Che & Ray Test: Che & Ray-Konzertberichte ab sofort in voller Länge Che & Ray sind ein Schweizer Boogie-Woogie-Duo aus Zürich, bestehend aus Jean-Marc "Che" Peyer (* 7. Mai 1950) und Raymond "Ray" Fein (* 20. August 1950). Das & in ihrem Namen sorgte dafür, dass ihre Artikel nur unvollständig über die Printschnittstelle übertragen werden konnten. Das ist jetzt Geschichte. Che & Ray 18.01.2021, 09.37 Uhr

Jean-Marc Peyer (Che) und Raymond Fein (Ray) kennen sich aus der Schulzeit und begannen 1968 gemeinsam Boogie-Woogie zu spielen. Ihr erstes eigenes Konzert spielten sie im Januar 1975 im Bucheggplatz-Theater in Zürich und noch im gleichen Jahr veröffentlichten sie mit "Giants Of Boogie-Woogie & Blues" ihr erstes Album. 1977 erhielten sie ihre erste Goldene Schallplatte von insgesamt sieben goldenen Auszeichnungen und einer aus Platin.

Zweimal waren Che&Ray auf Europa-Tournee mit Manhattan Transfer. Der Grossteil ihres Repertoires besteht aus Boogie-Woogie- und Blues-Eigenkompositionen, rasant gespielt auf Grand-Pianos und E-Pianos, teilweise mit Blues-Harp Einlagen von Che Peyer. Dazu kommen aber auch Klassiker von Ludwig van Beethoven und Scott Joplin bis hin zu Rock'n'Roll von Jerry Lee Lewis.



Che & Ray Bild: Che & Ray

Nach dem Platten-Debüt als Che & Ray: 1975 mit „Giants of Boogie-Woogie & Blues“, folgen Tourneen durch Europa, teilweise zusammen mit Manhattan Transfer und Paul Anka. Ihre zweite Schallplatte „Burning the Boogie“ erhält den Status Gold und Platin. Sie spielten über 3200 Konzerte, erreichten 3 Millionen Konzertbesucher und verkauften weit über 300.000 Tonträger. Das Duo trat in drei Samstagabendsendungen bei BBC One in London auf.

2005 stellte das Duo seine Arbeit ein; seitdem konzertiert Che Peyer solo.

Raymond Fein ist heute Maler. Er sagt:

«Ohne zu malen, gehe ich nie ins Bett. Es macht mich müde, entspannt mich.»

Auch bei Google kann man Che & Ray finden. Klicke hier, um die Suchergebnisse abzurufen.

Che & Ray

Che & Ray

Che & Ray

Che & Ray im Zwischentitel

Che & Ray sind universell verwendbar. Man kann sie in Textabschnitte, Zwischentitel, Bildlegenden, ja sogar in Fussnoten streuen. Überall bleiben sie unzertrennlich.

Che & Ray.