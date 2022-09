Der grosse WM-Formcheck der Favoriten und Schweizer Gegner

Zwei Monate vor der WM Von England bis Spanien, von Kamerun bis Brasilien: So steht es um die WM-Form der Favoriten und Schweizer Gruppengegner In 53 Tagen wird die WM in Katar eröffnet. In den letzten Tagen standen die Favoriten und Schweizer Gruppengegner in Tests oder in der Nations League im Einsatz. Brasilien, Serbien und die Niederlande sind schon in WM-Form. England, Frankreich und Kamerun agieren noch im Krisen-Modus. Eine Übersicht. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.09.2022, 12.00 Uhr

England: Hinten nicht ganz dicht

Englands Coach Gareth Southgate stieg mit seinem Team in der Nations League ab. Kirsty Wigglesworth / AP

Zum Ende einer völlig misslungenen Kampagne gab es für die Engländer im Wembley immerhin ein wenig Applaus. Das 3:3 gegen Deutschland war ein versöhnlicher Abschluss. Der Abstieg in die B-Liga hatte schon am Samstag nach dem 0:1 in Italien festgestanden. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, meinte Trainer Gareth Southgate. Und vielleicht reicht das Remis gegen den Erzrivalen, damit die Kritik an ihm zumindest bis zur WM etwas leiser wird.

Doch so richtig beruhigt können die Engländer nicht sein. Das hat weniger mit den Fehlern von Torhüter Nick Pope zu tun. Bis zur WM sollte Jordan Pickford, seit fünf Jahren die Nummer 1, nach einer Oberschenkelverletzung wieder fit sein. Grosse Sorgen bereitet die Abwehr und vor allem ihr Chef Harry Maguire. Sie sahen zuletzt fürchterlich aus. Acht Gegentore kassierte England in den letzten drei Partien. Wenn es stimmt, dass man mit dem Sturm Spiele und mit der Abwehr Turniere gewinnt, dann kann England in dieser Verfassung kein WM-Favorit mehr sein – trotz offensiven Spektakelspielern wie Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden oder Mason Mount.

Deutschland: Hoffen auf Bayerns Wende

Torschütze Kai Havertz (links) und der eingewechselte Timo Werner gehörten aus deutscher Sicht zu den Lichtblicken im Wembley. Kirsty Wigglesworth / AP

Vielleicht ist es tatsächlich so: Wenn der FC Bayern Schnupfen hat, kriegt Fussball-Deutschland die Grippe. Jedenfalls fallen zwei eher ernüchternde Auftritt des Nationalteams in eine Phase, in welcher auch Bayern München nicht oft gewinnt. Nationaltrainer Hansi Flick muss hoffen, dass der Rekordmeister in den nächsten sechs Wochen wieder in Fahrt kommt. Denn als er nach dem 0:1 gegen Ungarn und dem 3:3 in England die Defizite aufzählte, hörte sich das nach einem ziemlich umfassenden Katalog an. «Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne noch an sich arbeitet, für bessere Fitness, Sicherheit, Überzeugung, Passspiel.»

Doch ein paar positive Ansätze waren zu sehen. In England etwa harmonierten Kai Havertz und Timo Werner nach der Pause prächtig. Auch Bayerns Jungstar Jamal Musiala zeigte eine gute Leistung. Trotzdem blieb Deutschland im WM-Jahr bisher unter den Erwartungen. Nur zwei Siege in acht Spielen entsprechen nicht dem Anspruch eines WM-Favoriten. Deshalb sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff trotz drei Toren im Wembley: «Der Ärger überwiegt.»

Frankreich: Probleme auf und neben dem Platz

Kylian Mbappé hat sich zuletzt teamintern etwas ins Abseits gestellt. Mads Claus Rasmussen / EPA

Beim Weltmeister fragt man sich, wo die Probleme grösser sind: auf dem Platz oder daneben? Nach einer soliden Leistung gegen Österreich (2:0) verlor Frankreich am Sonntag in Dänemark 0:2. Das Team von Didier Deschamps verteidigte schwach und blieb chancenlos. Entsprechend fiel die Kritik aus. Der letzte Auftritt vor der WM sei «nicht sehr beruhigend» gewesen, schrieb die Sportzeitung «L’Equipe».

Deschamps blieb trotzdem gelassen. Es habe ein junges Team auf dem Platz gestanden. «Wir sollten uns keine Sorgen machen». Spieler wie Karim Benzema, Lucas Hernandez oder Raphaël Varane dürften an der WM wieder dabei sein. Doch dann müssten immer noch die atmosphärischen Störungen behoben werden. Die Erpressungsaffäre rund um den derzeit verletzten Paul Pogba oder die Weigerung von Kylian Mbappé, sich fürs Sponsoren-Foto zu seinen Mitspielern zu gesellen, könnten die WM-Kampagne letztlich mehr torpedieren als ein paar Stellungsfehler in der Abwehr.

