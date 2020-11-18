Aargau

Test: «Was für ein Morgen» 90-jähriger Aargauer erlebte den schönsten Morgen seines Lebens

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David Umiker

Das Wasser glitzerte im Morgenrot.

Arne Dedert / dpa

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Aargau

Test: «Was für ein Morgen» 90-jähriger Aargauer erlebte den schönsten Morgen seines Lebens

ldkjafsöl adslkfj lksdfj ölj asdfökl jsdlöfj sdfjl ösjdföl jsdfl asdlflsd faljfadsl lsdfjl j.

David Umiker

Das Wasser glitzerte im Morgenrot.

Arne Dedert / dpa

lakjkdösflkjsd fadlaskjföljdfölksjdöflkj aösdfj ölasjdöflk sökd jfölk jsöld fklj sdlf jlöa jsdlf jölak sdjlf jöa sjdfökaösdj fla jsdflj sldf jlasfdöl jasdf.

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Sonne scheint

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«Hallo!»

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