmann (Genoni) 2:1. 33. (32:38) Klingberg 3:1. 34. (33:01) Diaz (Thorell) 4:1. 45. Morini (Bertaggia) 4:2. 56. Hofmann (Kovar) 5:2. – Strafen: je 4mal 2 Minuten.



Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Wüthrich; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.



Lugano: Schlegel (34. Fadani); Heed, Riva; Chiesa, Wellinger; Nodari, Wolf; Näser, Vedova; Bödker, Herburger, Bertaggia; Walker, Lajunen, Morini; Bürgler, Arcobello, Fazzini; Traber, Romanenghi, Lammer.



Bemerkungen: Lugano ohne Sannitz, Zurkirchen (beide verletzt), Antonietti, Loeffel und Suri (alle krank).