Spanien: Der «alte» Mann und das Tor

Alvaro Morata schoss Spanien mit seinem Tor gegen Portugal ins Finalturnier der Nations League. Hugo Delgado / EPA

In aller Munde sind die Wunderkinder Gavi und Pedri. Oder der 22-jährige Ferran Torres. Doch als es eng wurde mit dem 1. Platz in der Schweizer Nations-League-Gruppe, musste ein «Alter» die Kohlen aus dem Feuer holen. Der 29-jährige Alvaro Morata schoss Spanien in Portugal kurz vor Schluss zum Sieg und ins Finalturnier. Wieder einmal Morata: Am Stürmer von Atlético Madrid nörgeln sie zwar immer herum in Spanien, aber er schiesst halt doch zuverlässig Tore in den wichtigen Spielen. An der EM 2021 traf Morata dreimal, davon je einmal in Achtel- und Viertelfinal. Und in der Nations League erzielte er in den beiden Spitzenspielen gegen Portugal die beiden Tore Spaniens.

Dank Morata also steht Spanien im Finalturnier. Doch die Leistungen waren zuletzt ungenügend. Bei der Niederlage gegen die Schweiz, als Morata übrigens 90 Minuten auf der Bank sass, verloren sich die Spanier in ihrem Passspiel und vergassen dabei Druck auszuüben. In Portugal kamen sie phasenweise selbst gehörig unter Druck. Trainer Luis Enrique verwarf auf der Bank mehrmals verzweifelt die Hände – bis Morata ihn und das Team doch noch erlöste. Und Enrique hinterher sagen konnte: «Ich kenne keinen Trainer, der Morata nicht bewundern würde.»

Belgien: Es harzt bei der Goldenen Generation

Zwei der Goldenen Generation Belgiens, die noch dabei sind: Kevin de Bruyne (rechts) und Axel Witsel. Geert Vanden Wijngaert / AP

Die Goldene Generation bekommt an der WM die allerletzte Chance, doch noch einen Titel zu gewinnen. In diesen Tagen verpassten die «Roten Teufel» des spanischen Trainers Roberto Martinez den erneuten Vorstoss ins Finalturnier der Nations League deutlich. Zum Abschluss gab es ein 0:1 auswärts gegen Holland. Gegen den Nachbarn hatte Belgien schon das Heimspiel verloren, mit 1:4 sogar sehr klar.

Zum engsten Favoritenkreis sind die Belgier wohl nicht mehr zu zählen. Zu viel lastet mittlerweile auf den Schultern von Kevin de Bruyne und Romelu Lukaku, der die letzten Länderspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste. Hilfreich wäre es, wenn Eden Hazard, der im Nationalteam weiterhin gesetzt ist, bei Real Madrid etwas mehr Spielpraxis bekäme. Damit ist bis zur WM aber ebenso wenig zu rechnen, wie damit, dass die nachrückenden Jungstars Charles de Ketelaere oder Amadou Onana schon in Katar eine tragende Rolle spielen werden.

Holland: Zurück zum alten Selbstbewusstein

«An der WM werden wir es besser machen», sagte Hollands Trainer Louis van Gaal. Angesichts von 16 Punkten in 6 Nations-League-Spielen hört sich das für die Gegner wie eine Drohung an. Leszek Szymanski / EPA

Oranje hat zu seiner fast schon sprichwörtlichen Arroganz in fussballerischen Angelegenheiten zurückgefunden. Zumindest bei Bondscoach Louis van Gaal ist das so. Dieser war nicht zufrieden mit dem Auftritt seines Teams am Sonntag gegen Belgien. Dabei hatte Oranje nicht nur den Nachbarn geschlagen, sondern war auch mit 16 Punkten, so vielen wie kein anderes Team, ins Finalturnier der Nations League eingezogen.

«An der WM werden wir es besser machen», versprach also Van Gaal. Dannzumal werden die Holländer ihre Serie der Ungeschlagenheit weiterführen wollen. Letztmals verloren sie in den EM-Achtelfinals 2021 gegen Tschechien. Seither gab es 15 Spiele und 12 Siege, darunter ein 4:2 gegen Dänemark, ein 6:1 gegen die Türkei sowie ein 4:1 und 1:0 gegen Belgien. Wenn ein europäisches Team bereit ist für die WM, dann ist das Holland.

