Fussball Zwei FCL-Eigengewächse spüren vor dem schweren Gang ins Tourbillon das Vertrauen von Trainer Celestini Auf Filip Ugrinic und Silvan Sidler zählt heute Samstag (18.15) der FC Luzern in Sion. Ein Sieg im Wallis würde für grosse Erleichterung sorgen. Daniel Wyrsch 12.12.2020, 05.00 Uhr

Wollen heute in Sion jubeln: Silvan Sidler (Mitte), Filip Ugrinic (rechts) und Marvin Schulz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 13. September 2020)

Filip Ugrinic stürmt dynamisch und mutig. Neun von zehn Ligaspielen hat er in dieser Saison für den FC Luzern bestritten. Beim schlechtesten Saisonauftritt – der 0:2-Niederlage in Zürich – befand sich der 21-Jährige in vorsorglicher Quarantäne. Anschliessend ist er mit Energie auf den Rasen zurückgekehrt. Bei der 2:3-Heimniederlage am letzten Sonntag gegen Meister YB gehörte der Schweiz-Serbe aus Luzern zu den auffälligsten Figuren auf dem Platz. Keiner ging so oft in den Abschluss wie Ugrinic, mindestens ein halbes Dutzend Mal schoss er aufs YB-Tor. Nicht immer aber war sein Visier genau eingestellt.

Im Training ist der frühere Junior des FC Kickers treffsicherer, dann fliegen seine Bälle Goalie Marius Müller oft um die Ohren. Wahrscheinlich braucht der beidfüssige Jungprofi einen zweiten Treffer. Einmal hat der Linksaussen in dieser Saison getroffen: Mit dem Kopf zum 2:2-Endstand gegen St. Gallen.

Kämpferherz bewahren und aus Erfahrung lernen

Gegen YB hatte Ugrinic in der Nachspielzeit eine Riesenmöglichkeit zum 3:3-Ausgleich. «Diese Chance war nicht einfach zu verwerten», nimmt FCL-Trainer Fabio Celestini den Offensivmann in Schutz. Auch die verpasste Klärung des Balles gegen Meschack Elia vor dem 0:1 hat er Ugrinic verziehen, die Lehren muss der Spieler ziehen. «Er hätte nur den Fuss hinhalten müssen.» Und:

«Ich habe mit Filip darüber gesprochen, er wollte unbedingt den Ball, am Einsatzwillen ist nichts auszusetzen.»

Bei dieser Gelegenheit kann Celestini feststellen, dass seiner Mannschaft die ursprüngliche FCL-Kämpfermentalität nicht abhandengekommen ist. Die Spieler sind mit Feuer bei der Sache. Unter seiner Führung ist ein Plus an Spielkultur dazugekommen. Als spielerische Verstärkung erkannte er im Sommer Ugrinic, der nach seinem Leihjahr in den Niederlanden beim FC Emmen nach Luzern zurückgekehrt war und im Training sein Können präsentierte.

Celestini lobt Ugrinic:

«Er hat Selbstvertrauen, ist mutig und technisch sehr gut. Auch physisch ist er stark. Er kann Tore schiessen, aber er kann auch verteidigen.»

Das könnte bedeuten, dass er heute in Sion anstelle des zuletzt fehlerhaften Alex Carbonell im defensiven Mittelfeld neben Leistungsträger Marvin Schulz spielt.

Verteidiger Sidler profitiert von Teamkollege Schaub

Rechts dahinter wird wie gewohnt Silvan Sidler als Aussenverteidiger zum Einsatz kommen. Der 22-Jährige hat mit 76 Super-League-Spielen 15 Einsätze mehr auf dem Buckel als Ugrinic. Beide FCL-Eigengewächse haben unter Celestini enorme Fortschritte hinsichtlich ihrer Grundausrichtung gemacht. «Ich bin sehr stabil, traue mir offensiv etwas zu und komme immer besser in Fahrt», sagt Sidler. Seit Martin Frydek zum Team gestossen ist und links in der Abwehr spielt, gehört Sidler fest die rechte Verteidigerposition. Der Rechtsfuss findet das gut: «Ich muss nicht immer die Seite wechseln, so funktionieren die Automatismen besser.»

Der U21-Nationalspieler kennt seit Donnerstag die starken Gegner der EM-Gruppenphase in der letzten Märzwoche in Slowenien: England, Kroatien und Portugal. Sidler erhält damit zusätzliche Herausforderungen. Celestini ist im Klub zufrieden mit seiner Entwicklung: «Silvan spielt natürlich, er wagt mehr.» Sidler kennt sein Manko:

«An meinen Flanken muss ich arbeiten, Ruhe bewahren, die Bälle nicht überhastet reinschlagen.»

Für technische Ratschläge hat er den passenden neuen Zimmerpartner: Louis Schaub. Mit dem Spielmacher versteht er sich auf und neben dem Platz. Das wollen sie auch in Sion beweisen.

Silvan Sidler (Mitte) und Neuzugang Louis Schaub (rechts) verstehen sich auf und neben dem Platz - und jubeln hier mit Pascal Schürpf (Nr. 11).



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. September 2020)