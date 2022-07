Am Wochenende vom 2. und 3. Juli findet der letzte Gigathlon in der Schweiz statt. In fünf Disziplinen legen die rund 800 Teilnehmenden 244 Kilometer und 5600 Höhenmeter zurück. Am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr stürzten sich die Athletinnen und Athleten am Mythenquai in den Zürichsee.

02.07.2022, 13.08 Uhr