Portugal: Das Warten auf die Tore Ronaldos

Ladehemmung: Cristiano Ronaldo ging in diesem Jahr in sechs von sieben Länderspielen leer aus. Luis Vieira / AP

Ist der Europameister von 2016 überhaupt ein ernsthafter Favorit auf den WM-Titel? Sicher nicht, wenn er sich wie bisher in diesem Jahr auch in Katar treu bleibt – und Konstanz vermissen lässt. Das Auf und Ab liest sich in der Nations League so: Gegen die Schweiz in einer Woche vom 4:0 zum 0:1. In den letzten Tagen vom 4:0 in Tschechien zum 0:1 im Heimspiel gegen Spanien.

Und was braucht es, damit die Portugiesen wieder regelmässig gewinnen? Vielleicht trotz Top-Spielern wie Bernardo Silva, Diogo Jota oder Rafael Leão einfach einen Cristiano Ronaldo, der liefert. Das war zuletzt nicht der Fall. In sieben Länderspielen in diesem Jahr ging der Captain sechsmal leer aus. Nur gegen die Schweiz traf er. Es ist bisher ein Seuchenjahr für CR7. Er hat jetzt sechs Wochen Zeit, um sich bei Manchester United in WM-Form zu bringen.

Brasilien: Locker leicht von Sieg zu Sieg

Spielerisch leicht: Neymar & Co. schossen in acht Spielen 27 Tore. Mohammed Badra / EPA

Während einige der europäischen Schwergewichte im Krisenmodus agieren, spielt sich der fünffache Weltmeister und zweite Schweizer Vorrundengegner in diesem Jahr locker und leicht von Sieg zu Sieg. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 27:3 Tore. Doch ein Fragezeichen gibt es: Was sind diese Siege überhaupt wert? Denn die Gegner gehören nicht zu den Grossen: Ecuador, Bolivien, Paraguay, Chile, Südkorea, Japan, Ghana und Tunesien.

Beim 5:1 am Dienstag gegen Tunesien traf Raphinha vom FC Barcelona zweimal, Neymar sowie Tottenham-Stürmer Richarlison und Pedro von Flamengo waren einmal erfolgreich. Die Brasilianer schiessen also Tor um Tor - auch wenn Stars wie Firmino oder Gabriel Jesus nicht einmal dabei sind.

Kamerun: Zwei Niederlagen, aber keine Brandrede mehr

Kameruns Trainer Rigobert Song erlitt mit seinem Team zuletzt zwei Niederlagen. Lee Jin-Man / AP

Dem ersten Schweizer Gegner in Katar misslangen die letzten Tests. Dem 0:2 letzte Woche gegen Usbekistan folgte am Dienstag ein 0:1 gegen WM-Teilnehmer Südkorea. Solche Ergebnisse vor einem Turnier zogen auch schon überstürzte personelle Konsequenzen nach sich. Doch vorerst blieb Verbandspräsident Samuel Eto’o ruhig. Die Niederlage in Usbekistan führte er auf die Müdigkeit nach einer langen Anreise zurück, in beiden Spielen will er eine homogene Mannschaftsleistung gesehen haben.

Trotzdem: Spätestens seit dem erknorzten 1:0 gegen Burundi im letzten Juni in der Qualifikation zum Afrika-Cup sind Spieler und Trainer Rigobert Song angezählt. Damals ging ein Film mit der Brandrede von Eto’o in der Kabine viral. Da drohte der frühere Weltklasse-Stürmer allen damit, sie nicht an die WM mitzunehmen, um dort «lieber mit Kindern anzutreten, um Kameruns WM-Traum zu erfüllen».

Serbien: Die Adler im Höhenflug

Aufgepasst auf Aleksandar Mitrovic: In der Nations League erzielte der Stürmer von Fulham sechs Tore. Fredrik Varfjell / EPA

«Die Adler fliegen hoch», titelte die serbische Boulevardzeitung «Blic» am Mittwoch. Tatsächlich gewann das serbische Team von Trainer Dragan Stojkovic, an der WM der dritte und letzte Vorrundengegner der Schweiz, in den letzten Monaten erstaunlich an Flughöhe. Mit dem 2:0-Sieg in Norwegen schaffte es in der Nations League den Aufstieg in die Liga A. Vier der letzten fünf Spiele gewann Serbien, dabei unter anderem ein beachtliches 4:1 gegen Schweden.

Diese Spiele bestätigten, was auf die Schweiz an Ungemütlichem zukommen wird: Eine Offensive, die das Attribut «Weltklasse» verdient. Das erste Tor in Norwegen erzielte Dusan Vlahovic, der Stürmer von Juventus Turin mit einem Marktwert von gegen 100 Millionen Euro. Aleksandar Mitrovic, der Angreifer von Fulham, schoss das 2:0. Er hatte schon gegen Schweden drei Tage zuvor dreifach getroffen und erzielte in der Nations League insgesamt sechs Tore. In Norwegen war es so: Selbst Superstar Erling Haaland stand ziemlich im Schatten von Vlahovic und Mitrovic.

