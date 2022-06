LEICHTATHLETIK Harter Corona-Rückschlag für Altbüroner Siebenkampf-Star Leidensweg statt Leichtathletik – die Altbüroner Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl erlitt eine zweite Coronaansteckung. Turi Bucher Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.05 Uhr

Trotz Corona-Rückschlag: Géraldine Ruckstuhl will in einer Woche in Zürich den Speer werfen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. Juni 2020)

Erst 24 Jahre alt, kennt sich Géraldine Ruckstuhl mit sportlichen Rückschlägen leider bestens aus. Im Februar 2016 stürzt sie im Training in eine Hürde, verletzt sich lebensgefährlich und muss mit einem Loch im Darm notfallmässig operiert werden. Oder die grosse Enttäuschung im Spätherbst 2021, als sie nach einem Ermüdungsbruch im Fuss von den Schweizer Selektionären als ‹nicht-olympiatauglich› eingestuft wird und nicht an die Sommerspiele in Peking reisen darf.

Nach einer mentalen Auszeit, während der sie mit ihrem Partner in Costa Rica weilt, wird sie im Dezember im Trainingslager in Tessin positiv auf Corona getestet. «Zum Glück ohne Symptome», sagt sie damals, auch wenn das Trainingslager der Schweizer Athleten abgebrochen werden muss.

Wo ist die «alte Géraldine»?

Danach folgte eine intensive Aufbauphase mit ihrem neuen Trainer Manuel Evangelista. «Er geht auf mich als Athletin ein, ist lösungsorientiert», sagt sie über Evangelista. «Das Gefühl sagt einfach: Ja.» Es hätte eine Aufbauphase für das grosse Comeback nach dem Ermüdungsbruch, für den ersten Wettkampf Ende April im italienischen Grosseto sein sollen. «Der Aufbau war praktisch perfekt. Ich habe sehr gute Trainingsleistungen erbracht. Ich war auf dem Weg dazu, wieder ‹die alte Géraldine› zu werden.»

War? Hätte sein sollen? Genau. Mehr nicht. Denn zwei Tage vor dem Wettkampf in Grosseto beschlich Ruckstuhl ein ungutes Gefühl. Plötzlich fehlte ihr die Kraft, sie fühlte sich matt, schwach. Den ersten Wettkampftag von Grosseto bestritt sie noch, danach musste sie statt den Speer das Handtuch werfen. Der ärztliche Befund: Corona. «Beim ersten Mal hatte ich keine, nun hatte ich schwere Symptome. Die Lunge machte mir Beschwerden, meine Lungenkapazität war stark eingeschränkt. Dreissig Meter rennen fühlten sich an wie ein Marathon», erzählt Ruckstuhl. Ein Asthmaspray ist nun immer mit dabei, aber vor allem: «Geduld ist jetzt mein Begleiter.»

«Die alte Géraldine». Das ist die, die 2015 an der WM in Kolumbien mit herausragenden 6037 Punkten den U18-Weltmeistertitel feierte; die 2017 die Schweizer Rekordmarke im Siebenkampf aus dem Jahr 1985 gleich zweimal knackte; die 2018 die Weltnummer 1 unter den U23-Athletinnen wurde und sich in der Elite-Weltrangliste in die Top 10 kämpfte; die 2019 U23-Europameisterin und an der Elite-WM herausragende Neunte wurde. Nun wird sie in den Top 100 der Weltrangliste gar nicht mehr aufgeführt. Wieso auch, wenn die Wettkämpfe fehlen? Doch: «Die gute Vorbereitung, die guten Trainingsleistungen vor dem zweiten Coronabefund, sie werden sich noch auszahlen», ist Ruckstuhl überzeugt davon, der «alten Géraldine» bald wieder zu begegnen.

Den Schweizer Rekord verloren

An der heute und Sonntag stattfindenden Schweizer Siebenkampfmeisterschaft jedenfalls noch nicht. «Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt und klagt Géraldine Ruckstuhl, «ich gebe meinem Körper nun genug Zeit zur Erholung.» Was nichts anderes bedeutet als: Die Schweizer Meisterschaft wird ohne sie stattfinden. In Kreuzlingen hätte sie sich dem Schweizer Rekord, der ihr von der Bündnerin Annik Kälin unlängst abgenommen wurde, wieder annähern wollen und sollen. Der aktuelle Bestwertstand: Kälin 6398 Punkte – Ruckstuhl 6391 Punkte. Man sieht: Die Luzernerin muss eigentlich nur ihre eigene Bestmarke übertreffen. «Der Schweizer Rekord steht aber im Moment nicht in meinem Fokus», erklärt Ruckstuhl. «Erste Priorität hat, dass ich wieder richtig gesund werde und auf mein gewünschtes Niveau komme. Wenn es dann so weit ist, bin ich umso mehr motiviert, den Rekord anzugreifen.» Und mit einem Schmunzeln ergänzt sie: «Bis ich zurückkomme, gebe ich Annik den Vorsprung.»

Statt Punkte hat Géraldine Ruckstuhl unterdessen Geld gesammelt. Im Rahmen eines kleinen persönlichen Flohmarktes, an dem sie ehemalige Wettkampfutensilien wie Schuhe und Trikots verkaufte, kamen immerhin 900 Franken, von ihr auf 1000 aufgerundet, für die Opfer des Krieges in der Ukraine zusammen.

Keine WM in den USA, keine EM in München

Ruckstuhl will dann eine Woche nach der Siebenkampf-SM an den Schweizer Einzelmeisterschaften in Zürich in den Disziplinen Kugelstossen und Speerwerfen teilnehmen. «Weil es die Wurfdisziplinen sind. Die traue ich mir zu.» Aber die Grossanlässe WM (15. bis 24. Juli in Eugene) und EM (15. bis 21. August in München) muss sie aus ihrem Wettkampfkalender streichen. So schnell wird sie sich vom Coronarückschlag nicht definitiv erholt haben, so schnell könnte Ruckstuhl auch die erforderlichen, hohen Limiten nicht schaffen. Sie hofft, in der zweiten Leichtathletik-Saisonhälfte noch ein bis zwei Wettkämpfe bestreiten zu können. «Ich weiss, ich war parat», sagt sie, nicht enttäuscht, sondern zuversichtlich. Es ist aktuell kein Siebenkampf, sondern ein Zweikampf: «Ich will jetzt zuerst Corona hinter mir lassen.» Ihr dringendster Wunsch: «Wieder Spass und Freude am Siebenkampf zu haben.»

