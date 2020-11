Baden Die Altstadt: Herz einer ganzen Region Das Altstadtquartier ist ein Quartier der Gegensätze – Alt und Neu, Laut und Leise liegen hier nahe beieinander. Die Villenquartiere an der Burghalde und am Ländliweg gehören ebenso dazu wie der historische Kern der Stadt. Claudia Laube 17.11.2020, 12.11 Uhr

Colin Frei

Im Altstadtquartier findet nicht nur die Stadt Baden statt, sondern eine ganze Region: Hier trifft man sich, hier wird geshoppt, gegessen, getrunken, gefeiert – oder einfach ausgeruht. Die Altstadt ist neben den Bädern der älteste Stadtteil von Baden. Einst war das Städtchen eingemauert, die Mauern reichten auf beiden Seiten der Stadt von Schloss Stein hinunter zur Limmat: «Sie boten den Bürgern Schutz», erklärt Ursula Dietrich, Stadtführerin und Vorstandsmitglied des Quartiervereins Altstadt.

Und auch wenn diese Mauern schon lange weg sind:

«Die Altstadt ist immer noch ein Mittelpunkt für die Bevölkerung. Hier findet Politik statt, hier hat die Verwaltung ihren Sitz, und es gibt viele historische und kulturelle Stätten.»

Ursula Dietrich hat viel zu erzählen auf unserem Spaziergang durch das Quartier. Unser gemeinsamer Weg wird uns auch an ihrem Zuhause an der Kronengasse in der unteren Altstadt vorbeiführen, wo sie seit rund 30 Jahren lebt.

«In der schönsten Gasse Badens», wie Jenny Sandmeier findet, die ebenfalls im Vorstand des Quartiervereins ist. Doch bis es so weit ist, werden wir noch oft stehen bleiben, es gibt hier vieles zu bewundern und zu entdecken

Die Mitte der Eidgenossenschaft

An der Oberen Gasse ist zum Beispiel das erste Pfarrhaus eines reformierten Pfarrers (im katholischen Baden) zu finden, das jetzt ein privates Wohnhaus ist. An diesem wie auch an vielen anderen historischen Häusern sind Schilder befestigt, die kurz erklären, welche Bedeutung die Gebäude haben. Wir spazieren in der Weiten Gasse am Bernerhaus vorbei. «300 Jahre lang war Baden der wichtigste Sitz der eidgenössischen Tagsatzung», erklärt Dietrich. Die Delegierten trafen sich im Tagsatzungssaal im Rathaus, das sich am Ende der Rathausgasse befindet. Die Berner hatten damals das Bernerhaus gekauft, um eine feste Stätte zur Übernachtung zu haben. Heute ist es die Stätte für eine Kaffeekapselkette.

Recherche aus dem Jahr 2019